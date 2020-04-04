Чемпионат Беларуси по футбол продолжается, но фанаты больше не ходят: «Каждый волен сам решать»

Чемпионат Беларуси по футболу продолжается. Хотя на неделе фанаты большинства клубов выступили с заявлениями, мол, хватит – ситуация с распространением коронавируса и в Беларуси начинает приобретать слишком большие масштабы.

В пятницу 3 апреля стало известно, что матч «Витебск» - «Смолевичи» по согласованию клубов из Витебска перенесли в Борисов. По официальной версии из-за погодных условий, которые помешали подготовить поле… Сначала это воспринимали как формальную причинау. Но утром в субботу в Витебске выпало много снега.

Главный судья матча Севостьянчик Виталий.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Минске в этот день играли столичное «Динамо» и жодинское «Торпедо-БелАЗ». Как и неделей ранее у всех на входе мерили температуру тела и просили обработать руки антисептиком. Попутно спрашивали о самочувствии, сотрудники правоохранительных органов, проводившие досмотр, были лояльны и облачились в медицинские маски.

Бахар против Яшина.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На входе слышим: «Может, еще ноги обработать?».

Вскоре узнаем Олега Страхановича, в прошлом игрока сборной Беларуси, БАТЭ, минского и брестского «Динамо» и других клубов.

- Все-таки решили прийти на футбол, несмотря на риск?

- Риск всегда есть. Не знаешь ведь, что завтра будет с тобой, может кирпич упасть на голову. Учитывая, то наш футбол остался единственным в мире живым и непобедимым, весь мир смотрит, почему нам не прийти и не посмотреть? Тем более игра на «Динамо» - футбольная атмосфера. Играет команда Юрия Иосифовича Пунтуса, моего друга. «Динамо» тоже будем поддерживать. В общем, за красивый футбол.

- Чемпионат надо приостановить?

- Мое субъективное мнение: если мы все-таки играем до сих пор, то надо играть, наверное, без зрителей. Чтобы футбол остался хотя бы на телевидении. Раз уж сразу вместе с другими чемпионатами не приостановили...

Матч начался. На трибунах людей очень мало. Около 500 человек. Фанатов нет. На 22-тысячном стадионе каждый болельщик может сесть чуть ли не в отдельном секторе. Было забавно смотреть, как бразилец «Торпедо-БелАЗ» Рамос, пропускавший матч из-за травмы, решил переесть на самый высокий ряд на первом ярусе. Сел он в двух-трех сиденьях от мужчины. Мужчина тут же поднялся и сдвинулся на еще два места.

Голоса игроков с поля доносятся весьма четко.

- Руки, - сетует игрок одной команды, что соперник сыграл не по правилам.

- […]юки, - рифмованно отвечает оппонент, используя обсценную лексику.

«Динамо» владеет преимуществом, местами игроки показывают весьма техничные и творческие решения и в итоге побеждают – 2:0. Так динамовцы набрали первые очки в чемпионате, для «Торпедо-БелАЗ» это первое поражение.

После матча больше разговоров о пандемии. И слухи, что и наш чемпионат после третьего тура все-таки приостановят. Мол, хоккейный чемпионат доиграли («Юность» обыграла «Шахтер»), теперь можно все сворачивать.

Что думают об том главные тренеры команд?

- Назвать себя большим специалистом в этой ситуации я не могу. Сказать, что в панике от того, что мы играем, - не могу. Склоняюсь к тому, что если наше большое руководство считает, что мы сегодня должны вот так жить и играть в футбол, то я за то, чтобы играть. Но еще раз говорю: мое мнение и решение нельзя называть профессиональным именно в контексте заданного вопроса, – сказал Юрий Пунтус, коуч «Торпедо-БелАЗ».

- Чемпионат будет приостановлен? – переспросил Сергей Гуренко.

- Если будет приостановлен.

- Не знаю, будет ли он приостановлен. Что скажут делать, то и будем делать. Мы спортсмены. Если все будут играть, мы же не можем бойкотировать. Если приостановят, то что делать — будем на карантине. Надо думать, как ребят в форме держать. Карантин карантином, но мы спортсмены. И никто же не может сказать, на какой срок карантин. Он может и на год [продлиться]. Я об этом даже не думаю. Что будет, то будет. Когда скажут, тогда и будем думать.

У главного тренера «Динамо» спросили, влияет ли на игру его команды тот факт, что люди по всему миру смотрят чемпионат Беларуси.

- Мне кажется, у ребят больше ответственности. Но это надо у них спрашивать. Я как работал, когда наш чемпионат меньше смотрели, так и сейчас работаю. С той же мотивацией, с тем же желанием.

- Некоторые тренеры и фан-клубы выступают за приостановку чемпионата Беларуси. Вы их понимаете или считаете, что риска нет?

- Если на то пошло, то риск есть, даже когда мы с вами тут находимся. Риск есть, если ехать в одном автобусе. Мне моя парикмахерша рассказала, что у нее есть подруга, которая сидит взаперти и никуда не выходит, а ее муж - таксист. В чем логика, я так пока и не понял. Поэтому давайте, наверное, будем жить и радоваться, что мы живем. И поменьше этого нагнетания.

- Но вы понимаете позицию фан-клубов, которые призывают болельщиков смотреть футбол дома, а не приходить на стадион?

- Я это понимаю. Но каждый волен сам поступать, как считает нужным.

Первый мяч в игре забил Владислав Климович, не чужой человек Александру Глебу. «Торпедо-БелАЗ» - его бывшая команда, поэтому он гол не праздновал.

- Сначала с ребятами в команде в шутку не здоровались друг с другом. Локтем, кулачком можем поздороваться, - отвечает на актуальные вопросы Владислав Климович. - А каких-то сверхмер нет. Никуда особо не выходу: тренировка, дома и все. В магазины не выхожу, если есть возможность заказать доставку на дом. После игр и тренировок антисептиком обрабатываю руки. Антисептик всегда в кармане. Сверхмер нет, но, думаю, если каждый так будет делать, то все будет хорошо.

- Это твоя инициатива или инструкции клуба?

- Каждый человек сам должен понимать, что это его здоровье, здоровье его близких. Клуб сказал, что надо делать, но это не было новинки.

- Если чемпионат все-таки приостановят, это расстроит или наоборот?

- Сейчас такая ситуация, что расстраиваться не стоит, если чемпионат приостановят. В любом случае здоровье людей важнее, чем футбол. Будет обидно лишь с той стороны, что мы готовились, прошли предсезонную подготовку, для футболиста самое интересное – играть. А так мы будем только тренироваться. Будем следить за ситуацией, уверен, преодолеем эту ситуацию.

Поверьте, тренеры мы спрашивали и об игровых моментах.

№21 Бордачев Максим. ФК "Торпедо-БелАЗ" (Жодино).Фото: Святослав ЗОРКИЙ