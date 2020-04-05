«В садах нет сопливых детей, а убирают с дезинфекцией»: что изменилось в Швеции, где тоже нет карантина из-за коронавируса

Беларусь остается одной из немногих стран в Европе, которая вместе с мерами по борьбе с нераспространением COVID-19 не ввела карантин. Напомним, в России Владимир Путин продлил действие карантина до 30 апреля. В Украине проводятся жесткие изоляционные мероприятия, объявлена ЧС по всей стране и до 24 апреля продлены карантинные меры.

Но в Евросоюзе есть страна, где, как и в Беларуси, не вводят карантин. Почему? Изначально в период «расцвета коронавируса» страны ЕС выбирали из двух моделей действия. Первая – французский сценарий – предусматривала жесткие карантинные меры с максимальной изоляцией населения. И вторая – британский сценарий – с изолированием только групп риска и со свободой действий для остального населения, с целью выработки группового иммунитета. В конце марта инициатор «британского сценария» отказалась от своего метода, и в Великобритании после рекордного числа смертей за сутки – около 560 человек – был введен режим тотального карантина для всего населения.

А вот Швеция эксперимент продолжила, на 5 апреля число заболевших коронавирусом здесь превысило 6000 человек. Кстати, на днях глава белорусского дипведомства Владимир Макей обсуждал с министром иностранных дел Швеции Анн Линде «солидарные подходы» в борьбе с коронавирусом.

В Швеции не введен карантин, но запрещаются массовые мероприятия (от 50 человек), университеты и гимназии переведены на дистанционное обучение. Школы, детсады, торговые центры, бары, рестораны работают в прежнем режиме. Нет запрета на передвижения и транспортных ограничений. Стокгольм не вымер. Как и город Хельсинборг на юге страны, где вместе с 3-летней дочкой Стефанией живет белоруска Яна Мицкевич и ведет блог в Инстаграме.

– Что сейчас закрыто, а что работает в вашем городе?

– Одними из первых закрылись некоторые сети спортклубов и детские развлекательные центры. Но ТЦ по-прежнему работают. Я живу в пяти минутах от одного торгового центра и могу наблюдать, как развивается ситуация. Например, примерно две недели назад парковка заметно опустела. А вот в прошлую субботу (28 марта. - Авт.) снова было очень много людей, как в обычный выходной день. И на этой неделе тоже было немало посетителей, как в обычный будний день, например. Было ощущение, как будто две недели назад люди испугались, а потом, проследив за ситуацией, успокоились и вернулись к обычной жизни.

Людей с заболеваниями просят оставаться дома, но ТЦ по-прежнему работают активно, даже и с анимациями. Фото предоставлено героем публикации.

– В Беларуси и России люди покупают гречку и туалетную бумагу, в аптеках практически исчезли медицинские маски, антисептики на спирту, разметают лимоны и имбирь. А у вас как с этим ситуация, чем запасаются шведы?

– Примерно в середине марта, около 10 – 11 марта, в Швеции началась легкая паника. Люди начали тоже массово скупать туалетную бумагу, овсяные хлопья, муку, замороженные полуфабрикаты и овощи. Такой момент был, это было не катастрофичным и, скорее всего, было вызвано тем, что в интернете появлялись фото пустых прилавков с туалетной бумагой и так далее. В соцсетях также могли мелькать опустевшие холодильника без замороженных овощей, с меньшим числом бакалеи на полках, но нужно понимать ситуацию. Это не потому что резко что-то пропало из продажи или все полностью раскупили, а просто потому что магазины не предполагали такого резкого покупательского спроса на эти группы товаров, то есть на складах сразу столько всего не было. Ну и полки были пустыми максимум день или пару часов. Чуть дольше «паническая закупка» длилась в соседней Дании, где действительно, полки опустели и у датчан была паника. Но надо понимать, что они закрылись на карантин и там немного другая ситуация. Хотя сейчас по цифрам ВОЗ в Швеции ситуация хуже, чем, например, в Дании, но и страна больше.

А вот так, с помощью наклеек-островков, людей дистанцируют в общественных местах в соседней Дании. Фото предоставлено героем публикации.

Лично я не запасалась ничем, мои родители в Беларуси очень возмущены, что я ничего не накупила впрок и хожу в магазин по надобности в обычном режиме. Какие-то запасы есть в морозилке, но это минимум, который есть всегда: рыба, овощи... С туалетной бумагой была смешная история. В тот момент, когда был ажиотаж, у меня дома, действительно, закончилась бумага, и пришлось идти за ней – хоть на волне паники мне было и неловко выглядеть таким же паникером.

Сначала в магазинах был ажиотаж и все раскупили, но теперь полки снова везде заполнены. Фото предоставлено героем публикации.

