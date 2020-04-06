2020-04-06T15:41:48+03:00
Экономика
КП Беларусь

Рекорд марта-2020: белорусы впервые за четыре года купили больше валюты, чем продали

Опасаясь девальвации, народ побежал в обменники менять рубли на доллары
Виктор ПАЖИТОК
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На рост курса валюты белорусы отреагировали, начав скупать доллары и евроНа рост курса валюты белорусы отреагировали, начав скупать доллары и евроФото: Дмитрий ЛАСЬКО
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Последние четыре года, а если быть более точным, то на протяжении 49 месяцев, белорусы больше продавали валюты, чем покупали. В марте все изменилось - по данным Национального банка, покупка физическими лицами валюты превысила продажу. Так, в первый весенний месяц белорусы купили валюты на сумму 629,8 миллиона долларов, а продали - 571,4 миллиона долларов. Итого, в кубышку в марте мы положили на 58,5 миллиона долларов больше, чем достали из нее. И это только наличные деньги.

По безналу белорусы давно покупают больше валюты, чем продают. За три месяца этого года безналичная покупка превысила продажу на 463,4 миллиона долларов. Правда, в конечном счете, если сложить наличный и безналичный оборот, то по итогам первого квартала продажа валюты все-таки превысила ее покупку, но эта разница на фоне остальных цифр почти символическая - 11,1 миллиона долларов.

Не отставали от граждан и юридические лица: белорусские предприятия и организации за три первых месяца года купили иностранной валюты почти на миллиард (927,2 миллиона) долларов. Интересно, что две трети этой суммы пришлись на март.

КСТАТИ

На состоявшихся 6 апреля торгах доллар подешевел, а вот евро и российский рубль подорожали. Были установлены следующие официальные курсы: доллар - Br2,57 рубля, евро - Br2,77 рубля, за 100 российских давали 3,366 белорусского. Днем в понедельник доллар можно было купить минимум за 2,579 рубля, евро - за 2,78 рубля, 100 российских рублей – 3,358 белорусского.

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