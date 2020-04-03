Психолог – о реакции на перенос Олимпиады: «Спортсмены тренируются, не зная дату ближайших стартов»

Спортивный психолог Ирина Конон, которая в профессии 16 лет и работала на трех Олимпийских играх, рассказала, как спортсмены отреагировали на перенос Олимпиады, объяснила особенности их стрессоустойчивости и дала советы, как сохранять рассудительность на фоне информационного шума о коронавирусе.

- Какая опасность для психологии спортсмена в связи с переносом Олимпиады и режимом самоизоляции для тех, кто недавно вернулся с зарубежных сборов?

- Спортсмены - одна из самых дисциплинированных категорий граждан. Учитывая, что эта ситуация форс-мажорная для всего мира, наши атлеты сразу относятся к этому с пониманием.

- Но перенос Олимпиады все-таки не рядовое событие.

- Тут все очень индивидуально. В некоторых видах спорта лицензии на Олимпиаду не именные. В нынешних условиях у спортсменов появляются шансы стать лучше за этот год и побороться за лицензию внутри команды.

- Молодым хорошо, а тем, кто старше и после Игр собирался заканчивать карьеру?

- Это своего рода вызов. Этот год - не такой большой период. Он позволит еще лучше отстроить свой пик форм. Главное - не опустить руки.

Ирина Конон как спортивный психолог работала на трех Олимпийских играх. Фото: личный архив

«У НАС СПОРТСМЕНЫ ПРОДОЛЖАЮТ ТРЕНИРОВАТЬСЯ, ТАКОЕ ЕСТЬ НЕ ВЕЗДЕ»

- Спортсмены привыкли жить по расписанию, а тут все сбивается.

- Сложность не в этом, а в том, что сейчас надо тренироваться, не имея точную дату ближайших соревнований. Олимпиада – главное соревнование, но до нее ведь очень много промежуточных. Для нас важна соревновательная практика и опыт. Как уже говорила, такая ситуация одинакова для всех в мире. Главное использовать шанс. Можно опустить руки, а можно за это время подготовиться еще лучше. У нас спортсмены тренируются, на базах подготовки сделали все условия для этого: возможность самоизоляции, средства дезинфекции. Такое есть не во всех странах мира на сегодняшний день.

- Есть разные стадии реакции на ситуацию: начиная отрицанием, закачивания принятием и планирование.

- Конечно, изначально это стресс для всех. С точки зрения спортивного подхода мы подошли очень близко, чтобы выходить на пик формы. Но высококвалифицированного спортсмена отличает высокая адаптивность. Это способность реализовать свой потенциал в предлагаемых обстоятельствах на 100%.

- Чем старше спортсмен, тем сильнее стресс от переноса Олимпиады?

- Если спортсмен собирался завершить карьеру после Игр, эта ситуация может вызвать для него стресс. Но было бы здорово, чтобы все наши спортсмены остались в строю, использовали этот период, чтобы усовершенствовать свое мастерство.

- Что бы рекомендовали тем же Ивану Тихону, Владимиру Самсонову?

- Это профессионалы, которые за свою жизнь выходили из множества сложных ситуаций, эта всего лишь одна из них. Главное не терять мотивацию. Мы оказались в непривычной ситуации: Олимпиада через год, но что и когда будет до нее пока не ясно. Но даже в такой ситуации надо готовиться. Найти возможность стать лучше. Сначала могут быть вопросы, но когда поймешь, как реализовать себя через год, то все становится на свои места.

Белорусский теннисист Владимир Самсонов перечислил 10 000 евро медучреждениям для помощи в борьбе с коронавирусом

- Какие есть техники психологической поддержки?

- Спортсмены могут обращаться к психологам в РНПЦ спорта. В нынешних условиях работа может быть организована дистанционно по видеосвязи.

- Проще говоря, это беседы по душам?

- Психология спорта отличается от психологии в целом. Мы должны определять алгоритм действий и понимать, зачем мы это делаем. Если я работаю с обычным человеком, то я найду ключ, и мы придем к решению через одну-две или через десять консультаций. В спорте всегда нужен результат в конкретное время, здесь и сейчас. У нас тоже может быть разговор по душам, но с точки зрения динамики развития спортивного мастерства, важно не потерять ориентиры. Понимать к чему мы идем.

- Психолог сборной России по биатлону Елизавета Кожевникова говорила, что «проблема еще и в том, что большинство атлетов и тренеров не очень сведущи в вопросах регулирования и поддержки своего эмоционального аппарата. Они привыкли его поддерживать через постоянную высокую нагрузку, и когда эта нагрузка в привычном объеме исчезает, накатывает волна мощнейших эмоций: страх, злость, растерянность, а переварить их нет навыка».

- Это может быть. Но важно сразу пересмотреть этапы подготовки. В спорте этапы такие: восстановительный, подготовительный, предсоревновательный, соревновательный. Смысл в том, чтобы грамотно поставить задачи на каждый период. Сейчас мы поддерживаем форму, тренируемся. Чтобы в момент, когда будет определен календарь, быть готовыми быстро выйти на пик формы. Периоды подготовки сбились, но профессиональный тренер увидит, как все грамотно распланировать. Это ежегодный цикл.

Другое дело, что могут быть сомнения: как все будет развиваться дальше. Важно ориентировать спортсменов на то, что при сохранении формы мы можем иметь преимущество перед теми атлетами, у которых сейчас нет тренировок. В итоге победит тот, кто использует эту ситуацию не как сбивающий фактор, а найдет плюсы для себя. То есть этот год надо использовать как возможность, а не как причину.

