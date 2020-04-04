«На апрель-май отказались от путевок более 8 тысяч человек. На лето бронь не отменяют»: что происходит из-за коронавируса в санаториях Беларуси

Актуальные вопросы об отдыхе в белорусских санаториях мы задали директору Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадию Болбатовскому.

- Геннадий Николаевич, какова ситуация в белорусских санаториях сейчас? Много отказов в связи с пандемией?

- Драматизировать бы не стал. Мы последние недели отслеживаем статистику по каждому санаторию, и загрузка у нас держится на уровне 70%, что сопоставимо с таким же периодом минувшего года. Не скрываем: идут массовые отказы иностранных граждан от забронированных ими в апреле - мае путевок. С 16 по 30 марта 8200 человек отказались от отдыха в санаториях Беларуси. Подавляющее большинство из них - россияне. Это нормально в условиях карантина у государств-соседей и закрытия границ. Но хочу сказать, что, несмотря на все ограничения, в 20-х числах марта в белорусские санатории ежедневно заезжали по 40 - 100 россиян. Сейчас, конечно, они уже приехать к нам не могут, потому что с 30 марта Россия закрыла свою границу. На 19 марта в белорусских санаториях отдыхали и лечились более 4 тыс. иностранных граждан, по состоянию на 30 марта - лишь 862.

- А белорусы в санатории едут?

- Да, с 19 марта мы наблюдаем рост спроса на отдых в санаториях на 55 - 60%. Связано это, скорее всего, с тем, что белорусы, не сумевшие выехать за рубеж, решили отдохнуть дома. Они, как правило, покупают более дорогие путевки и выбирают комфортные номера.

- Есть ли у людей возможность в санатории сократить до минимума свои контакты?

- Процедуры у каждого отдыхающего проводят в строго определенное время. Увеличено время между процедурами, чтобы свести к минимуму контакты, успеть сделать дополнительную обработку, проветрить помещения. Также мы разграничили и потоки в столовые, увеличили расстояние между обеденными столами. Люди питаются в несколько смен. В санаториях на видных местах установлены дезсредства, проводятся противоэпидемические мероприятия. По каждому санаторию, совместно с находящимися рядом учреждениями здравоохранения, отработаны и алгоритмы действия персонала при возможном появлении отдыхающего с коронавирусной инфекцией.

- Что с белорусскими санаториями за рубежом? Остались ли там сейчас отдыхающие?

- Из санатория в Друскининкае (Литва) отдыхающих вывезли еще 18 марта, и сейчас этот санаторий закрыт. Из санатория в Юрмале (Латвия) тоже всех вывезли, ни одного человека там нет. Эти санатории точно будут закрыты до середины апреля, а дальше будет видно по ситуации. Что касается белорусских здравниц в России, то в санатории в Сочи сейчас находятся 2 гражданина Беларуси. В Туапсе пока еще отдыхают 23 человека из Беларуси. В нашем крымском санатории в Мисхоре находятся пока 168 человек, но они покинут эту здравницу до 1 апреля. И до 1 июня санаторий в Мисхоре будет закрыт.

Все процедуры и обследования расписываются заранее на целый деньФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

- Чего ждете от высокого летнего сезона?

- Пока от брони на путевки в санатории на летний период люди не отказываются. Надеемся, что в ближайшие месяцы ситуация в мире с коронавирусной инфекцией стабилизируется и лето пройдет в спокойном режиме. Но даже если не будет спроса от иностранных граждан на отдых и лечение в Беларуси, то надеемся, что свои поедут, ведь отдыхать людям где-то надо и не у всех есть дачи и деревни.

- Во сколько обойдется отдых в санаториях летом для белорусов, которые решат купить путевки по коммерческим ценам?

- Прогнозируем среднюю стоимость путевки в стандартный 2-местный номер примерно 60 рублей в сутки.

- А сколько отдадут за путевку те, кому повезет подлечиться по льготным ценам?

- Расчет стоимости путевок в санатории, которые закупаются за счет средств Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения и в дальнейшем реализуются жителям Беларуси по льготным ценам, ведется исходя из средней месячной зарплаты по стране за месяц, предшествующий поездке. В январе, например, она составляла 1118 рублей. Если доход человека составляет, предположим, от 559 до 1118 руб. (от 0,5 до 1 среднемесячной зарплаты), то, если он едет на оздоровление и лечение с 1 ноября по 30 апреля, оплатит 20% стоимости путевки, если с 1 мая по конец октября - 30%. Если же зарплата, например, от 1118 до 1677 руб. (от 1 до 1,5 среднемесячной зарплаты), то, соответственно, 30% в межсезонье и 40% в сезон. Средняя стоимость путевки в санаторий на 18 дней, закупленной за средства нашего центра для дальнейшей реализации населению, составила в 2020 году примерно 680 руб.

