2020-04-04T09:39:51+03:00
Спорт
КП Беларусь

Арина Соболенко во время паузы: бьет по COVID-19, показывает жаркие фото, говорит об отце

Пока теннисные турниры приостановлены, белорусская теннисистка зря время не теряет [фото, видео]
Захар ПЛАТОНОВ
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Пока нет игр Арина радует поклонников только в Инстграме фотографиями и видео. Фото: instagram.com/sabalenka_arynaПока нет игр Арина радует поклонников только в Инстграме фотографиями и видео. Фото: instagram.com/sabalenka_aryna
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Пандемия коронавируса COVID-19 вынудила сдвинуть теннисные турниры. Даже «Уимблдон» отменили впервые с 1945 года.

Арина Соболенко эти дни проводит в Минске.

У себя в Инстаграме опубликовала видео, показав, как сражается с коронавирусом.

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WE THINK THIS S THE BEST WAY TO DESTROY COVID-19 Справляемся с вирусом как можем
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На листе бумаге она написала «COVID-19» и прикрепила к стене. А дальше била по нему набивным мячом, который весит несколько килограммов и используется для тренировок.

- Мы думаем, это лучший способ уничтожить коронавирус. Справляемся с вирусом, как можем, - подписала видео Арина.

Еще она показал свой пресс, добавив ироничную подпись к фото:

- Фитнес клуб #толстушки ждет вас на занятие. А можно меня закодировать от Инстаграм?

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Фитнес клуб #толстушки ждёт вас на занятие А можно меня закодировать от Инстаграм?
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Еще порадовала жаркими фото.

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Ну разве не шикарная работа?
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А как вам я в таком образе?
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The future belongs to those, who believe of their dreams
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Еще она дала интервью англоязычному подкасту The Racquet Magazine, где в том числе рассказала об отце, который ушел из жизни в прошлом году.

- Он был очень умным. Помню, как однажды мне сказал: «Хватит ломать, черт пробери, эти ракетки! Тебе только двенадцать лет, а ты уже шесть ракеток сломала. Что с тобой не так?» Сейчас я более спокойна. Особенно после смерти отца. Поняла, что так много всего важного в жизни, где нужны эти эмоции.

«Самый лучший мужчина в моей жизни»: Арина Соболенко вспоминает свое детство и рано ушедшего из жизни отца

Когда это случилось, Арина была в Минске. Это сильно повлияло на нее и она поняла, что проиграть матч – не самое страшное:

- Почти каждый раз после матчей я плакала, ведь не получала сообщений от него. В Дохе я плакала почти каждый день (в феврале Арина выиграла на турнире в Дохе - KP.BY). Вернее, я старалась сдерживать себя, но после турнира просто рыдала.

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