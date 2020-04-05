С полевым алтарем, в масках и на дистанции: как прошло Вербное воскресенье у белорусских католиков во время коронавируса

За несколько дней до Вербного воскресенья, которое католики в 2020-м отмечают 5 апреля, настоятель костела ксендз Юрий Санько написал в своем Фейсбуке о том, что принял решение все главные службы пасхальной недели проводить на открытом воздухе. Для этого на прикостельной территории устанавливается полевой алтарь.

Полевой алтарь разместили на территории костела.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Веточки вербы продавали у входа на территорию храма.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Настоятель костела Святого Роха Юрий Санько.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Клапоцячыся пра духоўнае развіццё вернікаў, але так сама перажываючы за фізічнае здароўе парафіян з-за распаўсюджвання каронавіруса, - так объяснил решение настоятель парафиального костела Святой Троицы, подчеркивая: - Думаю, што не знойдзецца чалавека, які са мной не пагадзіцца: сёлетні Вялікі Пост праходзіць у няпростай атмасферы.

Шахматка у костела оказалась как никогда кстати, чтобы соблюдать дистанцию.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Шахматка у костела оказалась как никогда кстати, чтобы соблюдать дистанцию.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Шахматка у костела оказалась как никогда кстати, чтобы соблюдать дистанцию.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Чуть позже отец Юрий написал, вторя словам митрополита Минско-Могилевского, архиепископа Тадеуша Кондрусевича, который попросил паству не ходить на службы, а остаться дома:

Многие не принебрегли мерами безопасности, хотя и решились прийти на массовое мероприятие.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Для службы развернули полевой алтарь - таким было решение настоятеля храма ксендза Юрия.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Кресла для тех, кому надо присесть, также поставили на расстоянии.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Робім усё магчымае, каб не дапусціць распаўсюджвання эпідэміі. Вас прашу не пускаць у касцёл сваіх старэйшых блізкіх, дзяцей і моладзь. Застаньцеся сёння дома ўсе - каб потым усім прыйсці ў касцёл!!! Трансляцый сёння вельмі шмат! Памятайце, што не вада асвячае стравы на стол, вярбу, а малітва!!! Памажыце святарам і застаньцеся дома. Сёння менш за ўсё патрэбныя спрэчкі і вырашэнні, хто правы, хто вінаваты. Мы адказныя за сваё жыццё. Бог не патрабуе нашай ахвяры, Хрыстус склаў дасканалую ахвяру. Вера родзіцца са служэння!!! Будзем уважлівымі! Калі ўсё ж вырашыце прыняць удзел у літургіі, захоўвайце дыстанцыю!!!

Освящали вербу до каждой из служб 5 апреля.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Некоторые приходили не только на освящение вербы, но и просто на службу - святую имшу.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Тем не менее, часть верующих пришла к костелу. Были там и постоянные прихожане именно этого храма, и те, кто бывает тут чаще по праздничным дням, как Вербное воскресенье, Пасха или Рождество. Но последних было куда меньше, чем обычно. Часть прихожан была уже с украшенными вербными веточками, купленными заранее, другие покупали вербы прямо у костела, оставляя и жертву на храм.

Кроме некоторых деталей служба не отличалась от той, которая проходит обычно в храме.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На службе было довольно много молодых людей, и отец Юрий поблагодарил, что людей в возрасте убедили остаться дома.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Те, кто пришли вместе, держались рядом. А вот пришедшие по одному держались дистанции 1-1,5 метра. Особенно это было заметно на шахматке, у которой и разместился полевой алтарь: многие занимали квадрат бетона, а сосед стоял через один-два - так удалось ненавязчиво напомнить о желательном расстоянии между людьми. Добавим, что жители окрестных домов на проспекте Независимости с интересом наблюдали за службой из своих окон, которые то ли из-за прохладной погоды, то ли из-за опасностей последних недель предпочитали не открывать.

Во время службы молились за медиков и за те. кто теперь в больнице.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Прихожане приходили постоянно - на каждой из служб были новые люди.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Во время службы, среди прочего, молились за врачей и за тех, кто сейчас в больницах. Отец Юрий Санько поблагодарил всех пришедших в нынешнее непростое время, а отдельно тех, кто был на имше в масках. А также порадовался, что было немало молодежи. Настоятель костела сказал спасибо за то, что прихожане в возрасте остались дома.

Служба по своей структуре не сильно отличалось от той. которую обычно проводят в храме.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

НА ЗАМЕТКУ

В Великий Четверг и Великую Пятницу пасхальной недели службы на полевом алтаре костела Святого Роха пройдут в 19.00. В Великую Субботу планируется освящение блюд пасхального стола на улице перед храмом в 10.00, 11.30 (освящает митрополит Тадеуш Кондрусевич), 12.30, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00. А в 21.00 состоится Вигилия Пасхальная. В саму Пасху вместо процессии состоится адарацыя Святого Сакраменту в 6.30, а затем пройдут службы в 7.00, 9.00, 11.00.