«Лимоны были дешевые - не брали, а по 10 рублей - гребут»!»: народные рецепты от коронавируса взвинтили некоторые цены в 2-3 раза

Выросший курс валют и усиленный коронавирусом спрос на лимоны, имбирь, чеснок и перец сделали свое черное дело: ценник на природные иммуностимуляторы местами вылетел за пределы земной орбиты. Мы прошлись по магазинам и проверили обстановку.

Помидоры по цене лимонов - 10 рублей.Фото: Таисия ЧЕРНУХО

«Лимоны были дешевые - никто их не брал, стали по 10 рублей - так гребут»

В крупном гипермаркете утром в понедельник нет ни лимонов, ни имбиря. Продавец рассказывает, что еще в субботу, 4 апреля все было: имбирь по 29 рублей, а лимоны по 10. Сейчас остался только чеснок по 14 рублей за кило.

- Люди как с ума посходили! - эмоционально отвечает на мой вопрос продавец Александра. - Две недели назад, когда лимоны были дешевые, никто их не брал, а как стали по 10 рублей - так килограммами гребут! И ладно бы это действительно помогало от коронавируса, но это же бессмысленная трата денег. Утром выкладываем, к вечеру уже ничего нет, мы с девочками себе сразу по лимону берем, а то к обеду чай уже не с чем будет пить. Люди говорят, у нас самые дешевые продукты, поэтому боюсь представить, какие цены в других магазинах.

А отечественные баклажаны теперь стоят, как и авокадо.Фото: Таисия ЧЕРНУХО

Люди говорят правду: в небольшом магазине неподалеку цены на чеснок просто атомные - 20 рублей за кило! Не самого свежего вида лимоны продают за 8,6 рубля. Как раз рядом с ним в ступоре стоит пенсионер.

- Бог с ними, с лимонами, я вместо них шиповника отвар пью для поддержания иммунитета, там витамина С куда больше. Но чеснок по 20 рублей… Я его на даче выращиваю вообще без проблем, чесноку не так уж и много внимания нужно - рыхлая почва и небольшой полив. Знаете, в такие моменты мне стыдно за нашу сельскохозяйственную страну - ни помидоров нормальных, ни несчастный чеснок никак не научимся выращивать! - возмущен Олег Леонидович.

Спрашиваю у кассира (к слову, все кассиры в масках и перчатках), насколько популярны сейчас богатые витаминами продукты.

- У нас же район старый, пенсионеров много ходит. Вот вчера мужчина в возрасте купил 3 килограмма лимонов и не смотрел, что они страшненькие. Наверное, мариновать их собрался, - смеется Анна Тимофеевна. - Цены очень выросли: недавно чеснок был по 6 рублей, а сегодня 20, лимоны были 4 рубля, а теперь вдвое больше. Но люди хватают все в огромных количествах, это уже просто паника.

Отечественные баклажаны по цене авокадо.Фото: Таисия ЧЕРНУХО

Помидоры по 10 рублей и баклажаны по цене авокадо

В соседнем магазине имбиря было просто завались по цене 33 рубля за кило, чеснок - 15 рублей, лимоны -10, апельсины - 4 рубля, грейпфрут - 3,6 рубля. Плюс-минус такие цены на иммуностимулирующие товары в большинстве магазинов, но иногда ценники просто шокируют. В одном из гипермаркетов стеллаж, на котором недавно были лимоны, засыпали импортными помидорами по 9,99 рубля. Цена на имбирь тоже больно кусается - 39 рублей за кило. Покупательница лет сорока дает наводку:

- В отделе специй есть имбирь молотый, и чеснок там есть гранулированный по 1 рублю. С ними не надо возиться. Лимоны я апельсинами заменяю. Делаю чай с молоком, имбирем, апельсином и корицей, на него сейчас вся надежда. У меня щитовидки нет, вакцину до сих пор не придумали, так что страшновато за свое здоровье.

Это были самые дешевые лимоны.Фото: Сергей МАЛИНОВСКИЙ

Спрашиваем у женщины в маске и с пакетом мандаринов, как она поддерживает иммунитет.

- Сейчас пью чай с эхинацеей, имбирем закупилась еще до подорожания, он был по 8 рублей, а вот лимоны закончились. Я смотрела видео на YouTube, там говорили, что раствор лимонов и соды полезен для горла, а еще чеснок и имбирь лечат от коронавируса. Дети на меня наругались и сказали, что я верю во всякую чушь. Но я так всю жизнь лечилась - и вот как-то же дожила до 78 лет!

Самые дорогие лимоны в Минске нашлись по 15 рублей за кило.Фото: Андрей ОСМОЛОВСКИЙ

Очередной ценник-рекордсмен нашелся в ларьке с фруктами-овощами. Яркая этикетка сообщает: килограмм лимонов - 15 рублей. Продавец говорит, что две недели назад лимоны стоили 8 рублей: «Наверное, из-за того что курс евро вырос сильно». А вот самый дешевый лимон одиноко лежал в одной торговой сети по 5,99 рубля - и, что удивительно, им никто в магазине даже не интересовался. Также удивил разброс цен на авокадо (от 12 до 29 рублей за килограмм) и отечественные баклажаны по цене авокадо - 12 рублей за кило. Перец - от 12 до 18 рублей за кило, импортный лук - по 7 рублей.