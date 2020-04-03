2020-04-03T14:41:24+03:00
Общество
КП Беларусь

«Мы над родителями не будем довлеть». Лукашенко пообещал решить вопрос со школьными каникулами до конца недели

А пока родители до конца не понимают, что делать с детьми, а учителя на всякий случай готовятся к началу четверти
Ольга ИВАШЕНКО
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Продлят ли школьникам весенние каникулы, решит президент. Но только на выходных.Продлят ли школьникам весенние каникулы, решит президент. Но только на выходных.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В пятницу, 3 апреля, появилась информация о том, что из-за сложившейся ситуации со вспышкой коронавируса весенние каникулы школьникам, возможно, все же продлят.

- Требовать продлить каникулы со стороны родителей и медицины - неправильно. Но мы над родителями не будем довлеть. Это их дети. Как они примут решение в этом коронапсихозе, так и будет, - сказал Александр Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов во время своего визита в Смолевичский район.

Там же президент заявил, что окончательное решение будет принято в субботу-воскресенье, то есть 4 - 5 апреля, после того, как будут известны цифры о потенциальной наполняемости классов.

Мы связались с Министерством образования. Там тоже ждут решения президента.

Родители, как и перед началом весенних каникул, в растерянности.

- Я рискнула здоровьем своих родителей. Отвезла ребенка к ним на каникулы в другой город, потому что мою работу никто не отменял, а ребенок маленький. Теперь мне нужно его забрать. А если каникулы продлят, снова везти к бабушке? - говорит мама первоклашки из Минска.

На низком старте сейчас многие родители школьников младших классов - пытаются понять, как поступить правильно и безопасно для всех.

Педагоги тем временем ничего конкретного родителям тоже сказать не могут. Собирают информацию о том, кто все же собирается водить детей в школу, если каникулы не продлят, и на всякий случай готовят всех к началу последней учебной четверти. Объявляют, что обучать детей в школе они будут, даже если в классе будет один человек, детей в школу просят приводить в масках и со своим антисептиком, а самим родителям в школу не заходить в целях нераспространения инфекции.

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Лукашенко о продлении весенних каникул для детей.ВИДЕО:t.me/onttvchannel

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