2020-04-04T20:27:30+03:00
Общество
КП Беларусь

«После смерти Оли 4 дня из квартиры не выходим». Поговорили с жильцами дома, в котором жила женщина с COVID-19

Соседи не могут поверить, что все это произошло буквально у них за стенкой и всерьез опасаются за жизнь. Медики успокаивают: главное - самоизоляция
Ольга ИВАШЕНКО
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Жильцы дома, в котором жила Ольга Деревянко, сейчас очень испуганы.Жильцы дома, в котором жила Ольга Деревянко, сейчас очень испуганы.Фото: Ольга ИВАШЕНКО
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О смерти 67-летней Ольги Деревянко стало известно 3 апреля. О том, что женщины больше нет, сообщил ее супруг - Евгений Евгеньевич. Сейчас он и сам находится в больнице как контакт первого уровня, результатов своего теста он еще не знает и говорить о подробностях произошедшего просто не в силах.

- Дочь у них в Украине. Сын - в Минске. Сами они вдвоем жили в квартире, - рассказывает нам соседка Ольги и Евгения. Женщина живет в одном с ними подъезде. - От этой новости весь дом в шоке. Все слишком быстро случилось. Говорят, Оле дома поплохело - сначала небольшая температура, потом резко высокая... Вызвали скорую. Врачи приехали, сбили температуру. Но в больницу Оля ехать не захотела.

Ольга Деревянко умерла 1 апреля. Супруг покойной - Евгений Евгеньевич - сейчас в больнице. Мужчина ждет результатов теста. Фото: соцсети

Ольга Деревянко умерла 1 апреля. Супруг покойной - Евгений Евгеньевич - сейчас в больнице. Мужчина ждет результатов теста. Фото: соцсети

Соседи рассказывали, что к ней после этого домой терапевт с нашей 25-й поликлиники приходила в специальном защитном костюме и настояла, чтобы Оля ложилась в больницу. Они так и сделали. 30 марта ее в больницу положили. Что там случилось, не знаем, но 1 апреля врачи позвонили Жене и сказали, что Оля умерла от отека легких и сердечной недостаточности. А когда он уже к похоронам готовился, позвонили и сказали, что у Оли был коронавирус, - едва сдерживая слезы рассказывает нам соседка Ольги и Евгения. Женщина живет в одном с ними подъезде. - Мы когда новость про заразу эту смотрели из Китая, думали, что с нами этого не случится, а вот оно уже здесь… Очень соболезную семье Олечки. Это была красивая пара. Женя работает в институте, а Оля уже лет 10 на пенсии. У нее здоровье неважное было. Сердце, диабет… Она и не выходила почти никуда из-за этого. А Женя - потрясающий человек. Любил ее, заботился очень. Все домашние хлопоты на себя брал. А сейчас, получается, даже похоронить свою Оленьку нормально не смог - сам в больнице. Нам сказали, что попрощаться с Олей нельзя. Из-за того, что у нее коронавирус нашли... Слышала, что ее тело кремировали. Страшно.

Многие жильцы буквально заперлись в квартирах. Фото: Ольга ИВАШЕНКО

Многие жильцы буквально заперлись в квартирах.Фото: Ольга ИВАШЕНКО

На подъезде, в котором жила Ольга, объявление для жителей из группы риска. Медики просят ограничить посещение поликлиники и предлагают принести рецепты на лекарства сами Фото: Ольга ИВАШЕНКО

На подъезде, в котором жила Ольга, объявление для жителей из группы риска. Медики просят ограничить посещение поликлиники и предлагают принести рецепты на лекарства самиФото: Ольга ИВАШЕНКО

По словам жильцов дома, почти все пожилые люди сейчас буквально заперлись в своих квартирах. На дверях подъезда висит объявление из местной 25-й поликлиники. Всем, кто старше 60 лет, рекомендуют не приходить лишний раз в поликлинику, а если кому-то нужно выписать рецепт на лекарство, просят сообщить об этом по телефону. Рецепт медики обещают доставить на дом.

Нина Ильинична переживает, что после смерти соседки к ним не приходили медики, не брали анализы и усиленно не обеззараживают подъезд Фото: Ольга ИВАШЕНКО

Нина Ильинична переживает, что после смерти соседки к ним не приходили медики, не брали анализы и усиленно не обеззараживают подъездФото: Ольга ИВАШЕНКО

- Нам сейчас всем очень страшно, - рассказывает 70-летняя Нина Ильинична. Вместе со своим супругом женщина живет этажом выше квартиры умершей Ольги Деревянко. - Когда мы узнали об этом горе, перестали выходить из квартиры. 4 дня уже так живем. Ведь, получается, муж Ольги тоже может быть болен. А ведь он и на работу ходил, и в транспорте ездил, и в лифте вместе с нами… Вы не подумайте, мы все ему очень соболезнуем и желаем здоровья, но и за себя боимся. С нами никто не говорил, не приходил. Ни медики, ни милиция, ни санстанция. Почему специальную обработку не провели, почему тесты на коронавирус сделать не предложили? Сегодня (4 апреля. - Ред.), мы не выдержали и сами в 115 звонить стали. Просили обработать подъезды и лифты. Нам ответили: «Будем что-то решать». Может, кто и приходил уже, да мы ж этого не знаем! Нам никто ничего не рассказывает. Это плохо.

