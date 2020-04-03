Петицию о введении карантина в Беларуси за пару дней подписали больше 125 тысяч человек

Пользователи соцсетей запустили хештег #карантинвбеларусь с требованием ввести карантин и даже создали электронную петицию во Всемирную организацию здравоохранения с таким требованием. Всего за три не полных дня, с 1 апреля ее подписали рекордные более 125 тысяч человек, и это количество продолжает расти с каждым часом.

- Весь мир находится в страшнейшем положении из-за главной проблемы 2020 года - COVID-19. Он уносит жизни тысяч людей по всему миру, ежедневно люди заражаются все больше и больше. В большинстве стран мира давно приняты необходимые меры по остановке распространения коронавируса. К сожалению, в Республике Беларусь происходит полное игнорирование болезни и неверное информирование жителей. (…) Эта петиция как крик души. Нам срочно нужно ввести карантин. Мы требуем карантин. Мы хотим жить! - говорится в тексте петиции на сайте www.change.org.

Но сейчас подписанная даже огромным количеством людей петиция не обязательно будет замечена чиновниками. Чтобы инициировать изменения в законодательство, нужно не только собрать 50 тысяч подписей, но и пройти сложную бюрократическую процедуру.

Напомним, в Европе не ввели карантин только Беларусь и Швеция. В Швеции группы риска - пожилых людей - призвали оставаться дома. Кинотеатры и театры, музеи закрыты, группам от 50 человек запретили собираться вместе. В Беларуси ситуация иная - границы открыты, парады и богослужения не отменяли, а четверть всех пенсионеров продолжают работать. Яндекс.Карты недавно опубликовал индекс самоизоляции в разных городах Беларуси, Казахстана и России. На карте ярким оранжевым пятном выделяется только Беларусь, которой по шкале от 0 (на улице толпа) до 5 (пустые улицы) баллов дали 2,4 балла - «на улице много людей». Например, в России, где карантин продлится как минимум до мая, в среднем около 3,5 балла.

Отказ от карантина в Беларуси власти мотивируют несколькими причинами. Во-первых, говорят, что ситуация пока под контролем (на 3 апреля Минздрав сообщил о 351 зараженном COVID-19 и 4 умерших). Во-вторых, из-за остановки производства пострадает экономика.

- Это не проблема. Мы за сутки нейтрализуем город (если понадобится. - Авт.). Но во что это обойдется и сколько будет тогда смертей? Мы уже потом будем выхватывать из квартир людей, которые будут тяжелые, и сразу их на искусственную вентиляцию легких. И что, мы спасем этих людей? Поэтому не надо дурью заниматься. Нас же всегда учили: надо, чтобы проветренное помещение было, на свежем воздухе и прочее, - отметил Александр Лукашенко в интервью ТРК «МИР». - Почему я настаиваю, чтобы работало производство? Почему я так переживаю за то, чтобы люди жили своей жизнью, в какой-то степени политически рискуя? Потому что я представляю, что будет с нами после этой пандемии, если мы остановимся, как многие: литовцы, латыши и прочие. Они выстоят.