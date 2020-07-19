Коронавирус в Беларуси, последние новости на 19 июля 2020 года: за сутки умерли 4 пациента, испанские ученые обнаружили самый ранний симптом COVID-19
Ситуация в Беларуси:
По официальным данным Минздрава, на 18 июля выздоровели и выписаны 57 856 белорусов, у которых обнаружили COVID-19. Всего в Беларуси с момента первого заболевшего пациента зарегистрировано 65 953 человек с положительным тестом на коронавирус. Прирост за сутки — 171 человек. К сожалению, за сутки умерли 4 человека. А за все время в стране скончались 495 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией и, как уточняет Минздрав, с рядом хронических заболеваний.
Ситуация в мире:
Ученые из Испании обнаружили самый ранний симптом коронавируса. Исследования показали: у 29 процентов пациентов, за которым велось наблюдение, заметили сильную сыпь на слизистой оболочке.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
«7% обратившихся к нам пациентов переболели коронавирусом»: об этом рассказали медики санатория под Минском, где проверяют на COVID-19
«Мы еще не получили эпикризы, а нам говорят сдавать белье»: минчанин рассказал, как его с пневмонией выписывали из больницы
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Беларуси»