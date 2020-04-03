Эксперт о последствиях карантина в России на экономику Беларуси: «Мы как тот Мальчиш-Кибальчиш: день продержаться да ночь простоять»

В России нерабочий период продлен до 30 апреля включительно. Как это может сказаться на работе белорусских предприятий и белорусской экономике в целом? Этот вопрос «Комсомолка» задала ректору Института повышения квалификации и переподготовки руководителей и специалистов промышленности Георгию Грицу.

- Сначала, думаю, надо понять, зачем они это сделали. Я не специалист в медицине, особенно в инфекционной ее части, но у меня сложилось такое мнение, что решение властей России продлить такие «каникулы» - это вопрос не борьбы с коронавирусом, а борьбы с последствиями его лечения. Оно, думаю, продиктовано тем, чтобы пик пандемии был растянут во времени, чтобы не случился одномоментный стремительный рост количества заболевших, с которым система здравоохранения будет просто неспособна справиться. В любом случае пик заболеваемости неизбежен, но в России стремятся к тому, чтобы он был более плавным.

С точки зрения экономики есть несколько аспектов. Один вопрос - сфера услуг: рынки, отдых, развлекательные, массовые мероприятия. Для этих субъектов последствия могут быть плачевными. Более того, в России 50% предприятий малого и среднего бизнеса без государственной поддержки в течение месяца выйдут на стадию банкротства. Экономической подушки безопасности у них нет.

Я думаю, что в Беларуси ситуация аналогичная, она чревата массовым банкротством со всеми вытекающими последствиями. Второй фактор - наши крупные предприятия. Здесь нам самим нужно опасаться распространения коронавируса, особенно на предприятиях, которые можно временно остановить. Уже появилась информация, что отдельные случаи заболевания зафиксированы на наших крупных предприятиях (МАЗ, Тракторный завод, завод Вавилова). Здесь, думаю, не нужно ждать, что этот вирус сам по себе умрет, лучше не допустить его распространения. Для этого класса предприятий лучше всего ввести своеобразный карантин.

- А что делать предприятиям с непрерывным производственным циклом?

- Предприятия металлургии, химическая, газовая отрасли, нефтепереработка - здесь вариантов нет, их нельзя остановить. Если печку на БМЗ «погасить», то ее восстановить в принципе невозможно, придется строить новую - металл полностью не вытекает. Ситуация вообще достаточно непредсказуемая, Беларусь сегодня как тот Мальчиш-Кибальчиш: нам бы день продержаться да ночь простоять. Не знаю, насколько надежды, что все закончится на Пасху или через месяц, оправданны, ведь ВОЗ, на которую сегодня многие ссылаются, говорит о том, что вакцина от коронавируса будет создана в течение 10 - 12 месяцев. Получается, думать, что все само рассосется, не приходится.

- 2 апреля на открытии весенней сессии белорусского парламента премьер-министр Сергей Румас заявил, что правительство рассматривает комплекс мер для поддержки населения на фоне пандемии коронавируса, президенту представлен пакет, который предусматривает поддержку секторов, в которых работают около 550 тысяч человек. Какие, с вашей точки зрения, должны быть приняты меры?

- Премьер анонсировал, что на прямые меры поддержки планируется направить 110 миллионов рублей. Сегодня в странах мира правительства тратят от 10 до 20% ВВП на поддержку бизнеса. ВВП Беларуси порядка 60 миллиардов рублей, 10% - 6 миллиардов. Цифры несопоставимы, хотя риторика правительства, что это только первые меры, потом направят следующий пакет. Сегодня основной вопрос, на котором нужно сконцентрировать максимум усилий, - это поддержка именно малого и среднего белорусского бизнеса, который у нас приблизительно на 90% представлен сферой услуг, посреднической деятельностью. В этом направлении, я считаю, поддержка однозначно недостаточна. Здесь надо сконцентрироваться не на оптимизации арендных платежей, налогов и обязательных платежей в ФСЗН. Это - как мертвому припарки. Предприятия не выдержат простоя, когда сотрудников отправляют домой с сохранением двух третей заработка. Такое решение потянут максимум в течение месяца, и то далеко не все. Надо ориентироваться на классические меры, которые уже сегодня реализуются в некоторых сопредельных и западных странах. Там от 50 до 80% выплат работникам частного бизнеса государство берет на себя. К сожалению, эти вопросы у нас не рассматриваются, я уже не говорю о том, что у нас никто не собирается понижать ставку рефинансирования. На западе предпринимают такие меры поддержки национального бизнеса, которых в новейшей истории после Второй мировой войны еще не было.