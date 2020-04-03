Александр Лукашенко: Настало время кубышечку развязать, вложить в бизнес запасы, которые есть

Тут он говорил не только о сельском хозяйстве и поддержке экономике во время пандемии коронавируса. Высказался о том, что в ближайший вторник пройдет совещание по эпидемиологической обстановке в Беларуси, там подведут квартальные итоги с точки зрения статистики.

- При этом психозе, что у нас тут (якобы. - Ред.) мрут и умирают, у нас идет общее падение смертей и общее падение заболеваемости по легким, - сообщил Александр Лукашенко.

Так же он рассказал о…

…ВОЕННЫХ МЕДИКАХ

По мнению президента, в стороне от событий с коронавирусом оказались военные медики, а среди них есть инфекционисты и вирусологи.

«У нас же по республике пять-шесть таких больниц. Надо их подключить. Пусть они посмотрят, как работают гражданские медики. Если нужно, и проконтролируют, и помогут. И самое главное - они тоже будут в этой теме, научатся».

«Мы что, думаем, что в армии ничего никогда не случится? А не дай бог, какой-то военный конфликт - они (военные медики. - Ред.) первыми пойдут. Поэтому это для них определенная учеба, а для меня - значительная помощь и контроль».

По его словам, сейчас белорусские врачи справляются с ситуацией с коронавирусом. Привлекать студентов-медиков к борьбе не планируется.

…ПАНИКЕ

«От психоза люди начинают беситься. Каждый день на них это все обрушивается, и они переживают, чтобы самим что-то не подхватить, за детишек. Люди с ума сходить начали. Я уверен, что в мире добавилось суицидов. Это будут последствия этого психоза. Я не говорю уже про экономику».

…КАНИКУЛАХ

На момент подписания номера не было понятно, что будет с каникулами, но известно, что в субботу была намечена встреча президента с министром образования Игорем Карпенко.

«Я в этой ситуации сам нахожусь, как отец (младший сын президента Николай - школьник. - Ред.). И я считаю, что требования продлить каникулы со стороны родителей, медицины - это неправильно. Но когда-то я сказал, что мы не будем довлеть над родителями. Это их дети, их жизнь. И как они примут решение в этом коронапсихозе, так и будет. Поэтому я категорически против, я не согласен, что надо ребенка изъять из детского сада или школы, продлив каникулы. Но коль пообещал, что будет так, как просят родители, так и будет».

«У нас есть резервная неделя: мы программу таким образом ужимали, что, может быть, и продлевать учебный год не будем. У нас нет здесь особой напряженки».

«Завтра-послезавтра мною будет принято соответствующее решение (о продлении каникул. - Ред.). Скорее всего, мы продлим на неделю каникулы. Исключительно потому, что этого хотят родители и не все отпускают детей в школу в этот период. Я понимаю родителей. Тут здоровый человек без детей заболеет от того, что происходит вокруг».

…УДАЛЕНКЕ

«Скажите, как там на удаленке доить коров или выходной объявить? Это нереально». «А кто-то будет сидеть дома без работы, и им зарплату сохранять. Это что, справедливо? Мы раскалываем общество. Этого делать нельзя. Поэтому мы никому ничего не запрещаем, ни над кем не довлеем. Но, как государство, делаем все, чтобы людей защитить. И не только в этом году. Так было всегда».

…СТАТИСТИКЕ ПО КОРОНАВИРУСУ

«Я молю Бога, чтобы нам удалось продержаться так, как сегодня. Хотя все кричат гвалтом, что у нас что-то так, не так... Дай бог, чтобы мы вот так продержались».

…СМЕРТИ ИНФИЦИРОВАННОГО

«Шерстнев (Николай Шерстнев, председатель Витебского облисполкома. - Ред.) вчера мне доложил (последний случай у него был). Я спрашиваю: почему умер? «Александр Григорьевич, а как можно жить: 135 килограммов весом, сердце почти не работает, целый букет болезней». Вирус атакует слабых, у которых нет иммунитета. А ему за 70 лет. Поэтому надо оградить стариков, что мы и делаем. В аэропортах, на границах мониторим ситуацию. Малейшее подозрение, даже температура чуть повышена, сразу начинаем проверять. Тест нормальный, обычное респираторное заболевание, подлечили - езжай».

«Самое главное, чтобы молодые, здоровые люди не умирали».

…МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ В ЭТИ ДНИ

«Никого не загоняют. Просто предлагаем: если хотите, пожалуйста, приходите. Нет значит нет».

