МАРТ: цены на чеснок кое-где выросли на 350%, чаще всего жалуются минчане

Мы уже писали о том, как в период эпидемии коронавируса ценник на природные иммуностимуляторы в Беларуси местами вылетел за пределы земной орбиты. Министерство антимонопольного регулирования и торговли оперативно отреагировало на это и открыло горячую линию. Телефон за первые же два дня задымился: поступило 350 жалоб о том, что цены необоснованно выросли.

Цитрусов навалом, но лимонов уже нет. Как и имбиря.Фото: Таисия ЧЕРНУХО

Чаще всего жаловались минчане: на них пришлась почти половина звонков (47%), затем идут жители самых теплых областей, Гомельской (13,1%) и Брестской (9,4%). Особенно людей возмущали цены на лимоны, чеснок и имбирь.

- Эти продукты в среднем подорожали на 30 - 70%, - уточняют в министерстве. - На 72% подорожали лимоны, цены чеснок в среднем выросли на 66%, хотя есть единичные подорожания в 3,5 раза. Имбирь подорожал в среднем на 40%.

Министерство запросило у магазинов документы, которые дадут понять, насколько обоснован такой рост цен. Днем в понедельник их пока никто не предоставил, но МАРТ рассчитывает в ближайшие дни получить эту информацию.

- Специалисты министерства проведут анализ запрошенной информации, по результатам которого будет дана оценка обоснованности роста цен и, в случае выявления фактов необоснованного увеличения стоимости товаров, будут приняты соответствующие меры, - сообщили в пресс-службе министерства.

В России имбирь попадается по 235 белорусских рублей в пересчете за килограмм

Мы проверили, почем эти продукты в Польше, Литве, Чехии и России. Европейцы говорят, цены не поднимались, но и хапуна такого нет. При этом чеснок в Польше дороже нашего – от 21 рубля в пересчете, а вот лимоны там самые дешевые – от 3,7 рубля за килограмм. Самый дешевый чеснок нашелся в Литве – по 8 рублей за кило.

А вот цены в карантинной России на те же продукты местами еще выше, чем у нас. Имбирь предлагают по космической цене: в пересчете 235 белорусских рублей за килограмм! Председатель правления Российской ассоциации экспертов рынка ритейла (РАЭРР) Андрей Карпов на вопрос о том, насколько законно такое повышение цен, ответил однозначно.

- С точки зрения законодательства, все абсолютно законно. Это связано с повышенным спросом, так как пошла информация, якобы имбирь и лимон очень сильно помогают от вирусных заболеваний и коронавируса, - говорит Карпов. - Поэтому поставщики ответили повышением цен. Значит, на сегодня такова цена его поставки в магазины. Ритейлеры сами не выращивают какую-либо продукцию и вынуждены выставлять по тем ценам, по которым покупают.

А КАК У НИХ

Цены на те же товары в Польше, Литве и Чехии не выросли, чего не сказать о России

Беларусь

Чеснок 12-20 рублей

Лимоны 6-15 рублей

Имбирь 27-39 рублей

Чехия

Лимон - 5,1 рубля*

Чеснок – 13,3 рубля

Имбирь – 14,4 рубля

Польша

Лимон – 3,7 – 12 рублей

Чеснок – 21-24 рубля

Имбирь – 17 рублей

Россия

Лимон – 9-18 рублей

Чеснок – 31,5 рубля

Имбирь – от 13,5 до 235 рублей

Литва

Лимон – 7,2 рубля

Чеснок – 8,3 рубля

Имбирь – 15,8 рубля

* Цены в гипермаркетах переведены в бел. рубли.