Парикмахер минского салона: «Люди звонят и первый вопрос: как у вас дела с коронавирусом?»

COVID-19 забирает не только здоровье, но и деньги. Пандемия бьет и по миллиардерам, и по мелкому бизнесу, у которого зачастую нет подушки безопасности. Мы прошлись по центру Минска, чтобы узнать, как дела у частников, когда многие потенциальные клиенты выбрали самоизоляцию.

Продавец: «Ой, стало меньше людей. Раза в два»

Ну куда пойти первым делом, если вырываешься из редакции в пятницу? В точку разливного пива, конечно. Там же продают кофе, сэндвичи. Открываются в 10.00, на часах 12.30. Обычно за это время пару человек успевают зайти.

- О, вы первый клиент за день, - резюмирует бармен. - Вечером люди все же приходят, в основном постоянные клиенты. Но в целом народу стало меньше.

В паре метрах еще один магазин - кофе и сладости. Обычно в это время тут может быть очередь, но сейчас не видно даже продавца. Вот выходит из подсобки:

- Ой, стало меньше людей. Раза в два.

- Но работаете…

- А что делать? За аренду надо платить, - вздыхает продавец.

Начался сезон велопрогулок, но в веломагазине клиентов непривычно мало.Фото: Владимир КРИУЛИН

Заходим в магазин велосипедов. Казалось бы, начинается сезон, но карты спутал вирус.

- Покупателей стало меньше процентов на 70. В лучшие времена в субботу могло прийти 20 - 30 человек, сейчас - 10 - 15.

Но везде все так плохо. Из цветочного магазина порыв ветра уносит листок бумаги. Подхватываю документ, отдаю продавцу. Она в хорошем настроении:

- Директор сказала, что все более-менее. Мы в основном работаем на доставку. В сам магазин приходит меньше людей, но на общих продажах это не критично сказалось. У нас пик спроса 8 Марта. Потом спад. Для этого периода клиентов если и меньше, чем обычно, то ненамного.

- А вы работаете без маски?

- Зато вот есть антисептик, можете воспользоваться.

Начался сезон велопрогулок, но в веломагазине клиентов непривычно мало.Фото: Владимир КРИУЛИН

«Один клиент в день»

Красота требует жертв. Но когда речь о пандемии, то рисковать никто не хочет. Это краткий пересказ экспресс-визита в салон красоты.

- Многие на самоизоляции. Но мы работаем. Посетителей стало примерно на 80% меньше. За день может быть один клиент. Что будет дальше? Надеемся на лучшее, - улыбается Алёна.

- Что по аренде?

- Думаю, учредитель будет просить отсрочку. Другое дело, пойдет ли на это арендодатель. Слышала, в других организациях, что они несговорчивые.

«Возможно, будет пауза по выплатам за аренду»

Еще один частник работает сразу в нескольких направлениях: фото на документы, копировальные услуги, ремонт ноутбуков.

- В соседнем университете пары не отменили, только лекции. Но и это сказалось. Что-то распечатывать стали реже. Фото на визы - вообще ноль. Только на паспорт, справки. А фото на визы - это 60 - 70%. По ремонту ноутбуков ситуация похожая, правда, спрос уменьшился не так сильно, процентов на 30. Но тут сказался не коронавирус, а курс доллара. Когда растет курс, две-три недели или даже месяц люди технику не ремонтируют. Они смотрят ситуацию в магазинах и покупают новые ноутбуки в рассрочку, пока цены не изменились. Обнадежили звонком из ЖРЭО: возможно, будет пауза по выплатам за аренду, сказали, что документ уже есть, ждем, когда поставят подписи.

Клиент спрашивает: «А если я к вам приду, не заражусь?»

В парикмахерской администратору приходится выступать в роли психолога, разговаривая с потенциальными клиентами по телефону.

- Клиентов стало намного меньше. Раньше было около ста, сейчас примерно 50 за день. Люди звонят и первый вопрос: как у вас дела с коронавирусом? Никак. У нас все прекрасно, никто не болеет. Второй вопрос: а если я к вам приду, не заражусь. Дальше клиенту объясняю, не боится ли он заразиться по пути к нам в транспорте, где в час пик можно стоять очень близко к людям. Или в том же магазине. У нас же просторно. А люди себя накручивают…

- Бигуди?

- В том смысле, что они боятся прийти к нам и что-нибудь подцепить. Но мы все делаем, чтобы было чисто и безопасно.

В популярном магазине обуви, где заказываешь товар в интернете, а меряешь и забираешь в магазине, как будто все отлично - очередь из пяти человек, продавцам даже некогда поговорить.

И еще типичная новость от малого бизнеса. Игровые аттракционы в одном из торговых центров. В рублях в марте чистый доход уменьшился в 2,5 раза по сравнению с февралем, в 4 раза - с январем.

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