И привел в пример любительский хоккейный чемпионат, в котором принимает участие команда президента. По словам Лукашенко, одну из последних игр захотели посетить курсанты военизированных вузов. Им не запретили, поскольку они, как сообщает БелТА, живут в казармах друг возле друга. После игры президент поручил отследить их состояние.

«Ни одной проблемы. Чего мы будем запрещать? Это вообще не наш подход и не наша концепция».

…КАРАНТИНЕ В МОСКВЕ

«В Москве пропуск уже выписывают, чтобы выйти из дома и квартиры. Что бы ты ни выписывал, люди все равно будут общаться друг с другом - в подъезде не проконтролируешь. И вот семь человек в одной семье, пять в другой: в затхлом пространстве контакт - и все заболели. И попадают в больницу уже на искусственную вентиляцию легких. Это что, невозможно? На 100% возможно». «Нас всегда учили: если человек заболел, острая респираторная инфекция у него - в этот период на улицу. Продышись, детишек вызови в лес, парк, а не загони в квартиру и закрой. Мы этим путем не пошли».

…БРАВАДЕ

Президент подчеркнул, что власти в Беларуси отказываются от массового карантина не потому, что, бравируя, оценивают ситуацию.

«Дело даже не в коронавирусе. Мы преодолеваем пик сезонных заболеваний (слава богу, что у нас падение смертности), и в это время надо поберечься». «Все от жизни, а мы хотим загнать эту жизнь в какую-то клетку. Не получится, все это глупость. Почему это делают? Поговорим об этом позже».

…ПОДДЕРЖКЕ БИЗНЕСА

«Не хочу сказать, что спасение утопающих - дело рук самих утопающих. Но настало время кубышечку развязать, вложить в бизнес те запасы, которые есть. Поддержим тех, кто хочет, чтобы его поддержали, и второе - того, кто вложится сам. А если он сложил руки, у него где-то в офшорах деньги, и думает, что мы ему обеспечим светлое будущее, пусть даже не рассчитывает. Надо шевелиться всем. Но это твой бизнес, ты его спасай, а мы подставим плечо, если у нас будет такая возможность».

…ПРОБЛЕМАХ

«Проблемы у нас у кого - рестораны, отели, авиаперевозчики». «Если ты хочешь быть владельцем ресторана, то пожалуйста, если к тебе люди не ходят (мы рестораны тоже не закрываем), что делают китайцы и даже россияне: они по домам развозят пищу. И уже посчитали, что это хорошая рентабельность. Но ладно рентабельность, сегодня не до жиру. Ты постарайся сохранить свой бизнес».

…АВИАПЕРЕВОЗЧИКАХ

«Я сказал об авиаперевозчиках. По автомобильным перевозчикам и железнодорожным мы границы не закрывали. Транзит осуществляем. Вот сравните ресторан, где можно пищу готовить и разносить людям, и авиаперевозки. Они что, виноваты, что сегодня не летают самолеты? Нет. Кстати, американцы и с нашей помощью вывозят своих людей с юга через наш аэропорт - туда, на Швецию, Брюссель и до Америки, мы им предложили. Мы им предложили свои услуги и самолеты. У нас хорошие новые самолеты стоят. Они нам благодарны за это. То есть насколько можно, ищем работу везде».

«Но это не их вина - авиаперевозчиков. Он один у нас крупный (речь о «Белавиа». - Ред.). И прежде всего мы их поддержим. Пусть бизнесмены, так называемые малые и средние, не обижаются».

…ПОДДЕРЖКЕ

Привел еще один пример - БелАЗ, который сейчас с большим трудом может продавать свою продукцию.

«Но там тысячи людей. Жодино держится на БелАЗе. Как вы думаете, вы ресторан сегодня будете поддерживать или БелАЗ. Конечно, производителя будем поддерживать прежде всего».

«Мы поддержим только тех, кто прежде всего сам себя будет стараться поддержать и сохранить свой бизнес. Если он из своих запасов будет инвестировать в свой бизнес, будет в этой ситуации стараться найти новые пути для работы, будет диверсифицироваться. Вот формула: думай прежде всего ты за свой бизнес, а потом приходи к государству. А поддержку всем, кому надо, по мере возможности, честно и справедливо мы окажем».

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Беларуси будут производить больше гречки

Президенту доложили, что раньше Беларусь закрывала собственную потребность в гречке примерно наполовину, а остальное импортировалось из России. Он поручил нарастить производство гречневой крупы.

- Надо возделывать гречку под потребность в Беларуси, - сказал он. - Надо хорошо изучить эту культуру, технологию ее выращивания.

По информации пресс-службы президента, БелТА и СБ