- Чаще всего в санаторном лечении нуждаются люди пожилого возраста, те, у кого больше болячек. Но многие из них думают, что поехать в санаторий по льготной путевке очень сложно, одна надежда, что дети оплатят коммерческую путевку…

- Еще лет 10 назад пенсионеры действительно могли ждать путевку и по 10 лет, но в последние годы ситуация изменилась к лучшему. Сегодня, например, неработающие инвалиды I и II групп получают бесплатную путевку один раз в два года. Пожилые люди, пенсионеры, которые не имеют инвалидности, могут рассчитывать на санаторно-курортное лечение с поддержкой государства раз в 3 - 4 года. Надо сказать, что получить путевку в санаторий людям, которые живут в сельской местности и небольших райцентрах, немного легче, чем тем, кто живет в больших городах. Но хочу подчеркнуть, что все это не догма. Разные бывают у людей ситуации. Если есть медицинские показания и человеку действительно нужно подлечиться в санатории, то чаще всего мы идем навстречу. Для этого и существуют приемы по личным вопросам, которые провожу и я, и мои коллеги в областях и городах. Стараемся решать в пользу человека.

Что же касается цены на путевку для пенсионера с государственной дотацией, если его пенсия ниже 0,5 среднемесячной зарплаты (напомню, в январе она составила 1181 руб.), то заплатит он 15% от стоимости путевки с 1 ноября по 30 апреля и 20% с 1 мая по 31 октября. Если среднестатистическая путевка стоит 680 руб., то пенсионеру она обойдется в зависимости от сезона от 102 до 136 руб. на 18 дней.

ИСПЫТАНО НА СЕБЕ

Санаторий в Литве: что я получила за 69 евро в день

Журналист «Комсомолки» делится своими впечатлениями от отдыха в Друскининкае.

Современный санаторий в Литве стоил мне 69 евро в день. Отдыхала я там и лечилась 10 дней. Номер на одного - комфортно, соседей не слышно, халат, тапочки. Трехразовое питание как в ресторане (шведский стол) - безумно вкусно, разнообразно и без майонезных салатов. Бассейн с банями, джакузи, подводными массажами - каждый день. Прием врача-терапевта по приезде и по необходимости что-то поменять в лечении. Кроме того, консультация квалифицированного врача-кинезитерапевта, потому что в этот санаторий приезжают люди с проблемами опорно-двигательного аппарата, на реабилитацию после операций и спортсмены после травм. Все сотрудники квалифицированы, очень предупредительны, все говорят по-русски.

Пока от брони на путевки в санатории на летний период люди не отказываются.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Из процедур, которые входили в стоимость:

- Каждый день лечебный массаж (спина или воротниковая зона и голова, руки, ноги, кому что надо, делают 20 минут очень качественно), а также соляная пещера и аудиовизуальный релакс (по полчаса каждый).

- Через день массаж на проблемную зону и следом лечебная гимнастика тет-а-тет с врачом-кинезитерапевтом - 1 час все вместе. В конце пребывания сдаешь экзамен по своим базовым элементам лечебной гимнастики, по желанию могут весь комплекс твоих упражнений записать на видео, заберешь с собой.

- Через день получасовая лечебная гимнастика в специальном бассейне, оборудованном множеством приспособлений для занятий (проводилась тоже один на один с инструктором).

- Через день обертывание сапропелевыми грязями, аппаратный лимфодренажный массаж ног, модная нынче процедура - биоэлектромагнитная терапия Bemer, ванна с гидромассажем.

- В стоимость входило одно из обследований на выбор. У меня был VO2Max (часовое обследование состояния сердечно-сосудистой системы и легких с использованием велотренажера и массы датчиков, присоединенных к телу). Перед ним делали очень подробную ЭКГ (12 отведений). Можно было бы сделать расчет основного обмена веществ, невроортопедическое тестирование по методике James Cqriax (чтобы точно определить, какой именно орган или структура вызывает боль: сухожилия, связки, суставы, нервная структура или мышцы).

Все процедуры и обследования, а их не менее пяти в день, расписываются заранее на целый день, но при необходимости можно перенести на другое время. Для прогулок - прекрасный бор.

Санаторий на Полесье: 41 рубль в день, но процедуры - платные

Впрочем, цены на процедуры более чем доступные.

Белорусский санаторий в 300 км от Минска обошелся мне дешево даже по меркам белорусских здравниц - 41 рубль в день. В эту стоимость входило пятиразовое питание, посещение бассейна, тренажерного зала и фиточай. Кормили очень хорошо. На завтрак, обед, ужин - по несколько блюд с возможностью выбирать их из 4 - 5 вариантов каждое. Правда, на второй ужин был просто кефир, зато для здоровья полезно не переедать на ночь.

Процедуры надо было оплачивать отдельно, но цены не кусались: жемчужно-хвойная ванна - 3,19 рубля, УВЧ носа - 1,89, галотерапия (соляная пещера) - 2,2, массаж шеи - 4,43, подводный душ-массаж - 8,15, спа-капсула - 15,67, грязевое сапропелевое обертывание - 14,73, карбокситерапия лица (часовая процедура) - 45 рублей.

Каждый день в санатории предлагали какую-то развлекательную программу: караоке, дискотека, кино, бильярд. Бонус - красивое место, где расположен санаторий: живописное озеро, хвойный лес, чистейший воздух.