– Есть белорусы. которые ставят подписи под петицией за карантин, но пока понятно, что карантина не будет. Но разрешено родителям на свое усмотрение не пускать детей в сады и школы, а работодателям - контролировать здоровье работников и, если возможно, отправлять на работу удаленно. Какие заявления озвучивает шведское правительство?

– Власти страны частично возложили на граждан ответственность за развитие пандемии в Швеции: «Сидите дома, без надобности не посещайте общественные места, несите ответственность за то, что можете заразить себя и других, если вы простужены, оставайтесь дома». Шведы славятся своей законопослушностью – это так называемая «личная ответственность граждан». В принципе, мера вполне логичная и приносит свои результаты. Например, шведы с юмором уже отмечают тот факт, что никогда еще шведские детсады не были такими чистыми и никогда здесь не было столько здоровых детей.

Поясню, на фоне детсадов в России и Беларуси, шведские сады для нашего человека могут выглядеть странно, если не сказать пугающе. Здесь нет ежедневных уборок с хлоркой (убирают, но без дезинфекции), в туалете – один горшок на всю группу, дети спят на полу на брезентовых матрацах с пледиками из флиса (какое постельное белье на личной кроватке?!), а чаще всего тихий час – просто на улице в своих колясках. Если ребенок заболел, не требуют справку от врача. Никто не хочет терять деньги и сидеть дома с больным ребенком, и как правило, половина группы – с соплями и кашлем. Круговое заражение ротавирусом – обычное дело. Но сейчас, во время коронавируса, ситуация поменялась – сопливых тут же отправляют домой, а кашляющих и на порог не пускают. Уборка тоже стала проводиться чаще и эффективнее, а детей активно учат мыть руки с мылом.

В Швеции многие компании по собственному решению перешли на дистанционную работу в зависимости от экономических возможностей: кто-то полностью, кто-то частично. Та компания, в которой я работаю, разрешила работать дистанционно по своему усмотрению. Предупреждаешь, что сегодня дома, и работаешь. Знаменитая Ikea перевела часть работников на удаленку, закрыла ресторан, но магазин открыт.

В Швеции очень популярна такая форма работы в ресторанах – «буфет», грубо говоря «шведский стол», когда приходишь и сам накладываешь сколько хочешь. Теперь во время коронавируса такую форму подачи еды закрыли и теперь только порционная подача по меню.

В магазинах Швеции также просят сохранять безопасное расстояние. Фото предоставлено героем публикации.

С 3 по 6 апреля в Швеции проходит очень масштабный онлайн-хакатон (своеобразный форум для разработчиков и специалистов. - Авт.), в котором участвует около 5 тысяч человек. Все они разрабатывают программы, проекты, мероприятия, генерируют идеи, которые в ближайшее время будут применять в Швеции для предотвращения или смягчения кризиса. Три основные цели-направления марафона: сохрани жизнь, сохрани общество, сохрани бизнес. Это очень масштабный хакатон в котором участвуют и программисты, и бизнесмены, и работники муниципалитетов и даже самые обычные люди. Вот пример сплоченности и работы удаленно.

– В Беларуси общественный транспорт не отменили, но в некоторых регионах водители стали ездить в масках и перчатках и больше не продают талоны. А как у вас?

– Большинство людей ходит на работу, поэтому транспорт функционирует исправно. Но приняты некоторые меры: закрыты оградительными лентами с предупредительной надписью первые, стоящие за водителем сиденья, чтобы там никто не садился и не кашлял на водителя. Еще появились пластиковые экраны на кассах в магазинах. Плюс в магазинах перед кассами приклеили ленты и установили таблички о социальной дистанции – стоять друг от друга не ближе, чем 1,5 метра.

В общественном транспорте введены меры безопасности для водителей, но выход на улицу для людей ничем не ограничивают. Фото предоставлено героем публикации.

– Соседи Беларуси закрыли границы – из-за этого некоторые белорусы остались без работы. Какие трудности вызывают у вас закрытые границы?

– Я не слышала и не вижу никаких проблем из-за закрытия границ. Во-первых, люди сами понимают, что в данной ситуации здоровье все-таки важнее. Командировки отменяются и это логично, плюс много чего перешло в онлайн режим. Но есть и хороший пример. Так как я живу в городе рядом с границей с Данией – всего 6 километров через пролив паромом. Паромы эти, несмотря на закрытие границ, работают до сих пор, но со шведским паспортом ты не можешь сойти на берег в Дании. Аналогичная ситуация с поездами в сторону Дании – можно попасть только с датским паспортом. Но очень много шведов работают в Дании, и для них есть исключение: для тех, кто не смог перейти на дистанционную работу, проход разрешен.