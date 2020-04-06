Стало известно, кто будет поставлять в Беларусь нефть в апреле

- Белорусские НПЗ начали контрактовать объемы поставок нефти от нефтяных компаний на апрель. Всего, согласно поступающим от ресурсодержателей коммерческим предложениям, запланирована поставка сырья в объеме до 2 миллионов тонн, - такое сообщение пресс-службы концерна «Белнефтехим» цитировало БелТА в конце прошлой недели.

Эксперты тогда сошлись во мнении, что если все пойдет по плану и названный объем нефти действительно поступит на белорусские нефтеперерабатывающие заводы, то их мощности будут загружены полностью.

6 апреля появилась ясность и в том, какие именно российские нефтедобывающие компании будут поставлять черное золото в Беларусь. Но ясность эта относительная: пока в числе поставщиков точно обозначилась «Роснефть», представители которой подтвердили, что компания уже подписала контракты на поставку нефти на Мозырский и Новополоцкий НПЗ. Также известно, что к поставкам нефти в Беларусь готовятся «Газпром нефть» и «Лукойл». По сообщениям Рейтер, эти три российские компании уже оформили к поставке на НПЗ Беларуси около 600 тысяч тонн нефти Urals. Из них поставки «Роснефти» могут составить порядка 460 тысяч тонн нефти, «Лукойл» прокачает около 80 тысяч тонн, еще примерно 50 тысяч тонн черного золота поставит в Беларусь «Газпром нефть».

Информация о том, сколько будет стоить нефть и будет ли Беларусь уплачивать российским поставщикам премию, остается весьма противоречивой. Белорусский премьер Сергей Румас анонсировал покупку нефти по цене $4 за баррель, объяснив такую низкую стоимость «жесткой и последовательной установкой» о покупке российской нефти без премий, которую дал Александр Лукашенко. Представители «Роснефти» говорят, что поставки будут осуществляться на условиях, о которых компания сообщала ранее, то есть с премией 5$ за тонну. В концерне «Белнефтехим», в свою очередь, отметили, что вопросы выплаты премий российским поставщикам будут урегулированы межбюджетными расчетами.