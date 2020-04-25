2020-04-25T19:49:05+03:00
Общество
КП Беларусь

«Монахинь проверяют на коронавирус и просят изолироваться»: что происходит в Свято-Елисаветинском монастыре

По словам представителя Белорусской Православной Церкви, митрополиту Павлу лично докладывают, что происходит в монастыре
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
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Монахинь Свято-Елисаветинского монастыря проверяют на коронавирус. Фото: facebook.com/obitel.minskМонахинь Свято-Елисаветинского монастыря проверяют на коронавирус. Фото: facebook.com/obitel.minsk
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В православном Свято-Елисаветинском монастыре в Минске официально коронавирус пока подтвержден у двух монахинь, они находятся в больнице.

Однако в интернете стала появляться информация о том, что заболевших в монастыре может быть гораздо больше.

В Фэйсбуке российская журналистка Марина Ахмедова опубликовала пост, в котором рассказала, что ей позвонили монахини Свято-Елисаветинского монастыря и рассказали, что «из ста тридцати сестер сто больны». При этом одна женщина лежит в реанимации с пневмонией и подтвержденным коронавирусом. А на пасхальном богослужении, якобы, только от одной ложечки, которая не обрабатывалась, причастилось 970 человек.

«Комсомолка» попросила прокомментировать ситуацию в Свято-Елисаветинском монастыре пресс-службу БПЦ. А также узнала, какая обстановка в Жировичах, где тоже есть заболевшие монахи, и других храмах.

- Мы пытаемся держать эту ситуацию на контроле. У монахинь взяли мазки на коронавирус. Ждем результатов теста, - говорит председатель Синодального информационного отдела Белорусской Православной Церкви протоиерей Сергий Лепин.

- Вас шокировал пост в Фэйсбуке российской журналистки о том, что из ста тридцати сестер сто больны?

- Новости, в том числе, плохие, мы чаще узнаем первыми и не из публикаций российских журналистов.

Митрополит Павел знает о сложившейся ситуации в Свято-Елисаветинском монастыре. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Митрополит Павел знает о сложившейся ситуации в Свято-Елисаветинском монастыре.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Митрополиту Павлу докладывают, что происходит в монастыре?

- Конечно. Он имеет всю доступную для нас информацию. К сожалению, эта информация иногда бывает очень противоречивой. Ясность в ситуацию внесут результаты тестов, я думаю.

- На пасхальном богослужении в Свято-Елисаветинском монастыре было очень многолюдно. Люди стояли плотно друг к другу...

- По-видимому, руководство монастыря проигнорировало инструкцию о мерах безопасности, с которой выступил Священный Синод, Патриарх и митрополит. Если это так, то в такой ситуации руководство монастыря поступает на свой страх и риск и несет личную ответственность перед своей общиной и паломниками.

- Будет ли реакция митрополита?

- Все станет ясно в ближайшее время. Ждем результаты. Если митрополит сочтет нужным, будут проведены разбирательства и приняты соответствующие решения: кадровые, дисциплинарные, организационные, карантинные - любые необходимые.

- А у митрополита брали тест на коронавирус, учитывая, что он много общается со священнослужителями?

- У меня нет такой информации.

«В Жировичах есть люди заразившиеся коронавирусом. Это преподаватели, студенты, монахи»

- А что происходит в Жировичах, где находится мужской монастырь и Минская духовная семинария?

- Там тоже есть люди заразившиеся коронавирусом. Это преподаватели, студенты, монахи, трудники монастыря. Статистикой заболеваний пресс-служба не располагает.

- У кого-то из них есть тяжелое течение болезни?

- Насколько я знаю, тяжелых, то есть с декомпенсацией функции жизненно важных органов, нет.

- Из-за неблагополучной эпидемиологической ситуации Минская духовная академия закрыта до 10 мая...

- Как я знаю, один или двое студентов академии сделали тест на коронавирус. Сейчас занятия в академии проходят дистанционно.

По словам Сергия Лепина, в Минске у двоих минских священников подтвержден коронавирус.

- В минском Свято-Петропавловском соборе, насколько я знаю, у одного священника подтвердился коронавирус. А также в Свято-Покровском соборе заболел священник, который находится в больнице. Человек идет на поправку.

- Вы считаете, что сейчас нет смысла закрывать храмы из-за пандемии?

- В стране не объявлен карантин. И не думаю, что вирус в религиозной среде более агрессивный, чем в других общественных местах.

Сергий Лепин посоветовал тем прихожанам, которые видят, что настоятель их храма полностью игнорирует интересы безопасности своих прихожан, посещать другой приход, «сохраняя свои молитвы о благополучии оставленной общины».

ЗВОНОК В МОНАСТЫРЬ

«Сестер просят больше изолироваться. На коронавирус нас проверяют»

- Мы еще толком сами не знаем, кто чем болеет. Да нормально у нас все, - рассказала «Комсомолке» одна из монахинь Свято-Елисаветинского монастыря. - Я живу в келье. Чувствую себя нормально. Санстанция к нам приезжала. Мазок на коронавирус мы сдали 24 апреля. Сказали, что тест будут делать четыре дня. На коронавирус проверяли всех сестер, которые служат в монастыре.

- Читали пост российской журналистки про ваш монастырь?

- Я прочитала. И думаю, что там многое взято из воды...

- Официально коронавирус подтвержден у ваших двух монахинь.

- Так и есть. Причем у одной из этих сестер серьезные проблемы со здоровьем. Она приехала с этим вирусом в Минск из Глубокого (Витебская область), куда ездила к своему врачу. У отца Василия просто пневмония, вирус у него не подтвердился.

- А остальные монахини и священнослужители как себя чувствуют?

- По-разному. У кого-то есть какие-то признаки ОРВИ.

- Сейчас в трубке услышала, что кто-то у вас кашлял...

- Кто-то кашляет... В келье я живу с одной монахиней. Она немного кашляет, но она не болеет. Температуры у нее нет.

- Какие-то карантинные меры у вас принимаются?

- Да, принимаются меры, на всякий случай. Сестер просят больше изолироваться. И у каждого своя посуда. Нас также попросили кушать в своей комнате.

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