2020-04-03T15:36:36+03:00
Общество
КП Беларусь

В Городке оштрафовали ревнивую доярку, которая ошпарила соперницу кипятком

Женщину возмутило, что девушку поцеловал ее сожитель
Наталья ПАРТОЛИНА
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Ревнивую доярку, которая облила соперницу кипятком, оштрафовали.Ревнивую доярку, которая облила соперницу кипятком, оштрафовали.Фото: Наталья ПАРТОЛИНА
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32-летнюю доярку Евгению (имена изменены) суд Городокского района оштрафовал за то, что она из ревности облила кипятком другую доярку, Светлану. Кроме того, за моральный вред она должна выплатить Светлане 800 рублей.

Драматическая сцена ревности разыгралась прямо на ферме, где работают обе женщины. Евгения зашла в помещение молочной лаборатории, где работницы моют доильные аппараты, и увидела, что Светлана целуется с ее сожителем. Евгения бросилась на Свету с кулаками, выкрикивая оскорбления. Сожитель Николай сразу же ретировался, оставив двух женщин выяснять отношения. Потом он объяснил: знал, что у Жени взрывной характер, и не хотел, чтобы ему досталось.

Покричав, Евгения ушла, а Светлана осталась домывать аппарат. Краем глаза видела, что Евгения вернулась, потом услышала, что та наливает в ведро воду.

- Я поняла, что она наливает в ведро кипяток, он булькает не так, как холодная вода, - рассказала она на суде.

Также боковым зрением Светлана заметила, что Евгения делает какое-то движение в ее сторону. Инстинктивно отвернулась и прикрылась руками - вдруг ударит? Евгения не ударила. Она окатила девушку кипятком.

- Суд Городокского района признал Евгению виновной в причинении менее тяжкого телесного повреждения. Она оштрафована на 50 базовых величин - 1350 рублей, - рассказала помощник прокурора Городокского района Наталья Матлох.

Светлана получила ожоги второй-третьей степени шести процентов поверхности тела, пострадали плечи, руки. После происшествия Николай перешел работать на другую ферму. Евгения и Светлана так и работают дальше вместе и больше не ссорятся.

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