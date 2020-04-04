«Спросили у медиков, чем помочь»: энтузиасты в минской мастерской бесплатно делают маски для врачей с помощью 3D-принтеров и лазера

В небольшой мастерской в Минске на улице Беды кипит работа. Здесь находится клуб технического творчества – «Хакерспейс», где до пандемии энтузиасты занимались изготовлением дронов, 3D-принтеров и другими проектами. Сейчас ребята начали делать защитные маски для врачей.

- Мы спросили у знакомых медиков, чем мы можем им помочь во время пандемии, - говорит участник «Хакерспейса» Антон Трифонов. - Они сказали, что им могут понадобиться маски, которые закрывают лицо и при этом не запотевают. И мы нашли решение.

Антон показывает нам маску для снорклинга – подводного плавания, к которой присоединены два медицинских фильтра.

К маске для плавания крепятся медицинские фильтры.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Эти маски хорошо подходят для врачей, потому что они полностью закрывают лицо, а инженеры, которые их делали, рассчитали, как должен проходить воздух, чтобы маска не запотевала практически в любых условиях. Чтобы использовать их в больницах, нужно было придумать, как присоединить к ним специальные медицинские фильтры. Мы сделали для этого специальные переходники, которые печатаются на 3D-принтерах. За полтора часа можно изготовить четыре переходника. Мы отправили врачам для испытаний тестовые образцы, и сейчас ждем от них обратной связи.

На 3D-принтере печатают специальные переходники для масок.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Готовые переходники.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Антон показывает, как работает 3D-принтер, на котором печатаются переходники, а затем ведет нас к лазерному станку, на котором делают второй вид масок – специальные щитки из пластика, закрывающие лицо.

Такие маски тоже могут использоваться в больницах.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Берем лист пластика толщиной 0,5 - 1 мм, и лазерный луч вырезает из него заготовки для маски. Остается только собрать. В день мы изготавливаем по 500 таких масок и каждые два часа отправляем их врачам. Они не герметичны, но защищают от брызг, и тоже могут использоваться врачами при приеме пациентов и обходах в больницах. Мы делаем разные варианты и передаем для использования медикам. Например, одну маску врачи отбраковали, потому что она оказалась слишком жесткой, и они не могли относить ее хотя бы 4-часовую смену. С учетом этого мы сделали другие маски, которые можно носить по 8 и более часов.

Лазерный станок, на котором делают заготовки.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Работает лазер.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Маски собирают вручную из вырезанных лазером заготовок.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Изготовлением масок для врачей ребята занимаются бесплатно, в свое свободное время. Они используют свой лазер и 3D-принтеры, которые собрали самостоятельно. А вот для закупки материалов нужны средства.

- Маски для плавания мы покупаем по себестоимости, примерно по 30 рублей за штуку, - говорит Антон. - Себестоимость одного щитка из пластика – около двух рублей. Мы открыли благотворительный счет, а также к нам присоединился фонд «Добра», который помогает собрать деньги. Всего сейчас собрано уже около 25 тысяч рублей.

За день ребята изготавливают 500 таких масок.Фото: Павел МАРТИНЧИК

К ребятам стали подключаться добровольцы - люди и компании, у которых есть 3D-принтеры и лазеры. Для помощи врачам объединилось уже больше 150 человек, причем не только в Минске, но и по всей стране. Белорусы охотно откликаются на призыв команды "Хакерспейса" о помощи медикам. Ребята нашли еще и мастерскую, которая согласилась бесплатно шить защитные костюмы для врачей. Сегодня будет готова первая партия - 20 штук, которые будут отправлены врачам в реанимации.

Врач анестезиолог-реаниматолог: «Очень хорошо, что есть эти маски»

В команде «Хакерспейса» рассказали, что передали образцы масок в 1-ю и 9-ю клинические больницы Минска, а также в больницу скорой помощи. Мы позвонили одному из врачей, который рад принять помощь от ребят.

- Мы благодарны всем, кто нам оказывает хотя бы какую-то помощь, - говорит Андрей Валерьевич Мельник, заведующий отделением анестезиологии и реанимации 1-й городской клинической больницы Минска. – Действительно, маски для плавания с переходником на наши фильтры - это достаточно неплохое средство защиты для работы с инфекционными пациентами. Очень хорошо, когда они есть и могут использоваться при определенных обстоятельствах. И очень плохо, если их не будет, когда они понадобятся. Сейчас у нас немного увеличилось количество больных с пневмонией, и защитные щитки будут очень уместны. Они действительно помогают. Даже если эти маски пока не будут использоваться, то пусть они лучше лежат, чем возникнет ситуация, когда их не будет хватать.

На 3D-принтерах можно делать еще и респираторы.Фото: Павел МАРТИНЧИК

КАК ПОМОЧЬ

- Если у вас есть 3D-принтеры, вы можете печатать маски.

- Если у вас есть лазеры, вы можете вырезать заготовки из пластика.

- Если у вас есть машина, вы можете помочь с доставкой.

- Перечислить деньги можно через ЕРИП > Благотворительность, общественные объединения > Научные, Технические, Профессиональные > Мастерская ИТТ -hackerspace.by > Благотворительный взнос > Номер проекта 42.

Также проекту можно помочь через USSD-запрос:

- МТС *227*27# (после отправки во всплывающем окне вписать «1», спишется с лицевого счета абонента 2.04 рубля)

- А1 *222*27# (отправляя запрос, пользователь может выбрать сумму 2 рубля; спишется 2.00 рубля)

- life:) *222*27# (отправляя запрос, пользователь может выбрать 2 рубля; спишется 2,09 рубля)

Подробности - на странице проекта: covid19.hackerspace.by

В "Хакерспейсе" кипит работа.Фото: Павел МАРТИНЧИК

А В ЭТО ВРЕМЯ

Белорусское предприятие выпускает маски с фильтрами для защиты от коронавируса

Сейчас на улицах Минска появляется все больше людей в защитных масках. Чаще всего это либо марлевые, либо одноразовые маски, либо респираторы из строительных магазинов. Сейчас в продаже появился еще один вид масок: белорусское предприятие «Ассомедика», которое специализируется на изготовлении медицинских изделий, выпустило дыхательные маски для защиты от коронавируса. Они заметно отличаются от остальных: сделаны из пластика, к ним крепится защитный сменный фильтр.

- Такая маска гораздо эффективнее простой марлевой повязки. Благодаря фильтру она защищает от коронавируса на 99,99%, - рассказали на предприятии. – Один фильтр можно использовать до 24 часов, можно разделить время и носить ее по 3, 4, 8 часов, но тогда общий срок действия будет немного меньше.

В продаже два вида дыхательных масок. Более надежной считается та, у которой есть надувной элемент, позволяющий плотно прилегать к лицу. Стоит маска вместе с фильтром 14,5 рублей, дополнительно фильтры продаются по 3,6 рубля.

Так выглядят маски с фильтром. Фото: medzona.by

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