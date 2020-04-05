«Тест на коронавирус? В США просто так его не сделаешь, только если ты старше 65 и у тебя есть симптомы»

Белоруска Ксения Ёрш - наш человек в Голливуде. Около шести лет она живет в Лос-Анджелесе, где продюсирует и снимает кино. Сейчас этот десятимиллионный город вышел на второе место после Нью-Йорка по количеству заболевших коронавирусом - более полутора тысяч. Бурная жизнь Города Ангелов, как называют его сами американцы, замерла, закрылись магазины, развлекательные заведения, школы, парки, пляжи. Работают только продуктовые магазины, аптеки и больницы. Как и в большинстве городов, где объявлена чрезвычайная ситуация, жителям Лос-Анджелеса положено сидеть дома, на улицу выходить по необходимости (за продуктами. лекарствами, на выгул собак или для занятий спортом), и при этом везде соблюдать дистанцию два метра между людьми. Как выжить в замкнутом пространстве, зная, что твоя жизнь в скором будущем изменится, но не зная как именно - об этом мы поговорили с Ксенией.

«Просто так пойти и пройти тест на коронавирус нельзя»

- Последнее нововведение - всех обязали носить маски, если находишься на улице. Неважно, здоровый ты или больной, - рассказывает Ксения. - Раньше это было не обязательно, но оказалось, так специально делали, чтобы люди на раскупили маски и их хватало врачам.

Ставший уже привычным внешний вид при выходе на улицу. Фото Ксения Ёрш

- В твоем окружении есть люди, заболевшие коронавирусом?

- У знакомой из Москвы подтвержден коронавирус. Ей лет 30. И здесь уже четвертую неделю болеет одна девушка, с которой я работала. У нее родители врачи, и они считают, что это коронавирус - все симптомы по дням точь-в-точь как описываются. Тест? У нас просто так его не сделаешь. Его можно сделать, если ты старше 65 лет и у тебя есть симптомы коронавируса, или в наличии одно из заболеваний, который ослабляют иммунитет - рак, ВИЧ, диабет и т.д. Просто так пойти и сдать анализ нельзя. Поэтому ей отказала страховая в тесте. Но ей уже гораздо лучше.

Больницы сейчас немного переполнены, и всех, кому надо к врачу, если это не суперсрочно, просят отложить визит. Большие развлекательные центры, арены переоборудуют под временные больницы с койками. Они тоже постепенно заполняются.

«Каждому человеку, кто платил налоги, перечислят по 1200 долларов»

- Все закрыто - значит, миллионы людей лишились работы?

- Большинство бизнесов не увольняют людей. Принят закон, что сейчас каждому человеку, который платит налоги в США, перечислят на счет по 1200 долларов. Эта помощь государства поможет временно покрыть расходы какие-то. Плюс можно подать на пособие по безработице в связи с коронавирусом. Его будут выплачивать до конца июня. Это могут сделать даже те, кто работает на себя и обычно не подпадает под такие пособия. На законодательном уровне запрещено сейчас выселять людей за неуплату аренды за апрель.

- Киносъемки тоже стали на паузу?

- Да. Еще до того, как официально все закрылось, и не было такой эпидемической ситуации, у меня должна была быть съемка. Но я ее отменила, потому что небезопасно находиться 12 часов в день в закрытом помещении с людьми, которые потеют, чихают, и все оборудование - это металлические поверхности, на которых вирус долго задерживается. Один фильм должны были снимать в мае, но подготовка к нему не может быть дистанционной - нужно ездить смотреть локации, проводить кастинг.

Непонятно, что будет с самой киноиндустрией. С одной стороны, люди сейчас без работы и когда все вернется на свои места, рабочая сила, аренда оборудования будет гораздо дешевле. С другой стороны, готовы ли будут люди, оставшиеся сейчас без работы, заплатить по 18 долларов за билет в кинотеатр?

В очереди на вход в магазин каждый человек стоит за красной чертой, обозначающей безопасное расстояние. Фото Ксения Ёрш

«Есть гранты для музыкантов, у которых отменили концерты, или для людей, которые работают за чаевые»

- Люди готовы перестроиться или пока живут сегодняшним днем?

- Пока еще все в состоянии полушока. Вторая неделя идет, как мы не можем свободно выходить из дома. Пока каких-то глобальных системных изменений я не вижу. Но думаю, что они будут, потому что вряд ли все резко станет на места и экономика страны вернется на обычный уровень. Нужно будет к этому адаптироваться.

- Продукты и туалетную бумагу в магазинах у вас, говорят, расхватали?

- Пару недель назад началась массовая истерия, и в магазинах полки опустели. Вообще ничего не было - как во времена распада СССР. Сейчас полки заполнились, люди стали меньше выходить в магазины. Плюс для людей старше 65 лет ввели свои часы посещения магазинов. В торговых залах нарисованы линии на расстоянии 2 метров, чтобы люди соблюдали дистанцию. И они действительно держатся на расстоянии. Все поняли, что это довольно серьезно. Даже на улице сейчас если люди идут навстречу друг другу, один делает несколько шагов вправо, второй - влево и дугой обходят друг друга.

