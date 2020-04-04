Маски, антисептики, парацетомол - чего не хватает в гомельских аптеках
Корреспондент «КП» в Гомеле сделал поход в аптеку за необходимым в условиях эпидемии. После заявления замминистра здравоохранения Андрея Андросюка о том, что в Беларуси запас масок превышает 2 млн. штук, мы решили проверить, хватает ли масок в гомельских аптеках, да и себе купить то, что советуют медики.
Поход в первую аптеку, коммерческую, завершился неудачно:
- Маски есть?
- Нет, никаких, - устало улыбается продавец.
- Антисептик хоть какой-то?
- Нет.
- Парацетамол?
- Нет.
- Дайте хоть плоды шиповника, чтобы витаминный компот варить.
- Тоже нет…
В итоге в пяти аптеках в центре города вечером в пятницу масок мы не нашли.
Таких масок в Гомеле вообще нет
- Должны привезти завтра. Только приходите утром, потому что после обеда уже не будет, - ответили в государственной аптеке.
- А парацетамол?
- Нет, не ждите. Его поставок вообще не обещают.
В этой и в другой аптеках парацетамол нам предложили купить только в виде порошков от простуды. Самый дешевый - 65 копеек за разовую дозу. Старые добрые и дешевые таблетки парацетамола мы нашли по справке только в двух аптеках, обе - в пригородных поселках.
Парацетамол остался только в двух аптеках на окраине
Проблемы с парацетамолом появились после того, что представитель Всемирной организации здравоохранения рассказал, что лучше в условиях пандемии принимать не ибупрофен и другие противовоспалительные, а парацетамол.
Утром в субботу онлайн-базы показывали наличие в гомельских аптеках многоразовых масок «санитарно-гигиенических». Это те марлевые маски, которые стали шить предприятия «Коминтерн», «Речицкий текстиль», «Купалинка», «8 марта».
- Да, пока есть, только приходите сейчас - их очень быстро разбирают, - подтвердили в аптеке. - А перчаток пока хватает.
Одноразовые маски в аптеках не появились. По данным на субботу «маска медицинская одноразовая трехслойная на завязках» в аптеках региона отсутствовала, «маска ватно-марлевая одноразовая» была в одной аптеке. Бутылочек с антисептиками для рук в аптеках мы тоже не нашли.
Одноразовые маски - в единичных аптеках
Проблемы с масками и антисептиками есть и в других городах, например, в Витебске, Бресте, Березе - рассказали нам местные жители.
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Беларуси»