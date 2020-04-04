2020-04-04T14:52:54+03:00
Общество
КП Беларусь

Маски, антисептики, парацетомол - чего не хватает в гомельских аптеках

Из-за коронавируса люди разбирают средства защиты. Маски появляются с утра, но после обеда их уже раскупают
Павел МИЦКЕВИЧ
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В гомельских аптеках быстро разбирают маскиВ гомельских аптеках быстро разбирают маскиФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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Корреспондент «КП» в Гомеле сделал поход в аптеку за необходимым в условиях эпидемии. После заявления замминистра здравоохранения Андрея Андросюка о том, что в Беларуси запас масок превышает 2 млн. штук, мы решили проверить, хватает ли масок в гомельских аптеках, да и себе купить то, что советуют медики.

Поход в первую аптеку, коммерческую, завершился неудачно:

- Маски есть?

- Нет, никаких, - устало улыбается продавец.

- Антисептик хоть какой-то?

- Нет.

- Парацетамол?

- Нет.

- Дайте хоть плоды шиповника, чтобы витаминный компот варить.

- Тоже нет…

В итоге в пяти аптеках в центре города вечером в пятницу масок мы не нашли.

Таких масок в Гомеле вообще нет

Таких масок в Гомеле вообще нет

- Должны привезти завтра. Только приходите утром, потому что после обеда уже не будет, - ответили в государственной аптеке.

- А парацетамол?

- Нет, не ждите. Его поставок вообще не обещают.

В этой и в другой аптеках парацетамол нам предложили купить только в виде порошков от простуды. Самый дешевый - 65 копеек за разовую дозу. Старые добрые и дешевые таблетки парацетамола мы нашли по справке только в двух аптеках, обе - в пригородных поселках.

Парацетамол остался только в двух аптеках на окраине

Парацетамол остался только в двух аптеках на окраине

Проблемы с парацетамолом появились после того, что представитель Всемирной организации здравоохранения рассказал, что лучше в условиях пандемии принимать не ибупрофен и другие противовоспалительные, а парацетамол.

Утром в субботу онлайн-базы показывали наличие в гомельских аптеках многоразовых масок «санитарно-гигиенических». Это те марлевые маски, которые стали шить предприятия «Коминтерн», «Речицкий текстиль», «Купалинка», «8 марта».

- Да, пока есть, только приходите сейчас - их очень быстро разбирают, - подтвердили в аптеке. - А перчаток пока хватает.

Одноразовые маски в аптеках не появились. По данным на субботу «маска медицинская одноразовая трехслойная на завязках» в аптеках региона отсутствовала, «маска ватно-марлевая одноразовая» была в одной аптеке. Бутылочек с антисептиками для рук в аптеках мы тоже не нашли.

Одноразовые маски - в единичных аптеках

Одноразовые маски - в единичных аптеках

Проблемы с масками и антисептиками есть и в других городах, например, в Витебске, Бресте, Березе - рассказали нам местные жители.

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