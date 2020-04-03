В Браславском районе нашли редкую Беларуси зверушку - орешниковую соню

Ученые из Национального парка «Браславские озера» ликуют - они, наконец, получили подтверждение того, что в северном регионе страны живет орешниковая соня. Это милая то ли мышка, то ли белочка. Орешниковая соня в Беларуси занесена в Красную книгу. На юге страны они встречаются, а на севере еще никто ее не видел. Только следы жизнедеятельности изредка попадались.

- Соню нашел житель деревни Иказнь. Она просто лежала на земле на его участке. Мужчина поднял зверька, подумал, что он болен или умер. Принес домой, позвонил нам. Говорит, красивый зверек, жалко, если коты унесут. Фото прислал. Мы обрадовались, говорим, везите, посмотрим, что с ней. Он оставил соню на веранде и, пока искал коробочку, она сбежала, - рассказал начальник научного отдела национального парка Валерий Мицюн.

Соня, видимо, просто впала в оцепенение. Эти грызуны спят зимой, как правило, с октября по апрель. Но спать орешниковая соня умеет в любой сезон, если температура опустится ниже 17 градусов тепла. Соня - не вредитель. Несмотря на то, что ест она растительную пищу, ущерба огородникам она не принесет. Во-первых, сонь слишком мало, а во-вторых, овощам они предпочитают орехи.

Орешниковые сони очень милые и охотно дружат с людьми. Там, где они обитают, многие подкармливают этих то ли мышек, то ли белочек, угощают яблоками, грушами. А вот взять соню домой в качестве питомца нельзя. Это краснокнижный зверек, и за изъятие его из природы без разрешения Академии наук и Минприроды предусмотрен штраф.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Бегомле лань подружилась с сотрудниками автозаправки

Животное каждый день приходит за вкусняшками

Лань приходит на автозаправочную станцию в Бегомле уже около полугода. Историю рассказала районная газета «Родныя вытокі». Лань облюбовала АЗС-18 еще три года назад, когда была совсем юной. Тогда заправщики дали ей имя - Борька. Последние полгода Борька появляется здесь каждый день, выпрашивает вкусненькое у сотрудников и клиентов. Любит пончики, мандарины и даже иногда хот-догами лакомится. А на соседнюю заправку так же часто приходит не боящийся людей лис.

Это Борька. Он каждый день приходит на АЗС в Бегомле и так полюбил человеческие вксняшки, что даже хот-доги уплетает! Фото: "Родныя вытоки".

НЕЗВАНЫЙ ГОСТЬ

Лось пришел к библиотеке

В Минске 2 апреля заметили гуляющего по городу лося. Он бродил недалеко от Национальной библиотеки. Видео необычной прогулки появилось в телеграм-канале столичной госавтоинспекции. На видео видно, как лось осторожно переходит дорогу перед притормозившими автомобилями и скрывается в лесном массиве.

- Экипаж сотрудников ОГАИ Первомайского РУВД предупредил водителей об опасности и проконтролировал, чтобы лось благополучно добрался до лесного массива, - рассказали в ГАИ.