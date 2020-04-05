Минские фирмы бесплатно шьют маски медикам: «К нам обращаются со всей страны»

Медицинские маски стали дефицитным товаром, в аптеках не всегда можно их найти. В первую очередь, в масках нуждаются врачи, и белорусские предприниматели решили им помочь. Так, к минскому стилисту и владелице ателье Екатерине Гордеевой, которая бесплатно шила для всех желающих защитные маски, обратились за помощью.

- К нам обратилось сразу несколько медучреждений. И заявки от врачей к нам продолжают поступать до сих пор, - рассказала "Комсомолке" Екатерина. - Медики сами нам привезли несколько рулонов марли, попросили сшить маски с определенным количествои слоев. Привезли образец - по нему мы сейчас и шьем. До среды нам нужно отгрузить четыре тысячи масок в одну минскую больницу.

Стилист Екатерина Гордеева вместе со своими струдницами шьет маски для белорусских медиков. Фото: Фейсбук.

Екатерине и ее коллективу сейчас помогают волонтеры. По ее словам, маски они продолжат шить и частным лицам, но сейчас в приоритете медики.

- Мы готовы работать, пока в состоянии это делать. Время сейчас не самое радужное, но люди объединились. Радует, что предприниматели хоть что-то пытаются делать. Я такого душевного единения не помню. Это ценно и здорово, - говорит Екатерина.

Компания Symbal.by, которая продает вещи с белорусским колоритом, сообщила на своем сайте, что они останавливают работу своего швейного цеха в обычном формате и перенаправляют деятельность швей и всей команды на производство масок для многоразового использования. Для обычных покупателей маски стоят 5 рублей.

К ним тоже обратились медики, и для них маски решили шить бесплатно.

- У нас было много заявок. Например, из Жодинской, Логойской больницы, Пинской детской больницы, брестской станции медицинской помощи и т.д, - рассказали нам в магазине. - Мы сейчас начали шить первую партию масок. Закупили бязь (плотная хлопчатобумажная ткань - Ред.) и делаем маски даже в четыре слоя, чтобы они были более плотные.

Как уточняют в магазине, они запустили краудфандинговую кампанию на molamola.by, где каждый желающий может им помочь финансово.

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Тканевые маски продают по цене от 1,51 до 20 рублей

Тех, кто стал шить многоразовые маски на продажу, уже немало. Подключились даже блогеры! Например, Влад Бумага продает маски от своего бренда, стоимость - 20 рублей. Присмотреть себе защитную маску можно и у крупных белорусских производителей. Так, в интернет-магазине Торгового Дома "Файбертек" можно купить многоразовые хлопковые маски. Цена за штуку - 1,51 рублей.

Компания Mark Formelle выпустила трикотажные маски с цитатами российских писателей и забавными принтами. Стоят они до 5 рублей 99 копеек за штуку. В описании маски говорится, что она "пригодна для использования с целью профилактики заболеваний дыхательных путей передающихся воздушно-капельным путем".

Трикотажные маски с цитатами российских писателей выпустила белорусская компания. Фото: markformelle.by

Есть магазины, где покупателям маски дают в подарок с каждой покупкой. Так, например, делают в минском магазине LSTR Adziennie.

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