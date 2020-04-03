Из-за угрозы коронавируса каждый четвертый минчанин отказался от поездок на городском транспорте

Раньше с минимальным интервалом движения городской транспорт ходил до 8.30 утра, теперь он максимально часто курсирует до 10.00.

- Такое решение приняли, чтобы разгрузить пассажиропоток в утреннее время и тем самым обеспечить безопасное расстояние между пассажирами. Для этого весь транспорт, который возможно вывести на линию, мы вывели, - рассказал Валерий Шкуратов, директор предприятия «Столичный транспорт и связь».

По его словам, такие изменения коснулись как наземного, так и подземного транспорта. Собеседник отмечает: из-за того, что часть людей перешла на удаленную работу, загрузка транспорта сократилась на 20 - 25%.

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