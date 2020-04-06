«Не успели в точку эвакуации»: в Минск прилетели 57 белорусов из Индии, там осталось еще больше 200

Ночью 6 апреля самолет «Белавиа» доставил в Минск туристов, которых забрал из Дели. На борту было 105 пассажиров, из которых 57 человек - белорусские граждане. Кроме того, самолет «Белавиа» вывез граждан России, Украины и Таджикистана, сообщил официальный представитель МИД Беларуси Анатолий Глаз.

Белорусы вернулись домой из Индии. Фото: личный архив

Рейс организовали совместно с посольством России в Беларуси при финансовой поддержке ВТБ-Банка. К сожалению, еще не все белорусы смогли покинуть Индию - более 200 человек все еще остаются в Гоа.

- Очень обидно, что борт летел за нами, за белорусами, но мы просто не успели попасть в точку эвакуации. От Гоа до Дели 2000 километров. Мы нашли автобус и людей, которые были готовы в течение 40 часов добраться на этом автобусе до Дели, чтобы иметь возможность эвакуироваться на родину. Но, к сожалению, нам запретили выезд. Мы просили у нашего посольства подождать нас - ноль результатов. Самолет улетел без нас, - рассказал Андрей Жалевич, который занимается коммуникацией с оставшимися в Индии белорусскими туристами. - Про второй рейс я слышу уже две недели, специально приехал в Морджим (Гоа) из другого штата, потому что было объявлено о двух точках эвакуации - Дели и Гоа. Технически вопрос вроде бы решен. Но сейчас ходят слухи, что нам готовы предложить платный рейс под кредит в ВТБ-Банке. Будет это стоить около $1000. К счастью, в Гоа появились послабления в плане комендантского часа. Правда, по-прежнему еще не все магазины открываются, а если и открываются, то на ограниченное время. Но передвигаться уже не так сложно, как это было даже пару дней назад. Впрочем, трудности заключаются еще и в том, что у наших людей заканчиваются деньги, и многие находятся в поисках еды, пытаются связать концы с концами.

Наши соотечественники счастливы, что их доставили домой. Фото: личный архив

Мы дозвонились до Галины, которая вернулась из Индии на этом самолете. Она сказала, что в данный момент едет на электричке на дачу, чтобы на две недели уйти в самоизоляцию. Галина представилась пенсионеркой и сказала, что находилась в Индии с ноября на так называемой зимовке:

- Долетели мы хорошо до Минска. Этот рейс был просто подарком тем, кто должен был улететь из Индии «Аэрофлотом» - и кому аннулировали билеты. Большое спасибо посольству Беларуси в Индии и лично третьему секретарю посольства Андрею Мисюре, с которым я общалась. Они проделали колоссальную работу, чтобы мы могли эвакуироваться. К сожалению, в Индии осталось еще много белорусских туристов.

- Поедете ли еще в Индию после всех этих приключений?

- Если все нормализуется, то да, поеду снова. Для меня это место силы.

Мы дозвонились до белорусского посольства в Индии и передали слова благодарности от наших соотечественников, которые долетели в Минск.

- Спасибо, этим занималась целая команда, - сказал третий секретарь по торгово-экономическим вопросам Андрей Мисюра (во время разговора фоном постоянно были слышны телефонные звонки. - Авт.). - Мы сейчас работаем над тем, чтобы вернуть остальных наших граждан на родину. Как только будет что-то конкретное, вы об этом узнаете.

КСТАТИ

C 14 марта на родину смогли вернуться 6256 белорусов. В том числе, только за минувшие выходные эвакуированы 172 белорусских гражданина. Как сообщает белорусский МИД, кроме Индии возвращаются наши соотечественники из Австрии, Германии, Грузии, Индонезии, Канады, Катара, Молдовы (19 граждан прибыли автобусом по гуманитарному коридору, организованному посольствами в Молдове и Украине), Нидерландов, Польши (33 человека на автобусах, организованных при содействии посольства в Польше, доставляющих также российских граждан), США, Турции.

Тем временем, телеграм-канал Министерства спорта и туризма, сообщил, что все организованные туристы (то есть те, кто покупал путевки в турфирмах) вернулись в Беларусь.

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