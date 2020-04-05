Антисептик своими руками, доставка лимонов и имбиря, богослужения онлайн: как пенсионерам в Беларуси уберечься от коронавируса

Оставайтесь дома, снаружи пока небезопасно

Если вы старше 60-ти и у вас, кроме богатства в виде прожитых лет, есть еще хронические заболевания, то вы в группе риска. Главный совет в сложившейся ситуации - оставайтесь дома. Даже если вы не беспокоитесь за себя - побеспокойтесь о врачах и своих близких: если с вами что-то случится, все хлопоты лягут на их плечи. Да, карантин не ввели, но это не значит, что вы в безопасности в общественных местах. К сожалению, в городе сейчас нет безопасных мест: коронавирус передается воздушно-капельным путем через больных людей и зараженные поверхности.

Лучшее место для самоизоляции - дача. Там грядки, чистый воздух и мало людей. Только не здоровайтесь с соседями за руки и не зовите их пока в гости, максимум - беседа через забор на расстоянии 1,5 метров.

Ограничить контакты - не значит остаться в полном одиночестве

Увы, с детьми и внуками лучше расстаться на время. Молодые люди (и особенно дети) могут быть заражены коронавирусом, не имея при этом никаких симптомов. А вот для пожилых людей вирус смертельно опасен. Если вы очень скучаете по родным - звоните им. Хотите увидеть - на помощь придут вайбер, скайп и другие блага технологического прогресса. Для этого вам даже не нужно ломать голову, дети могут установить все на ваш компьютер удаленно, через специальные программы (например, TeamViewer).

Заведите себе страничку в соцсетях и возобновите виртуальное общение с одноклассниками и старыми знакомыми.

Если же вы совсем одиноки, можете звонить в будни с 9 до 18 часов на номер 201 - это специально созданный «Добрый телефон», где вы просто можете поговорить о жизни с консультантом. Звонок бесплатный для абонентов Life и A1.

Соблюдайте усиленные правила гигиены

Держитесь на расстоянии от других людей не менее 1 метра, лучше - еще дальше. Не здоровайтесь за руки и не обнимайтесь, носите маску везде, где есть посторонние люди.

Чаще мойте руки с мылом (не менее 20 секунд), если воды поблизости нет - обрабатывайте их антисептиком. Когда чихаете или кашляете, прикрывайте рот и нос локтем или бумажной салфеткой, которую затем выбросьте.

Перчатки носить обязательно тем, у кого есть ранки на руках, остальным можно браться за предметы голыми руками, главное - не трогать лицо, пока не вымоете руки. На улице хорошо помогает «правило одной руки» - запомните, какой рукой вы беретесь за поручни, нажимаете кнопку лифта или держите ключи. Второй рукой ничего не трогайте - ею можно будет, например, почесать нос, если вдруг очень захотелось, или ответить на звонок мобильного телефона.

Не ходите в поликлиники и больницы, вызывайте врача на дом.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Избегайте мест с большим скоплением людей

Стоит на время воздержаться от посещения концертов, парадов и праздничных богослужений (священники разрешают молиться из дома во время эпидемии, а богослужения можно смотреть онлайн в соцсетях). Кроме того, избегайте по возможности общественного транспорта, рынков, магазинов и поликлиник. Сейчас многие поликлиники пойдут вам навстречу: принесут рецепт или организуют прием врача на дом.

Если по какой-то причине вам все-таки нужно проехать в общественном транспорте - делайте это исключительно в маске и держитесь на расстоянии от других людей. Если транспорт переполнен, не заходите, дождитесь следующего автобуса или троллейбуса.

Нет масок и антисептика? Сделайте их сами

В домашних условиях достаточно мыть руки с мылом. А вне дома запаситесь, кроме масок, антисептиками. Сейчас цены на них кусаются, но можно сделать их самостоятельно, смешав спирт, перекись водорода и глицерин (его можно купить в аптеке).