Юлия - соседка погибшей женщины. квартиры находятся на одной лестничной площадке. Женщина говорила, что медики к ним не приходили, взять тест на коронавирус не предлагали. Фото: Ольга ИВАШЕНКО

Юлия - соседка погибшей женщины. квартиры находятся на одной лестничной площадке. Женщина говорила, что медики к ним не приходили, взять тест на коронавирус не предлагали.Фото: Ольга ИВАШЕНКО

Может не заметила обработку, потому что соседка Нина Ильинична живет этажом выше квартиры умершей женщины, - предположили мы и позвонили в дверь соседям на той же лестничной площадке, на которой жила Ольга Деревянко. Дверь открыла молодая женщина Юлия. С ее слов, к ним тоже никто не приходил и анализы не брал. О том, что ее соседки больше нет, женщина узнала от журналистов.

Медики: «Сейчас время для самоизоляции, а не эмоций. Следим за самочувствием, в случае ухудшения сразу звоним медикам»

Мы обратились в 25-ю поликлинику. Незадолго до госпитализации и смерти Ольга Деревянко, по словам ее родных, ходила туда за рецептом. Все жильцы дома, которые сейчас боятся за свою жизнь, территориально тоже относятся к этому медучреждению.

По словам родственников умершей Ольги Деревянко, за несколько дней до смерти женщина приходила в поликлинику за рецептом Фото: Ольга ИВАШЕНКО

По словам родственников умершей Ольги Деревянко, за несколько дней до смерти женщина приходила в поликлинику за рецептомФото: Ольга ИВАШЕНКО

Поликлиника, в которой обслуживались Ольга и Евгений, как и все поликлиники страны сейчас, простят горожан по возможности минимизировать ее посещение Фото: Ольга ИВАШЕНКО

Поликлиника, в которой обслуживались Ольга и Евгений, как и все поликлиники страны сейчас, простят горожан по возможности минимизировать ее посещениеФото: Ольга ИВАШЕНКО

На дверях поликлиники видим объявление с той же просьбой - ограничить посещение поликлиники и не приходить лично за рецептами. И все же пожилых людей на этажах хватает. Прямо передо мной врач-терапевт настойчиво просит мужчину лет 70:

- Дедушка, что ж вы ходите? Ну зачем? Я же говорила вам: звоните!

Дедушка не унимается:

- Шо мне вам звонить? Сам приду!

Еще одна медработник настойчиво моет и обрабатывает пол, дверные ручки, сиденья… Немного испуганные посетители спрашивают:

- А где она сидела?

Переспрашиваю медработника:

- А кто здесь сидел?

- Да так, не волнуйтесь. Хорошо все, - подбадривает медик и себя и пациентов. Посетители между собой начинают переговариваться, что недавно отсюда увезли женщину, у которой заподозрили пневмонию.

В поликлинике усиленно обрабатывают пол, скамейки, двери, ручки и все остальные поверхности. Фото: Ольга ИВАШЕНКО

В поликлинике усиленно обрабатывают пол, скамейки, двери, ручки и все остальные поверхности.Фото: Ольга ИВАШЕНКО

С журналистом «Комсомолки» поговорил Николай Зубелевич, главврач 25-й центральной районной поликлиники Минска.

- Николай Николаевич, жильцы дома, где жила умершая Ольга Деревянко, беспокоятся за свое здоровье. У них должны были взять тест на коронавирус?

- Если умершая женщина контактировала с кем-то из соседей, этих людей уже давно бы взяли на контроль. Это выясняет санслужба, сообщает нам, а мы уже все проверяем дальше. Тесты всем жильцам делать и не нужно. И не забывайте, тест - это не гарантия. Он может быть отрицательным, а через несколько дней - положительным.

- Как сейчас вести себя жильцам этого дома? Им страшно, и их можно понять.

- И я тоже их понимаю, но идти в поликлинику потому что страшно сейчас точно не нужно. Совет такой: по возможности оставайтесь дома на самоизоляции и помните про инкубационный период - 14 дней. Будьте внимательны к своему самочувствию. Тревожными сигналами могут быть появившийся кашель, недомогание, головная боль, температура, в редких случаях - диарея. Если какие-либо из этих недомоганий появились - вызвать врача на дом. Самим в поликлинику не идти! Пациенты с температурой и подозрениями контактировать с остальными посетителями поликлиник не должны.

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