Все в масках, перчатках. Пару человек видела замотанных с ног до головы: дождевик, большие очки как строительные, респиратор. Непонятно, на самом деле защищаются или это эпатаж для соцсетей.

Это фото было сделано 18 марта, в разгар покупательского ажиотажа, когда магазины не справлялись с наплывом покупателей. Фото Ксения Ёрш.

- Как люди поддерживают друг друга в этой ситуации?

- Появилось много грантов для поддержки малого бизнеса - и государственные, и от благотворительных организаций, и на уровне штатов. Некоторые крупные компании типа «Амазон», «Фейсбук», «Гугл» тоже создали программы своих микрогрантов. Кто-то для малого бизнеса, кто-то для людей. Много есть грантов для определенных профессий. Например, для музыкантов, у которых отменили концерты, или для людей, которые работают за чаевые. Много создается частных фондов, помогающих людям в затруднительной ситуации оплатить счета. Достаточно на определенной платформе в интернете разместить копию своего счета за медицинские, коммунальные услуги и т.п.

Легко можно найти группы в своем городе, где люди пишут, чем они готовы друг другу помочь: кто-то предлагает купить и доставить продукты, кто-то позаниматься с детьми.

Интернет провайдеры предлагают бесплатный вайфай семьям с детьми - они все на дистанционном обучении. Банки отменяют оплату за обслуживание счета. И таких уступок разного рода очень много.

- Звезды Голливуда как-то в этом участвуют?

- Я видела, что Райан Рейнолдс (актер, известный у нас по фильмам «Дэдпул», «Теория хаоса» и др.) и Блейк Лайвли (актриса, сериал «Сплетница») перечислили большие суммы. Актеры в основном в соцсетях пишут у себя, что важно оставаться дома, никуда не выходить.

Многое переместилось в онлайн - концерты всех жанров, ивенты, тренировки. Вечернее шоу тоже в таком формате - ведущий у себя дома, а его гости общаются с ним через видеосвязь. Онлайн-сервисы на подъеме. Видела объявление о наборе 100 тысяч водителей для доставки - те, что есть, не справляются с количеством запросов. Хотя, говорят, если все будет совсем плохо, отменят и это. Ведь водитель в течение дня с большим количеством людей общается.

• Дороги Лос-Анджелеса непривычно пусты. Большинство трасс в городе - по шесть полос в каждую сторону, и они почти всегда забиты. Фото Лиля Ле.

- Преступность в Лос-Анджелесе не увеличилась?

- Нет. Более того, в Калифорнии выпустили много заключенных, у которых были сроки меньше 30 дней или кому помилование назначили. Читала, что в городе увеличились продажи оружия, но покупают его больше для самообороны на случай, если закончатся продукты в магазинах и начнутся грабежи.

«Небо над Лос-Анджелесом чистое как никогда, а люди стараются избегать друг друга»

- Как изменилась твоя жизнь?

- Работа остановилась. Даже с фильмом, премьера которого должна быть в конце мая, все непонятно. Эмоционально немного сложно находиться почти все время в закрытом ограниченном пространстве. Спать хуже стала. Тревожность появляется. Непонятно, как планировать свою обычную жизнь, финансовую, на сколько это все затянется и как повлияет на ежедневную жизнь. Просыпаешься - и день сурка наступает: вот и сегодня тоже надо быть дома.

Чтобы занять себя, сначала бросилась наводить порядок - разобрать все шкафы, все документы. Был список всего, что хотела сделать для себя в профессиональном развитии (какой-то онлайн-курс пройти, сайт свой переделать и т.д.) и никогда руки не доходили до этого, а теперь раз - и дошли. Где-то неделю себя активно занимала, а потом приходит такое внутреннее выгорание, когда понимаешь, что непонятно для чего все это делаешь. Нужно ли это будет или нет, если кардинально изменится суть работы? Я прочитала несколько хороших статей о том, что сейчас очень хорошее время для того чтобы просто остановиться. Потому что любая попытка себя занять - это побег от тревожности и страха, от неопределенности. Просто надо немного переждать и ментально подготовиться к тому, что жизнь изменится очень сильно и постараться сейчас вместо того чтобы быть продуктивным просто не сойти с ума.

У Ксении, как и для многих в США, в работе наступила пауза. Фото Ксения Ёрш

- В городе почти нет машин. Нет обычного смога, небо такое чистое, каким я никогда его не видела над Лос-Анджелесом. Люди стараются избегать друг друга, потому что пришло осознание, насколько все серьезно. Все понимают, что если ты заболеешь, не факт что у тебя будут хорошие условия в больнице, и вообще непонятно как будут лечить.- Как изменился город кроме того, что люди ходят в масках и на расстоянии?

Относительно количества заболевших умерших немного. Но они уже есть. И это больше всего вселяет панику. Непонятно, кто и от чего может умереть.

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