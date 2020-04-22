Ремонт в квартире дореволюционного дома в Минске за $35 тысяч: бельгийский винтаж и стенограмма Нюрнбергского процесса

Сегодня «Комсомолка» снова в гостях у рантье Ольги Станевской, которая уже показывала нам свои апартаменты для туристов на улице Бобруйской. Теперь мы находимся в квартире, которую она покупала для себя.

Двухкомнатная квартира площадью 52 квадратных метра расположена на улице Первомайской. Здание входит в Список историко-культурного наследия Беларуси.

- Знаю, что в этом доме до революции в разное время был бесплатный родильный дом, крупный публичный дом, казармы. Мы купили эту квартиру у известного белорусского театрального художника Зиновия Марголина. Сейчас он живет в Москве, а на память о бывшем владельце мы сохранили его набросок сцены театра и поставили в рамку, - рассказывает Ольга.

Сегодня «Комсомолка» снова в гостях у рантье Ольги Станевской.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Все материалы - натуральные

Первое, что сделала хозяйка, - убрала перегородки между залом и кухней. Получилась квартира-студия с одной спальней. Главное условие ремонта было таким: все отделочные материалы должны быть натуральными.

- Мы поставили деревянные стеклопакеты. Пол везде, кроме ванной, также деревянный. Стены покрашены экологической краской. Правда, потолки сделали натяжные, к сожалению, за счет этого их высота сократилась с 3,4 до 3,2 метра.

Ольга купила эту квартиру у известного белорусского театрального художника Зиновия Марголина.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Стены в квартире - цвета какао, пол черный. Цвет дивана - насыщенно-терракотовый - Ольга подбирала под напольное покрытие.

- Взяла просто кусочек доски и прикладывала ко всем диванам в «Икеа». Оттуда же привезли и белую кухню, даже бытовая техника - и та вся из этого магазина, - улыбается хозяйка.

Двухкомнатная квартира площадью 52 квадратных метра расположена на улице Первомайской.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Все отделочные материалы – натуральные.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Украшение квартиры - винтажные вещи. Например, антикварный стул с обивкой из бархата изумрудного цвета минчанке подарил друг, а терракотовый стул в кухне куплен на городской барахолке в Минске.

- Я очень люблю винтажные вещи - только они могут создать нужную для меня атмосферу. Лампы из хрусталя я привезла из Бельгии - купила на местной барахолке. Там же нашла серию керамических колокольчиков из коллекции «Диснеевские принцессы». Барахолки в Европе радуют и ценами, и разнообразием, - улыбается рантье.

Кухня и техника куплены в IKEA.Фото: Павел МАРТИНЧИК

На окнах нет штор, на подоконниках - лампы с барахолки

В квартире много старинных книг, есть стенограмма Нюрнбергского процесса, факсимиле «Нашай Нiвы». На подоконнике - фотография счастливых Владимира Высоцкого и Марины Влади. Все это Ольга купила в букинистических магазинах.

- Вы не заметили на окнах в гостиной ни тюли, ни штор, потому что напротив нас нет жилых домов. В спальне, правда, занавесили окно, чтобы приглушить свет от уличных фонарей, - рассказывает хозяйка.

В спальне бумажная люстра и светильник из «Икеа».Фото: Павел МАРТИНЧИК

На полу в спальне и гостиной лежат натуральные шерстяные ковры, которые Ольга привезла из Египта. Люстра и напольный светильник в спальне сделаны из бумаги - это еще одно изобретение «Икеа». Стоит недорого, а выглядит интересно, причем дизайн люстры можно создавать самим: по краю бумажного полотна идет проволока, благодаря которой листу можно придать любую форму.

Ольга сделала в квартире черным не только пол, но и отделала санузел черной плиткой. Раковина на две персоны сделана из натурального камня, как и ванна.

Ванна и раковина из натурального камня.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Ремонт обошелся в $35 тысяч долларов.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Вид из окна на трамвайные пути.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Аксессуары куплены на барахолке в Бельгии.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Стенограмма Нюрнбергского процесса.Фото: Павел МАРТИНЧИК

ЧТО ПОЧЕМ

Ремонт обошелся в $35 тысяч долларов, в том числе:

Диван - $650

Каменная ванна - $1300

Металлический светильник в гостиной - $160

Деревянные стеклопакеты - $3500

Диван - $650

Лампы из Бельгии - $30 за штуку

Колокольчики из Бельгии - $10 за штуку

Изображения Святых Ольга собирает во время путешествий.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Антикварное кресло подарил друг семьи.Фото: Павел МАРТИНЧИК