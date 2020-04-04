Меры против коронавируса в Минске: кнопки лифтов и перила будут дезинфицировать каждый день, не срочные работы по капремонту перенесут

- У нас девятиэтажный дом, в котором идет капитальный ремонт. В доме 50% пожилых людей живет. В квартиру сейчас приходят сантехники, газовщики и строители. Они срезают трубы и так далее. Все они без масок и, конечно, на коронавирус их никто не проверял. Нам всем страшно. И если этот вирус идет сейчас, то можно же сдвинуть сроки сдачи объекта, это же подождет! - рассуждает читатель газеты Сергей Иванович из Минска, который живет на ул. Андреевской.

В Минском городском жилищном хозяйстве пояснили, что не срочные работы, которые выполняются с посещением квартир, в связи с мировой пандемией будут переносить. Это коснется всех работ, которые можно выполнить позже. Сейчас службы будут заниматься теми видами ремонта, которые отложить нельзя.

- Аварийные работы, а также те, что уже начаты и необходимы для того, чтобы жильцы получали необходимый комплекс жилищно-коммунальных услуг, будут завершаться сейчас. Также по возможности будут выполняться те виды ремонта, которые не затрагивают квартиры жителей, - пояснили в службе.

По словам собеседника, эти рекомендации уже вступили в силу и применяются на практике, поэтому графики проведения ремонта пересматриваются. Также в жилищном хозяйстве заверили, что сотрудники коммунальных служб во время работы в квартирах будут использовать средства индивидуальной защиты.

Кроме этого, для снижения распространения вируса дезинфекцию дверных ручек, кнопок лифтов и перил в подъездах Минска будут проводить ежедневно. Ранее про графику дезинфекцию проводили только раз в месяц. Будут ли дезинфекцию проводить за счет жильцов или из бюджетных средств - пока неизвестно. Как мы писали ранее, оплата за дезинфекцию рассчитывается в зависимости от площади обработанной поверхности. Оплата за нее включается в жировку.

А как будут поступать с капремонтами и дезинфекцией в других городах Беларуси? В Министерстве ЖКХ рассказали, что каждая область принимает такое решение самостоятельно и единое решение на уровне всей страны пока не принималось.

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