Эксперты пытаются спрогнозировать ситуацию с коронавирусом в Беларуси: представляем оптимистичный и пессимистичный сценарии

Когда смотришь на график общего количества заболевших коронавирусом в мире, кажется, что рост распространения инфекции стал немного замедляться. Например, 4 апреля количество новых инфицированных составляло 95 тысяч. Уже на следующий день - 70 тысяч. Примерно такая же картина и со смертями: пик пришелся на 3 апреля - в мире от коронавируса умерло 6152 человека. За следующие сутки - 5087 человек, еще за следующие - 4275.

Впрочем, в Беларуси ситуация иная. По официальным данным Минздрава, количество новых зараженных растет день ото дня. То же самое и со смертями. Например, если 2 апреля от коронавируса в Беларуси не умер никто, то на следующий день умер один человек. 4 апреля - еще три человека, 5 апреля - еще пять человек.

Для сравнения: среди стран-соседок по приросту зараженных нас обгоняют Россия, Польша, Украина - но эти страны гораздо больше Беларуси. В небольших Литве и Латвии темпы роста меньше белорусских.

Что будет дальше и когда все это закончится? Директор EAST (Eurasian States in Transition) Андрей Елисеев, основываясь на исследованиях Имперского колледжа Лондона, под эгидой которого действует Центр сотрудничества ВОЗ по моделированию инфекционных заболеваний, опубликовал 16-страничный доклад «Коронавирусная эпидемия: cценарии последствий для Беларуси». Он описывает стратегии Беларуси и других стран в борьбе с коронавирусом и их эффективность, а также анализирует математическую модель развития эпидемии и сценарии развития ситуации. Таких сценария два - оптимистичный и пессимистичный.

Оптимистичный сценарий

Он предполагает, что реальное количество зараженных белорусов примерно совпадает с официальными цифрами. Действия госорганов становятся активными и слаженными. Из членов правительства, специалистов министерств, медиков и других экспертов создается рабочая группа, которая быстро и грамотно принимает решения. Это поднимает доверие общества, растет сознательность граждан. Одновременно принимаются более строгие меры социального дистанцирования: общенациональный запрет на проведение общественных мероприятий, закрытие учебных заведений, спортивных секций и пр. В итоге распространение коронавируса берется под относительный контроль, и мы выжидаем время до создания вакцины.

Пессимистичный сценарий

Такой вариант, по мнению автора исследования, может произойти из-за быстрого распространения инфекции и неадекватных действий властей: отказа от карантина, несвоевременного реагирования на нужды больниц, плохого информирования общественности. Это приведет к усугублению ситуации и огромному давлению на систему здравоохранения Беларуси. В больницах будет нехватка оборудования и лекарств, многие врачи сами заболеют, не будет хватать коек. Страны Европы и Россия не откроют границы с Беларусью даже после того, как у них закончится карантин. Это ударит по экономике, ВВП Беларуси уменьшится на 2 - 10%. К тому же такой расклад сделает внутриполитическую обстановку в Беларуси крайне неопределенной.

Выводы

Согласно выводам научного исследования международного коллектива авторов на основе математического моделирования, в самом худшем гипотетическом случае, если бы с самого начала не было принято абсолютно никаких мер противодействия эпидемии в Беларуси - это могло бы привести примерно к 70 тысячам смертей, связанных с коронавирусной инфекцией, до конца 2020 года.

Серьезный комплекс мер позволит удержать уровень смертности в пределах 0,2 на 100 000 населения в неделю, в этом случае число смертей от коронавирусной инфекции в Беларуси максимум может достигнуть 1860 человек.

В случае промедления и начала реализации такой стратегии в момент уровня смертности 1,6 на 100 000 человек в неделю коронавирусная эпидемия, предположительно, унесет жизни более 14 200 жителей. Согласно тому же исследованию, набор более мягких мер противодействия распространению эпидемии в зависимости от ряда факторов приведет к смерти от 15 до 32 тысяч белорусов.

Хотя это лишь вероятные прогнозы, а не точные предсказания, они важны для понимания серьезности ситуации и принимаемых в эти дни и недели решений по стратегии противодействия коронавирусной эпидемии во всех странах, в том числе в Беларуси.

По мнению авторов, ситуация крайне серьезная, решения властям нужно принимать оперативно. Вот что они советуют:

- Наладить полноценное информирование населения о ситуации и важности сокращения межчеловеческих контактов до минимума.

- Серьезно задуматься о введении общенационального запрета на проведение массовых мероприятий, закрытии учебных заведений хотя бы на три недели.

- Задуматься о введении карантина в городах и деревнях, где много зараженных.

- Изолировать дома пожилых людей, а также диабетиков, астматиков и людей с другими хроническими заболеваниями - хотя бы в городах и деревнях, где много зараженных. Оказывать им помощь на дому дополнительными человеческими и материальными ресурсами с привлечением отдельных общественных организаций и инициатив.

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