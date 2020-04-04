В апреле ждем в Беларуси 2 миллиона тонн российской нефти

В вопросах поставок российской нефти в Беларусь периодически возникают самые неожиданные форс-мажоры. Так, объявление в России всех апрельских дней нерабочими дало основания экспертам предполагать, что «Белнефтехим» чисто технически не сможет заключить контракты с российскими партнерами. Однако все эти опасения, кажется, не подтвердились.

- Белорусские НПЗ начали контрактовать объемы поставок нефти от нефтяных компаний на апрель. Всего, согласно поступающим от ресурсодержателей коммерческим предложениям, запланирована поставка сырья в объеме до 2 миллионов тонн, - цитирует БелТА сообщения пресс-службы концерна «Белнефтехим».

Если все пойдет по плану и названный объем нефти действительно поступит в Беларусь, то мощности белорусских заводов будут загружены полностью.

Появилась ясность и в том, какие именно российские нефтедобывающие компании будут поставлять черное золото в Беларусь. Но ясность эта относительная: пока в числе поставщиков точно обозначилась «Роснефть», представители которой подтвердили, что компания уже подписала контракты на поставку нефти на Мозырский и Новополоцкий НПЗ. При этом они подчеркнули, что поставки будут осуществляться на условиях, о которых компания сообщала ранее, то есть с премией 5$ за тонну.

Еще три компании-поставщика остаются неназванными официальными источниками, однако они уже готовятся к поставкам нефти в нашу страну.

- Четыре нефтяные компании России начали оформлять маршрутные поручения по поставкам нефти на белорусские НПЗ в апреле, - сказал представитель «Транснефти» Игорь Демин.

Он также отметил, что нефть поступит от «традиционных поставщиков», которые ранее уже поставляли ее на белорусские нефтеперерабатывающие заводы.

Информация о том, сколько будет стоить нефть и будет ли Беларусь уплачивать российским поставщикам премию, противоречива. Министр энергетики России заявил, что цена будет рыночная за минусом экспортной пошлины, но с премией в $5 за тонну.

До этого белорусский премьер Сергей Румас анонсировал покупку нефти по цене $4 за баррель, объяснив такую низкую стоимость «жесткой и последовательной установкой» о покупке российской нефти без премий, которую дал Александр Лукашенко.

Представители «Белнефтехима», в свою очередь, отметили, что вопросы выплаты премий российским поставщикам будут урегулированы межбюджетными расчетами.