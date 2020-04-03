2020-04-03T14:55:47+03:00
Общество
КП Беларусь

Белорусская деревня к эпидемии относится с юмором и по-философски - бежать-то некуда…

«Ну што, каронавірус прывёз?» - смеется моя соседка, встречая парня-дальнобойщика, который приехал домой. Но это не беспечность!
Раиса ЮДИНАобозреватель
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Белорусская деревня к эпидемии относится с юмором и по-философски.Белорусская деревня к эпидемии относится с юмором и по-философски.Фото: Раиса ЮДИНА
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После моего репортажа из райцентра у многих создалось впечатление, что в белорусской глубинке к коронавирусу люди относятся совсем легкомысленно. Но одно дело - молодое поколение небольшого города. Другое - деревенские люди в возрасте!

Они следят за тем, что происходит в мире, беспокоятся и боятся. Все не так просто в общении с односельчанами… Расскажу.

Мама моей подруги обычно заходит ко мне за привезенными из Минска лекарствами, или я к ней заглядываю, и мы с ней душевно болтаем за жизнь. А сейчас перед поездкой в деревню подруга попросила: «Может, ты к маме не ходи моей, а? Непонятно, какая была у тебя пневмония, а у мамы диабет…» И ее маме я передаю лекарства через соседку, у которой, слава богу, нет хронических заболеваний, и через нее же я получаю благодарность - варенья, соленья…

В моей деревне приезд «городских» на неделю - это «отпуск». Все остальное объяснить трудно. Но сейчас, когда я говорю, что приехала поработать, с пониманием кивают: «А! Самаізаляцыя! Ну гэта правільна».

Они внимательно следят за новостями и в курсе всего, что происходит. “Унучка з мужам у Італію паехала - ён робіць там, - рассказывает пожилая односельчанка. - І якраз жа ў Севернай Італіі аказаліся… Ня помню, які там горад. У іх не так страшна, як у тым Бергама ці Мілане, але ж кажыць, што з хаты проста так ня выйсці, хоць і з дзіцём… І калі ж яны прыедуць дамоў?”

Они с каким-то обреченным философским пониманием пересказывают, кто чем болеет: «Свету з пнеўманіяй у інфекцыёнку палажылі. Чаму ў інфекціёнку? А хто ж яго знае? І дачка яе тожа на пнеўманію хварэла. І усе яны у сям’і перахварэлі, але, мусіць, не ва ўсіх пнеўманія была…”

Моя ближайшая соседка, с которой дружу больше всех, забегает ненадолго, не задерживается на посиделки, как раньше. Ее сын работает дальнобойщиком и приедет домой нескоро, потому что по возвращении из рейса его ждет карантин. И при всей любви к маме и всем аврале весенних работ в деревне он не будет подвергать ее риску. И она сама отговаривает его от порывов приехать, несмотря ни на что…

Мы с ней выдерживаем дистанцию. Но она все так же обо мне заботится:

- Мёд у цябе ёсць? Ну як гэта нет? А як ты выздараўліваць думаеш?

На следующий день она приносит мне банку мёда. Никогда еще не ела его с таким удовольствием!

А сегодня на нашей улице фура остановилась - домой приехал парень-дальнобойщик. «Ну што, каранавірус прывёз?” - кричит ему, смеясь, через улицу бойкая соседка, которая недавно, как она рассказала, вылечилась от гриппа. “Точно грипп?” - допытываюсь я. - “Так дрэна было адзін дзень, 39 цемпература, а патом лягчэй стала,” - вкратце описывает она историю болезни.

Деревня совсем не беспечная по отношению к опасности. Но в подробности не вдается. Она мудрая и рассудительная. Если что - ей-то бежать некуда...

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