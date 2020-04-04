2020-04-04T17:22:41+03:00
Общество
КП Беларусь

Актеры просят закрыть театры на карантин. Минкультуры отвечает, что билетерам должны выдавать маски

Ввести карантин в белорусских театрах артисты попросили после смерти Виктора Дашкевича, который служил в витебском Коласовском театре
Мария ЭЛЕШЕВИЧ
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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31 марта режиссер Могилевского драмтеатра Владимир Петрович создал петицию, в которой попросил закрыть на карантин белорусские театры. Под предложением подписались 863 человека.

- В связи с пандемией коронавируса требуем ввести в театрах Беларуси режим карантина с отменой показов спектаклей текущего репертуара, гастролей, репетиций и других культурных мероприятий сроком на две недели с возможностью пересмотра сроков карантина в зависимости от актуальной эпидемиологической ситуации, - уточняется в петиции.

31 марта, когда Владимир разместил петицию, в Беларуси было зафиксировано 152 случая заражения коронавирусом (по данным на 8.00 3 апреля (это последние официальные данные) - в стране зарегистрирован 351 случай). В тот же день, 31 марта, стало известно о смерти заслуженного артиста Виктора Дашкевича, который служил в витебском драмтеатре.

- Мы опасаемся, что данный случай может оказаться не единичным, - говорится в петиции.

Петицию отправили в два министерства - Минздрав и Минкульт. От Минкультуры пришел ответ за подписью первого замминистра Натальи Карчевской на полторы страницы. Только ответа на главный вопрос - введут ли в театрах карантин - в письме нет.

- Какая-то отмазка, - комментирует Владимир Петрович ответ на петицию. - Карантин - это какие-то обязательства, социальные гарантии. А кто ж их нам даст, оно им надо?

Мы тоже попытались найти в документе ответ о том, введут ли все-таки карантин. Приводим основные моменты письма Минкультуры.

- Работа театров в период пандемии коронавируса организована в соответствии с рекомендациями Минздрава.

- Мероприятия с участием иностранных артистов перенесли или отменили.

- Многие другие мероприятия отменили или перенесли и из-за того, что билеты не раскупают. Зрителям возвращают деньги.

- Отправить ли подчиненных в трудовой отпуск, отпуск с частичным сохранением зарплаты, на дистанционную работу или на репетиционный период решает руководитель. Учитывая мнение сотрудника и законодательство.

- В театрах, которые продолжают работать, билеты продаются так, чтобы зрители не сидели рядом.

- В театрах проводятся противоэпидемические мероприятия, билетерам, кассирам и гардеробщикам должны выдавать маски и перчатки.

- Театры, которые финансировались из госбюджета, продолжают финансироваться.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Министерство здравоохранения на вопросы о карантине не отвечает

Журналистам на вопросы о карантине Минздрав не отвечает. В ведомстве сообщают, что вопрос "В каком случае в стране может быть введен карантин" - не к Минздраву. Пока мы отправили вопросы еще в несколько ведомств и организаций и надеемся узнать, к кому все-таки вопросы о карантине.

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