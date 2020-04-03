Правда ли, что в Минске талончики из-за коронавируса не будут продавать водители?

В Гродно билеты можно купить только в киосках. Планируется ли что-то подобное в Минске?

- Пока мы такой вариант не рассматриваем. У водителей созданы все условия для обеспечения безопасности, прорабатывается вопрос обеспечения разовыми перчатками, выданы антисептики. Весь транспорт обрабатывается на конечных станциях, то есть созданы все условия для того, чтобы обезопасить пассажиров и сотрудников предприятия, - сказал Валерий Шкуратов.

В сети недавно поползли слухи о том, что в установленных на городских улицах «Табакерках» скоро начнут продавать талончики, а киоски «Минсктранса» за ненадобностью закроют. Но директор транспортного предприятия говорит, что подобное решение транспортники не принимали.

- У нас может быть поднят вопрос по ликвидации киосков только после того, как будут найдены иные формы реализации билетной продукции. Сейчас в качестве альтернативы рассматриваем билетоматы. Если такие устройства будут закуплены и установлены, то, конечно, наличие двух объектов продажи будет излишним. И тогда, скорее всего, на каких-то остановках киоски могут быть закрыты, - пояснил Валерий Шкуратов.

Однако пока это вопрос отдаленной перспективы, так как в Беларуси, по словам собеседника, нет билетоматов, которые устроили бы транспортные службы, поэтому специалисты ищут оптимальный вариант за рубежом.

- Для начала закупим несколько опытных образцов. Если они подтвердят свои технические характеристики и удобство для пассажиров, тогда будет прорабатываться вопрос их закупки и установки, - рассказал Валерий Шкуратов.

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