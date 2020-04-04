«І памагла цібе эта маска?» Белорусы в соцсетях пишут про себя некрологи

– Мы подозреваем, что, кроме пневмонии и других болезней, был у него и этот вирус. Мы же просили. Ему завтра 80 лет, почему ты ходишь по этой улице и тем более работаешь? Стариков однозначно надо сберечь, потому что у них ослабленный иммунитет. И букет заболеваний.- Жена здорова (она же с мужем жила), дочка здорова. Потому что иммунитет сильный. А он, бедолага, не выдержал. Поступил с тяжелой пневмонией, на ИВЛ лежал, спасали его, - так отозвался президент на смерть актера Коласовского театра Виктора Дашкевича.

– Подняли по поводу четверых умерших. Одного проверяем, у троих якобы подтвержден коронавирус. Шерстнев (губернатор Витебской области. - Ред.) вчера мне доложил, последний случай у него был. Я говорю: «Ну почему этот умер?» «Александр Григорьевич, а как можно жить? 135 килограмм веса, сердце почти не работает. Это болит, то болит. Целый букет болезней». И вирус атакует слабых, у которых нет иммунитета. Ну и ему за 70 лет, - так Александр Лукашенко прокомментировал очередную смерть пациента с коронавирусом.

Многим эти высказывания показались не очень уместными и даже оскорбительными. Теперь белорусы сами пишут про себя некрологи - фантазируют, что про них в случае смерти сказал бы президент. Свои предложения они публикуют в Фейсбуке под хэштегом «прашчальнаесловапрэзидзента».

Писатель Андрей Горват тоже сочинил про себя некролог.

Артистка Наталья Бертош тоже сочинила про себя некролог.

Приемная мама вложила в уста президенту такой комментарий.

Журналист, который болел за БАТЭ.

Демонстративно не любил хоккей...

Белорусы придумывают едкие комментарии.

Педагог Анна Северинец не осталась в стороне от флешмоба.

Не сиделось в Логойске.