Чемпионат Беларуси: антирекорд посещаемости и меняющий подтрусники вратарь

На выходных прошел третий тур чемпионата Беларуси по футболу. Под разговоры о том, надо ли продолжать турнир. Когда появились новости о первых умерших от осложнений, которые дал коронавирус, все больше людей стали говорить: в мире поняли, какие мы крутые, но пора бы остановиться. Самые активные движения фанатов выступили с заявлением, что не придут на матчи. И если средняя посещаемость второго тура была 1215 зрителей, то третьего - 327 (в прошлом году было 3270).

«Не могу сказать, что в панике»

На игре минского «Динамо» и жодинского «Торпедо-БелАЗ» (2:0) было 411 зрителей. На 22-тысячном стадионе они могли рассесться чуть ли не в отдельных секторах. Было забавно смотреть, как бразилец «Торпедо-БелАЗ» Рамос, пропускавший матч из-за травмы, решил пересесть на пару рядов повыше. Разместился он в двух-трех сиденьях от мужчины. Мужчина тут же поднялся и сдвинулся еще на два места.

Но знакомые сидели вместе. В том числе в VIP-ложе глава АБФФ Владимир Базанов с женой.

Владимир Базанов на матче.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Тренеры о продолжающемся чемпионате говорят примерно одинаково:

- Сказать, что в панике оттого, что мы играем, - не могу. Склоняюсь к тому, что если наше большое руководство считает, что мы сегодня должны вот так жить и играть в футбол, то я за то, чтобы играть. Но еще раз говорю: мое мнение и решение нельзя называть профессиональным именно в контексте заданного вопроса, - сказал Юрий Пунтус, тренер «Торпедо-БелАЗ».

Рулевой «Динамо» Сергей Гуренко понимает решение фанатов:

- Я это понимаю. Но каждый волен сам поступать, как считает нужным. Если на то пошло, то риск есть, даже когда мы с вами тут находимся. Риск есть, если ехать в одном автобусе. Мне моя парикмахерша рассказала, что у нее есть подруга, которая сидит взаперти и никуда не выходит, а ее муж - таксист. В чем логика, я так пока и не понял. Поэтому давайте, наверное, будем жить и радоваться, что мы живем. И поменьше этого нагнетания.

Много разговоров было вокруг матча «Витебск» - «Смолевичи». Игру не собирались сделать закрытой для болельщиков, учитывая, что в Витебске много подтвержденных случаев COVID-19. Но в последний момент команды решили поменяться статусами хозяев и гостей, и встреча прошла в Борисове. Сначала удивила формулировка: в связи со сложностями подготовки футбольного поля из-за погодных условий. Но на следующий день в Витебске выпал снег.

Мы играем и молимся за мир

В игровом плане удивляет «Славия». Вслед за БАТЭ мозыряне обыграли прошлогоднего чемпиона - брестское «Динамо» (2:1). Вот уж было радости у единственного фаната, добравшегося из Мозыря в Брест! Команды вышли на матч в майках, где изобразили географические контуры Беларуси и надпись We Are Praying For The World («Мы молимся за мир»). Причем в слове praying R написали поверх L - получается игра слов: playing - «играть», praying - «молиться».

Команды вышли на матч в майках, где изобразили географические контуры Беларуси и надпись «We Are Playing For The World» (Мы играем для мира). Фото: ФК "Славия"

БАТЭ смог набрать первые очки в чемпионате - обыграл брестских «Рух» (1:0), хотя и гости могли забивать.

Лучше всех дистанцию соблюдает «Энергетик-БГУ» - лидирует с 9 очками. Дальше в таблице все очень плотно (только у «Белшины» ноль баллов).

Наш чемпионат уже удивлял мир баянистом на трибунах, пятью пенальти в одном матче.

В игре «Энергетик-БГУ» - «Минск» (2:0) на 16-й минуте рефери попросил вратаря хозяев… поменять подтрусники, чтобы они был в тон остальной форме (так надо по правилам). Денис Садовский побежал на скамейку запасных и справился достаточно быстро.

Матч чемпионата Беларуси "Энергетик-БГУ" - ФК "Минск" остановили, чтобы вратарь Денис Садовский поменял подтрусники.Источник: abff.by

Видите у Дениса Садовского под желтыми шортами (трусами) черные подтрусники? Они тоже должны быть желтые или их быть не должно. Фото: ФК "Энергетик-БГУ"

А «Слуцк» в это время расширяют свою базу болельщиков по всему миру.

Англоязычные фанаты «Слуцка»: вратарь Панкратов спас бы даже «Титаник»

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Юность» - чемпионат, «Барыс» - без Скабелки

В хоккейном чемпионате минская «Юность» справилась с солигорским «Шахтером» и выиграла золотые медали. Белорусский тренер «Барыса» из Казахстана Андрей Скабелка расстался с клубом. Ранее была информация, что он не хочет совмещать работу в клубе и сборной Казахстана. Менеджер Леонид Вайсфельд в эфире «Матч ТВ» сказал так: «Скабелка провел в «Барысе» два хороших сезона. И сейчас находится в том положении, что выбирает он, а не его выбирают».