2020-04-04T15:42:58+03:00
Общество
КП Беларусь

«Коронавирусом заразится большинство. Помогите нам спасти больше пациентов!»: белорусские врачи записали эмоциональное видеообращение

Разные специалисты - от терапевтов до реаниматологов - объяснили, как белорусам поддержать их и друг друга во время пандемии коронавируса [видео]
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
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Как уберечься от коронавируса - рассказывают врачи.Как уберечься от коронавируса - рассказывают врачи.Фото: Виктор ДРАЧЕВ
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Белорусские медики из разных уголков страны, а также врачи из Словакии и Чехии записали видеообращение к жителям нашей республики. Специалисты разных профилей просят придерживаться простых рекомендаций во время пандемии. Например, не ходить в гости к пожилым родственникам, не посещать кино и рестораны, отложить плановые медицинские осмотры.

Приводим текст видеообращения:

«Переболеет и заразится большая часть населения»

- Граждане Республики Беларусь, мы, врачи, обращаемся к вам и просим вас о поддержке. Пандемия коронавирусной инфекции охватила практически все страны мира. К сожалению, данной участи не избежала и наша родная Беларусь. Это касается каждого из нас. Переболеет и заразится большая часть населения. Об этом говорит опыт других стран.

К счастью, у большинства данное заболевание пройдет без каких-либо признаков либо как обычная простуда. Но даже если у вас нет признаков заболевания, вы можете быть носителями инфекции и заразить других людей, в том числе своих близких.

«В магазин отправляйте одного члена своей семьи»

- Для некоторых людей заболевание может быть более опасным и может стать смертельным. Это люди старше 60 лет, с хроническими заболеваниями и медицинские работники. Именно вы можете сохранить здоровье себе и своим близким! Следуйте простым рекомендациям. Максимально ограничьте общение с другими людьми. Не ходите в гости к пожилым родственникам, родителям. Не отправляйте к ним своих детей, которые могут быть источником инфекции. Объясните своим пожилым родителям и убедите их в том, что им нужно остаться дома. Обеспечьте их всем необходимым, чтобы им не нужно было вовсе выходить из дома. Для них это может быть единственный шанс пережить эту пандемию. Избегайте мест скопления людей. Не ходите в кино, театры, рестораны. Если вам необходимо посетить места большого скопления людей, обязательно надевайте маски. В магазин отправляйте одного члена своей семьи, а лучшего воспользоваться службой доставки.

«Не обращайтесь к врачам без острой необходимости»

- Не обращайтесь к врачам без острой необходимости. Сейчас не время для плановых медицинских осмотров и консультаций. Если все-таки возникла необходимость посетить врача в поликлинике либо в больнице, обязательно надевайте маску. Чаще мойте руки с мылом или дезинфицирующими средствами. Не трогайте лицо руками. Чихайте и кашляйте только в платок или в сгиб локтя. Если появились признаки простуды, не бегите сразу в поликлинику. Оставайтесь дома и лечите как обычную простуду. Пейте больше жидкости, принимайте жаропонижающие. При ухудшении состояния не следует сразу делать тест на коронавирус. Позвоните своему врачу и вызовите "скорую".

«Чем медленнее будет распространяться инфекция, тем медленнее будет расти количество тяжелобольных пациентов»

- Не паникуйте. Паника - это страх, который приводит к истощению организма и делает его более чувствительным к инфекциям и заболеваниям. Для чего же нужны такие жесткие меры, если бы, казалось, это обычная простуда? Все для того, чтобы замедлить распространение инфекции. Чем медленнее будет распространяться инфекция, тем медленнее будет расти количество тяжелобольных пациентов, которым нужна искусственная вентиляция легких, а также реанимационные мероприятия. Тогда мы, врачи, сможем спасти больше пациентов. Выполняя эти простые правила, вы можете сохранить жизнь, здоровье себе и своим близким. Помогите, пожалуйста, нам, чтобы мы смогли помочь тем, кому мы нужны.

Обращение врачей Республики Беларусь.

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