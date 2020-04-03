«Мы над родителями не будем довлеть». Лукашенко пообещал решить вопрос со школьными каникулами до конца недели

В пятницу, 3 апреля, появилась информация о том, что из-за сложившейся ситуации со вспышкой коронавируса весенние каникулы школьникам, возможно, все же продлят.

- Требовать продлить каникулы со стороны родителей и медицины - неправильно. Но мы над родителями не будем довлеть. Это их дети. Как они примут решение в этом коронапсихозе, так и будет, - сказал Александр Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов во время своего визита в Смолевичский район.

Там же президент заявил, что окончательное решение будет принято в субботу-воскресенье, то есть 4 - 5 апреля, после того, как будут известны цифры о потенциальной наполняемости классов.

Мы связались с Министерством образования. Там тоже ждут решения президента.

Родители, как и перед началом весенних каникул, в растерянности.

- Я рискнула здоровьем своих родителей. Отвезла ребенка к ним на каникулы в другой город, потому что мою работу никто не отменял, а ребенок маленький. Теперь мне нужно его забрать. А если каникулы продлят, снова везти к бабушке? - говорит мама первоклашки из Минска.

На низком старте сейчас многие родители школьников младших классов - пытаются понять, как поступить правильно и безопасно для всех.

Педагоги тем временем ничего конкретного родителям тоже сказать не могут. Собирают информацию о том, кто все же собирается водить детей в школу, если каникулы не продлят, и на всякий случай готовят всех к началу последней учебной четверти. Объявляют, что обучать детей в школе они будут, даже если в классе будет один человек, детей в школу просят приводить в масках и со своим антисептиком, а самим родителям в школу не заходить в целях нераспространения инфекции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ответы на острые школьные вопросы: как оставить ребенка на домашнем карантине, что делать, если в школах после самоизоляции требуют справки о состоянии здоровья и может ли школа требовать у родителей писать заявления по образцу (ПОДРОБНЕЕ)