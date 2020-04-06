«Сестра посадила меня в машину и отвезла в первую попавшуюся больницу в Минск»: у директора магазина в Лунинце – коронавирус

43-летняя Наталья Седова сейчас лежит в 6-й больнице в Минске. У женщины поражены оба легких, подключен аппарат кислородного дыхания. Ее состояние медики оценивают как средней степени тяжести. Тест на коронавирус показал положительный результат.

«Заразиться может каждый»

- Сейчас я чувствую себя уже лучше, думаю, завтра аппарат снимут. Я так благодарна врачам в Минске - они делают все возможное, исправляют недоработки своих коллег, - говорит нам Наталья.

По словам женщины, неделю у нее держалась температура 39,7, но госпитализации в родном Лунинце ей добиться не удалось. Мы общаемся с женщиной по телефону: говорить ей нелегко, разговор прерывается, когда Наталье ставят капельницу.

- Я это все рассказываю, чтобы люди понимали, что заразиться может каждый, даже те, кто не ездил за границу: мы с мужем приняли удар на себя. Официально мы - первые заразившиеся в Лунинце.

Первым почувствовал себя плохо муж Натальи - это случилось 23 марта. Николаю 53 года, он работает старшим охранником на «Полесьеэлектромаше».

- Что у меня, что у мужа все развивалось одинаково. Высокая температура - 39,7, першение в горле. Врачи, которых мы вызывали домой, говорили, что надо соблюдать постельный режим и обильно пить. Но, конечно, никаким питьем такую температуру не собьешь. Стали принимать таблетки, ничего не помогало. Конечно, в интернете читали об этом вирусе - сразу возникла мысль, что это он, потому что на обычную простуду это не похоже.

«Это было совсем не похоже на обычную простуду»

С высокой температурой Николай в результате пролежал дома три недели. Снимок ему сделали на пятый день. Рентген пневмонию не показал, но мужчина чувствовал себя настолько плохо, что его госпитализировали в инфекционное отделение, а позже перевели в реанимацию. Ему сделали тест на коронавирус - результат отрицательный.

- Сейчас ему стало чуть лучше, пришел в сознание. Поговорить с ним я не могу - общаюсь с врачами. Возможно, его переведут в Брест. Я обратилась к журналистам, чтобы отстоять интересы своей семьи. Нас довели до такого состояния, было упущено драгоценное время, - переживает собеседница.

Через несколько дней после того, как заболел муж, такие же симптомы появились и у Натальи. Высокая температура у женщины держалась неделю. Она несколько раз вызывала домой медиков, но врачи только сбивали температуру.

- Первый вопрос у них: была ли я за границей? Я нигде не была, но сейчас уже не нужно никуда ехать: этой заразы полным полно у нас. Я еще спрашивала: может, у меня эта зараза? Это было совсем не похоже на обычную простуду. Но меня успокаивали, мол, все хорошо, в больницу меня никто забирать не хотел. В какой-то момент я поняла, что уже просто не могу встать с постели, умираю. Помощи ждать неоткуда, поэтому сестра посадила меня в машину - и поехали в Минск. Мы приехали в первую попавшуюся больницу, в приемном отделении я просто сказала: «Помогите». Врачи сразу все поняли и госпитализировали. Сейчас я лежу в отделении, где все пациенты с подтвержденным коронавирусом.

По словам Натальи, больничный в Лунинце ей открывали только на несколько дней: как только температура падала, женщина снова выходила на работу.

- У меня снова начинался озноб, лихорадка - возвращалась домой.

У Натальи и Николая трое детей. Двое младших сейчас госпитализированы как контакты первого уровня в Бресте. Они еще ждут результатов теста.

- Проблема в том, что меня сразу не изолировали: я продолжала ходить на работу, дети ходили на тренировки и секции. Когда я заболела, они за мной ухаживали. Поэтому вероятность того, что у детей тоже коронавирус, очень высокая.

Старший сын, который учится в Витебском медуниверситете, остался в Витебске. Студентов перевели на дистанционное обучение, домой парень не приезжал с января, поэтому контактом первого уровня он не является.

Все сотрудники магазина (примерно 20 человек), которые работали с Натальей, сейчас на карантине как контакты первого уровня. Магазин несколько дней был закрыт - в понедельник, 6 апреля, он должен открыться, говорит Наталья.

- Все друг дружку поддерживаем, они даже создали чат «Коронавирус», чтобы легче было общаться. В интернете как-то прошла информация, что мой муж умер - тогда все мне стали слать соболезнования. Потом уже меня где-то в интернете «похоронили». Сейчас я переживаю только о том, чтобы мужу стало легче.

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