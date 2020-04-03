Минздрав Беларуси: «Если бы мы не приняли меры, сегодня бы имели 840 случаев заражения коронавирусом в день»

Cтатистику зараженных сообщила на еженедельном брифинге в Минздраве замначальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Инна Карабан:

- На сегодняшний день зарегистрирован 351 случай коронавирусной инфекции, - сказала Инна Карабан.- Основная возрастная группа - от 25 до 60 лет. Это около 50% всех случаев.

- Ситуация остается контролируемой, - добавила замминистра здравоохранения Елена Богдан. - Если бы не те меры, которые мы приняли, то сегодня мы имели бы 840 случаев заражения в день и ничем не отличались бы от других стран. Ни одна из стран не принимала такие меры.

Замминистра рассказала новости профилактики и лечения:

- Мы начали тестировать все тяжелые пневмонии. Приняли решение: у контактов 1-го уровня на 6 - 7-е сутки будет выполняться анализ. При получении отрицательного результата мы будем просить самоизолироваться на 14 дней.

Отдельно Елена Богдан остановилась на статистике пневмоний по Витебской области.

- Там в стационаре пролечены за три месяца прошлого года 4258 пациентов, летальный исход у 28. За три месяца этого года пролечено 3608 пневмоний, летальный исход - в 23 случаях, - конкретизировала Богдан. - Такая же ситуация есть по каждому региону с разбивкой по неделям.

За прошлые сутки в Витебской области диагноз подтвердился у 4 человек. По словам Елены Богдан, ситуация в областном центре полностью контролируемая, угрозы здоровью жителей региона нет.

- За прошлые сутки в Витебской области поступили в больницы 25 человек по ситуации, связанной с коронавирусной инфекцией, - отметила Богдан. - Из них диагноз подтвержден у 4 человек, 15 госпитализированы как контакты 1-го уровня, остальные - контакты 2-го уровня. Выписаны 33 человека.

По информации на 3 апреля, в Беларуси зарегистрирован 351 случай зараженияФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Замминистра также рассказала, сколько пневмоний в этом сезоне зарегистрировано в Беларуси.

- В 2019 году за три месяца в стране в целом в стационаре были пролечены 20 250 пневмоний. А причиной смерти пневмония стала в 153 случаях. За три месяца этого года - 18 032 пролечены в стационаре. А умерло 128 пациентов, - привела она цифры.

«Будем использовать лекарства, которые у нас есть»

2 апреля белорусский Минздрав провел видеовстречу со специалистами Всемирной организации здравоохранения, а сейчас изучает материалы от ВОЗ. Также в госоргане рассказали, почему новые лекарства в Беларусь передавать не будут.

- Мы изъявили желание участвовать в клинических испытаниях, которые проводит ВОЗ, - рассказала Елена Богдан. - Правильнее сказать, это клинические наблюдения, при которых лекарственные средства не передаются в страну, а используются те, которые есть у нас.

3 апреля, в 18.30 прошла еще одна видеоконференция, с Копенгагеном, на которой обсуждали детали.

А еще в министерстве пояснили, что проводить дезинфекцию рекомендовано во всех общественных местах. Но есть нюансы.

- Дезинфекция мест скопления людей проводится больше трех недель, - сказала Инна Карабан. - Чаще всего это происходит в конце рабочего дня.

Проводить дезинфекцию, по словам Карабан, рекомендуется проводить минимум раз в день.

- Общественный транспорт давно обрабатывается, - уточняет Инна Карабан. - Касается это и кинотеатров, театров, школ, детских садов, организаций здравоохранения, магазинов, общепита, такси...

О том, как контролируют, дезинфицируют ли, например, такси, Инна Карабан отвечает:

- Мы не должны контролировать. Это на самоконтроле организаций, которые должны проводить, - говорит специалист.

Проводить дезинфекцию во всех общественных местах рекомендуется минимум раз в деньФото: Павел МИЦКЕВИЧ

КСТАТИ

Что купят за деньги, которые белорусы перевели на борьбу с коронавирусом?

Около двух недель назад Минздрав открыл благотворительный счет.

- На 8.30 утра на счету - 2 875 152 рубля и 28 258 евро, - поделилась суммами Елена Богдан. - У нас в прямом эфире на Ютубе была проведена комиссия. Мы собирались несколько раз и обсуждали, что же нам стоит купить. За эти деньги будет закуплено 127 тысяч защитных костюмов и более 4 тысяч защитных щитков для наших медработников.

Елена Леонидовна уточнила, что все средства защиты передадут по больницам всей страны.

- На наш благотворительный счет начали перечислять деньги и обычные граждане. А не только бизнесмены и общественные организации, - сказала Богдан и стала перечислять, как еще белорусы помогают медикам. - Представители гостиничного бизнеса Минска предлагают медработникам, которые помогают пациентам с коронавирусной инфекцией, жить в номерах только за оплату коммунальных услуг.

ОФИЦИАЛЬНО

В Витебске две смерти от пневмонии за сутки

Такую информацию озвучил замначальника главного управления по здравоохранению облисполкома Николай Каспирович на заседании областного штаба по борьбе с распространением коронавируса, сообщает газета «Витьбичи».

Обе жертвы - женщины. Одна - пенсионерка, которой было более 70 лет, с множественной хронической патологией, осложненной двухсторонней пневмонией. Наличие РНК коронавируса проверяется дополнительно. Скончалась также медработник, которая лечилась от тяжелой двухсторонней пневмонии вирусно-бактериального генеза. В этом случае также пока нет подтвержденных результатов наличия РНК коронавируса.

По словам Каспировича, рост респираторной заболеваемости за прошедшие сутки (данные озвучены 3 апреля. - Ред.) по Витебску составил 15,6% против 27,7% за предшествующие. Снизилась заболеваемость в Орше и Поставском районе.