Коронавирус в Беларуси, последние новости на 3 апреля 2020 года: в основном пациентам от 25 до 60 лет

3 апреля Минздрав Беларуси сообщил официальную статистику: COVID-2019 подтвержден у 351 человека. Основная возрастная группа пациентов – от 25 до 60 лет. По словам замначальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Инны Карабан, ситуация в стране остается контролируемой. Специалистам удалось предупредить развитие 840 случаев заболевания в день – ни одна страна не принимала такие меры.

- Мы начали тестировать все тяжелые пневмонии, - уточнила Елена Богдан. - Приняли решение у контактов 1 уровня на 6-7 сутки будет выполняться анализ. При получении отрицательного результата, мы будем просить самоизолироваться на 14 дней.

Во время рабочего визита в Смолевичский район Александр Лукашенко сообщил, что в стране 16 человек находятся на ИВЛ. Выписаны 46 выздоровевших пациентов.

Напомним, 2 апреля пресс-служба Министерства здравоохранения Беларуси подтвердила 4 смертельных случая в стране – это «возрастные пациенты с наличием многочисленных хронических заболеваний, по предварительным данным, отягощенных коронавирусной инфекцией», - сообщается в Telegram-канале ведомства.

В Витебске за сутки от пневмонии умерли 2 человека

Обе жертвы – женщины. Первая была старше 70 лет, имела хронические патологии, осложненные двухсторонней пневмонией. Вторая женщина – медицинский работник, она лечилась от тяжелой двухсторонней пневмонии вирусно-бактериального происхождения.

Начмед больницы Витебска – о мнении, что больных COVID-2019 в Беларуси больше, чем говорит Минздрав

Доктор Витебской больницы скорой медицинской помощи Наталья Ларионова опубликовала в соцсети пост, в котором усомнилась в достоверности цифр, которые озвучивает белорусский Минздрав. Заместитель главного врача больницы Александр Винников прокомментировал эту ситуацию:

- Глупо было бы говорить, что все хорошо. Да, в городе идет перепрофилирование лечебных учреждений, приходится решать много организационных вопросов, отрабатывать схемы лечения. Эта эпидемия идет в режиме онлайн. У врачей просто нет времени, чтобы провести исследования.

Подробнее обо всем, что рассказал врач, читайте здесь.

Позже стало известно, что прокуратура проводит проверку в отношении Натальи Ларионовой.

Лукашенко – президенту Литвы: «Своим вирусом займись»

«Комсомолка» уже писала, что президент Литвы Гитанас Науседа усомнился в официальных цифрах по коронавирусу в Беларуси. Он счел, что Александр Лукашенко «оценивает ситуация с определенной бравадой». Глава Беларуси ответил на выпад в свой адрес:

- Своим вирусом займись, у тебя там куча вопросов. Он еще упрекает, что, наверное, белорусы не обо всем информируют. Если уж придет такой момент, когда нам надо где-то тушить пожар, мы его будем тушить. И притом гораздо эффективнее, чем литовский президент. Он озаботился белорусским вирусом… Реакция Науседы пока не известна.

По данным на 3 апреля 2020 года, во всем мире зарегистрировано 959 265 случаев заражения коронавирусомФото: Виктор ДРАЧЕВ

Президент – о возможном карантине в республике

2 апреля БР и РФ отметили День единения народов Беларуси и России. В этот день Александр Лукашенко дал интервью Межгосударственной ТРК «Мир». Он поделился своей позицией между двумя странами, давлении во время пандемии, ситуации в Витебской области и возможной изоляции людей. По мнению президента, изолировать город за сутки – это не проблема. Главный вопрос: во что это выльется и сколько тогда будет смертей.

- Мы уже потом будем выхватывать из квартир людей, которые будут тяжелые, и сразу их на искусственную вентиляцию легких. И что, мы спасем этих людей? Поэтому не надо дурью заниматься. Нас же всегда учили: надо, чтобы проветренное помещение было, на свежем воздухе и прочее. Также он высказался о работе предприятий во время вспышки коронаврируса:

- Почему я настаиваю, чтобы работало производство? Почему я так переживаю за то, чтобы люди жили своей жизнью, в какой-то степени политически рискуя? Потому что я представляю, что будет с нами после этой пандемии, если мы остановимся, как многие: литовцы, латыши и прочие. Они выстоят. У России есть нефть и газ, в которых сегодня нуждается весь мир. У Китая - огромные мощности в экономике. В Америке - печатный станок: два триллиона вбрасывают, еще два на подходе.

Беларусь получила от ВОЗ 6 тысяч тестов на COVID-2019

ВОЗ передала РБ наборы немецкого производства для проведения шести тысяч тестов на коронавирус. Они уже находятся в РНПЦ эпидемиологии и микробиологии.

Лишь две страны в Европе не ввели карантин – Беларусь и Швеция

2 апреля министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей и глава МИД Швеции Анн Линде обсудили по телефону актуальные вопросы. Они подчеркнули значимость солидарных подходов в принимаемых мерах для нераспространения COVID-2019. А также обговорили важность действий по предотвращению долгосрочных негативных последствий, вызванных пандемией – они напрямую связаны с международной торговлей и отношениями между странами.

Скорее всего, весенние каникулы школьникам продлят еще на неделю

Пока решения о продлении школьных каникул не принято. Но в пятницу президент заявил, что он поговорит с министром образования и на днях даст ответ. И приоткрыл завесу тайны: «Скорее всего, мы продлим на неделю».

Глава БПЦ облетел страну и помолился за прекращение коронавируса

2 апреля патриарший экзарх всея Беларуси митрополит Павел облетел границы Беларуси на частном вертолете и помолился о защите от COVID-2019. Он вылетел из Минска и сразу отправился в Гродно, оттуда – по кругу до Витебска и обратно в столицу.

А как в мире?

По данным на 3 апреля 2020 года, во всем мире зарегистрировано 959 265 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 202 682 пациента, скончались – 49 147. В лидерах по числу инфицированных находятся США (216 768), Италия (110 574) и Испания (110 238). Китай – эпицентр распространения COVID-2019 – откатился на четвертое место (82 431).

Из стран-соседок Беларуси наибольшее количество подтвержденных случаев зафиксировано в России (3 548). Выздоровели 235 человек, умерли – 30. В связи с эпидемиологической ситуацией, Владимир Путин продлил режим самоизоляции граждан до конца апреля.

В Польше 2 633 заражений за все время. Выздоровело 56 человек, умерло – 45. В Украине число инфицированных коронавирусом выросло до 804, 13 человек поправились, 20 – погибли. В Литве подтверждено 649 случаев, 7 пациентов выздоровели, 9 – скончались. В Латвии количество заразившихся выросло до 458, 1 человек выздоровел.

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