- Со многими спортсменами общались после переноса Олимпиады?

- Все воспринимают эту ситуацию, как форс-мажор. Я уже говорила про адаптивность спортсменов. Общалась с Катей Галкиной, Ариной Соболенко, Виталием Гурковым и другими.

Ирина Конон (слева) и сборная Беларуси по прыжкам на батуте. Фото: личный архив

«СОБОЛЕНКО ИЗ ТЕХ, КТО БЕРЕТ ДЕЛО В СВОИ РУКИ»

- Спортсменов, которые недавно вернулись из зарубежных сборов, посадили на двухнедельную изоляцию. Как у них настроение?

- Все относятся с пониманием. Их сразу из аэропорта доставили на базы, тут контролируют состояние здоровья.

- Как проходит подготовка на спортивных базах?

- Я на сборах в Стайках, у меня есть пропуск. Подготовка идет в обычном режиме. На базе есть все средства дезинфекции (в Стайках работают те, кому не нужна самоизоляция. - Ред.). Посторонних туда не пустят. Тренеры думают, как сделать питание более витаминизированным для повышения иммунитета.

- Арина Соболенко в Инстаграме показала, как написала COVID-19 на листе, повесила на стенку и била по нему мячом. Это способ разгрузить себя?

- Да, чтобы не застревать на ситуациях, которые могут быть проблемными. Рано или поздно это закончится, надо будет выступать. Арина как раз из тех, кто берет дело в свои руки.

Она делает все, что может со своей стороны: использует средства дезинфекции, носит маски, ограничила контакты и тренируется в этих условиях.

sabalenka_aryna WE THINK THIS S THE BEST WAY TO DESTROY COVID-19 Справляемся с вирусом как можем

«В ЖИЗНИ, КАК И В СПОРТЕ, МЕШАЕТ НЕ СТРАХ, А ПАНИКА»

- Какие советы дадите обычным людям в нынешних реалиях? Знакомая рассказывала, как днем начиналась новостей про коронавирус, потом кошмары снились.

- Надо задать вопросы: что я могу сделать здесь и сейчас? Мир столкнулся с ситуацией, которая незнакома. Каждая страна старается защитить своих граждан по-своему. Но нет точных данных и алгоритма, что действительно правильно и поможет снизить количество инфицированных. Мы понимаем, что если у людей нет иммунитета к этому заболеванию, то для его приобретения должно переболеть большинство населения. Желательно, чтобы переболели, не создавая одномоментную нагрузку на систему здравоохранения, и медики могли справиться с потоком тяжелобольных.

Тут вопрос личной ответственности за себя, своих близких. Для пожилых людей надо обеспечить доставку продуктов. Важно лишний раз не появляться в общественных местах. Так мы защищаем себя, окружающих и разгружаем систему здравоохранения. Личная гигиена: постоянно мыть руки, обрабатывать антисептиком, делать уборку в квартире, в магазине носить маску.

В жизни, как и в спорте, мешает не страх, а паника. Паника – это хаос, то, что не дает принять разумное решение. Страх – это ресурс, помогающий мыслить адекватно, понимать, чем мы можем обезопасить себя и близких. Еще населению от спортсменов следует перенять соблюдение режима: сна, работы и отдыха, приема пищи. Это дополнение к формированию иммунитета.

- Еще про информационную гигиену. Слышал мнение психолога, что есть люди, которые в соцсетях специально ретранслируют панические заявления, для них это как временная разрядка и психологическая защита за счет тех, кто это прочитает.

- Мы можем ориентироваться на негативные новости - наша психика так устроена. Но если у нас есть непонимание, то ситуация 50 на 50. Зачем ориентироваться на негативные 50%? Надо ориентироваться на 50%, которые помогут мыслить в плюс. Как и в спорте: надо искать возможности для прогресса, а не причины для упадка.

Мы должны понимать: решают ли наши действия ту проблему, которую мы видим? Есть люди, которые осуждают официальную статистику по случам COVID-19, что-то еще… Скажу о себе, как обыватель: в моем окружении нет заболевших или контактов первого уровня. С другой стороны, понимаю тенденцию, что пока нет вакцины и иммунитета, большинство населения переболеет этим заболеванием. Статистика говорит, что большинство переболеет в легкой форме. Но чтобы снизить нагрузку на медиков, надо защищать себя. Мои дети ходят на работу, в колледж. Мы не ожидаем что-то страшное, иначе можно впасть в ступор, обвинять всех и вся, но не делать элементарные действия, которые можем сделать сами. За нас никто не помоет руку, не наденет маски, не позаботится о пожилых родственниках. Каждый день необходимо делать то, что нужно сегодня. Это делать необходимо. Хочу всем пожелать здоровья, здравого смысла и оптимизма.

КСТАТИ

На изоляции более 400 спортсменов

Вячеслав Дурнов рассказал, где находятся изолированные спортсмены.

- У нас на сегодняшний день приготовлено 4 республиканские базы и в наших регионах, в областях еще 7 баз, - сказал первый замминистра спорта и туризма Вячеслав Дурнов.

Он отметил, что на этих 11 базах разместились атлеты, которые недавно вернулись из зарубежных сборов.

- Так как эти сборовые мероприятия отменены, то, естественно, средства освобождаются, и мы организовываем сейчас карантинные мероприятия в рамках сборов. То есть там изолированные спортсмены. 441 человек. <...> создаем условия, возможности и для тренировок. Конечно, группы не пересекаются между собой. Но есть возможность восполнить свою физическую активность. Стараемся сделать это правильно, - сказал Дурнов в эфире СТВ.

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