- По рекомендациям ВОЗ, водка для антисептика не подойдет, нужен спиртовой раствор не менее 80%, - объясняет химик-технолог Ирина Ушева. - Для антисептика подойдет любая травяная настойка из аптечки, в идеале - настойка календулы, которая обладает еще и противовоспалительными свойствами. Смешайте спирт или травяную настойку - 300 мл, глицерин - 5 мл (1 чайные ложки), вода дистиллированная – 10 мл (1,5 чайные ложки) и перекись водорода - 15 мл (3 чайные ложки). Для нейтрализации запаха спирта можно добавить несколько капель эфирного масла чайного дерева. Приготовленную жидкость залейте во флакон с пульверизатором, так средство будет расходоваться намного экономичнее. Если Вы хотите приготовить средство для дезинфекции поверхностей, исключите из состава увлажнитель-глицерин. Чтобы обработка имела эффект, оставьте средство на поверхности минимум на 30 секунд, а на руки капайте не менее 3–4 мл и растирайте руки до полного высыхания. И забудьте о кольцах на период пандемии.

А если добавить 100 мл раствора в упаковку подсохших влажных салфеток - выйдут прекрасные антимикробные салфетки.

Научитесь все делать удаленно

Если вы не одиноки и вам нужны продукты, попросите близких купить вам все необходимое и оставить их у двери. Потом тщательно перемойте все. Если близкие живут далеко, попробуйте онлайн-сервисы доставки, цены там такие же, как и в магазине или на рынке, а минимальная сумма заказа - от 35 рублей. Курьеры теперь приезжают в маске.

Если компьютера или смартфона у вас нет, на помощь придут соседи или центры соцобслуживания. Для того, чтобы вам бесплатно принесли нужные продукты или лекарства, звоните в свой центр социального обслуживания населения в любой день с 9 до 18 часов. Вам сообщат, кто именно приедет, в какое время. Важно: когда помощник приедет, он обязан показать свой паспорт или удостоверение. Убедитесь в том, что это действительно оговоренный накануне человек. Составьте перечень покупок, выдайте приблизительную сумму, затем получите покупки и чек на них (а также сдачу) и подпишите акт о том, что вам принесли все необходимое.

То же самое с лекарствами - их вам могут купить соседи, близкие и работники соцслужбы.

Если вам нужно заплатить коммунальные платежи или положить деньги на телефон, интернет - не идете на почту или в банк, это можно сделать удаленно, через интернет-банкинг. Не знаете как - попросите близких помочь.

Оставьте в покое имбирь, чеснок и лимоны - они не лечат от коронавируса

Не стоит верить всему, что показывают и пишут в интернете. Имбирь, чеснок и лимоны полезны для иммунитета в целом, но они не убивают коронавирус. На данный момент лекарства от этой заразы еще не изобрели. То же самое насчет полосканий горла растворами лимона, соды или еще чего-то: они не борются с коронавирусом. Промывание носа мыльным, чесночным или любым другим раствором не просто бесполезно для борьбы с вирусом, а может привести к ожогу слизистой, что сделает ваш организм еще восприимчивее к инфекции.

Не открывайте двери кому попало

Практически все службы на время прекратили ходить по домам с проверками счетчиков и другими несрочными вопросами. Если к вам пришли - требуйте показать в дверной глазок удостоверение и звоните спросить, работает ли в этой службе такой человек.

Если к вам пришли незнакомые люди и предлагают дам им деньги, чтобы купить продукты, лучше откажитесь - это могут быть мошенники. Доверьте это дело знакомым или сотрудникам соцслужбы. Всех пришедших с установкой окон, домофонов и тем более продажей чудо-кастрюль и пледов смело отправляйте подальше.

Если вы почувствовали себя плохо и начали подозревать коронавирус

Во-первых, успокойтесь, скорее всего, это обычная простуда - симптомы практически одинаковые. Ни в коем случае не идите в поликлинику, лучше звоните и вызывайте врача на дом.

Найдите себе хобби

Найдите себе занятие по душе на время карантина и перестаньте смотреть телешоу про коронавирус. Лучше запаситесь книгами, пряжей и спицами и начните вязать, высадите косточки мандаринов или зерна кофе, делайте утреннюю зарядку. Ели вам одиноко - заведите домашнего питомца, они не болеют вирусом, но точно скрасят ваше одиночество. К тому же, с ним вы будете дышать свежим воздухом ранним утром и поздним вечером. Так переждать самоизоляцию будет проще и веселее.

Если вы или ваши близкие заболели коронавирусом, вы медик и хотите что-то рассказать, или же знаете что-то, чего не знают остальные, - пожалуйста, напишите нам. Адрес для связи: zp@phkp.by.