Статистика зараженных коронавирусом в Беларуси на 6 апреля 2020 года: за сутки плюс 138 новых случаев и 5 смертей

Минздрав Беларуси опубликовал статистику по COVID-2019. По данным на 6 апреля, в стране зарегистрировано 700 случаев заражения коронавирусом. На стационарном лечении находятся 634 пациента. По данным ведомства, основная часть – это лица 1-го контакта, которых выявили в ходе эпидрасследований и на момент тестирования находившихся в стационарах. У большей части пациентов заболевание протекает в легкой или средней форме.

После наблюдения врачей и курса лечения выздоровели 53 человека. За последние два дня из медицинских учреждений выписано 355 пациентов. Минздрав сообщает, что в республике зарегистрировано 13 случаев смерти. Это люди, у которых многочисленные хронические заболевания были отягощены коронавирусной инфекцией.

За все время в Беларуси проведено более 40 тысяч тестов на COVID-2019. Для проведения тестирования задействовано 13 лабораторий.

Напомним, 5 апреля, статистика была такой: 562 зараженных, 8 умерших, 52 случая выздоровления.

4 апреля Минздрав сообщал о 440 инфицированных, 5 летальных случаях и 41 выздоровлении.

Беларусь получила от России 10 тысяч тестов на коронавирус

Решение помочь Беларуси принял председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Каждый день в нашей республике проводится около 1000 тестов на COVID-2019. Это означает, что диагностических систем от России хватит примерно на 10 дней. Посол РФ в Беларуси Дмитрий Мезенцев рассказал, что решение российской стороны – это не просто поддержка белорусских медицинских учреждений. Это добрый знак, означающий, что и в хорошие дни, и когда беда стучится в наш дом, мы оказываемся рядом с гражданами братской страны.

Каникулы для школьников продлили еще на неделю

У школьников есть повод для радости: весенние каникулы в 2020 году длиннее, чем обычно. Пресс-служба Минздрава сообщила, что срок каникул продлен с 6 по 11 апреля. А четвертая четверть в школах продлится с 13 апреля по 30 мая – это значит, что из-за «упущенной» недели учебный год продлеваться не будет. Школьникам и учителям приведется наверстать часы в сжатые сроки.

Врачей в Беларуси будут страховать

Решение о страховке и материальной поддержке медиков приняла Федерация профсоюзов Беларуси. Еще в марте организация начала оказывать помощь тем, кто на передовой. Для медицинских работников были закуплены средства индивидуальной защиты, дезинфицирующие и обеззараживающие составы. Было приобретено 14 тысяч защитных медицинских костюмов, все они распределяются по регионам.

– Вместе с тем сегодня необходимо дополнительно помочь тем, кто непосредственно работает с больными COVID-19. И профсоюзами принято решение о страховании и материальной помощи таким медицинским работникам. Президент поддержал эту инициативу, - сообщил председатель ФПБ Михаил Орда.

США - лидер по количеству подтвержденных случаев COVID-2019Фото: Андрей АБРАМОВ

Появилась инструкция, как искать игнорирующих карантин и принудительно их госпитализировать

Все люди, въезжающие в Беларусь из неблагоприятных по коронавирусу стран, должны соблюдать 14-дневный карантин. Минздрав, МВД и Госпогранкомитет определили, как будут проверять его соблюдение.

Каждый день Госпогранкомитет передает в МВД списки пассажиров, прибывших в РБ. В свою очередь ведомство до 11:00 направляет в Минздрав сведения об их месте жительства. Затем до 12:00 о месте их пребывания узнают территориальные центры и отправляются по адресам с проверкой. Входить в квартиру сотрудники не обязаны: проверяют устно, через дверь. Данные опроса направляются в местные исполнительные и распорядительные органы. Что будет, если приехавшего по адресу не оказалось? В течение дня органы власти выяснят причины и будут рассматривать вопрос о принудительной госпитализации.

Отменили последние поезда между Россией и Беларусью

5 апреля стало известно, что в связи с решением Роспотребнадзора Белорусская железная дорога временно отменяет курсирование двух поездов. Речь идет о составах №2/1 Минск – Москва (и обратно) и №52/51 Брест/Минск – Санкт-Петербург (и обратно). Железнодорожное сообщение между странами приостанавливается с 7 апреля.

Масок в РБ будут производить в два раза больше, чем сейчас

В последнее время маски в аптеках – один из самых ходовых товаров. Чтобы обеспечить граждан этими средствами индивидуальной защиты, ряд белорусских предприятий перепрофилировался. Заместитель премьер-министра Игорь Петришенко рассказал, что сейчас страна выпускает 450-500 тысяч масок в сутки. Планируется, что в конце недели мы выйдем на 1 млн, а через полторы – на 2 млн масок в сутки. Этого будет достаточно, чтобы удовлетворить потребности общества.

А как у соседей?

По данным на 6 апреля, во всем мире зарегистрировано 1 270 037 случаев COVID-2019. Выздоровели 243 676 человек, погибли - 68 165. Наиболее сложная ситуация сложилась в США – там заразились 337 072 человек, погибли - 8 337. В России за все время выявлено 6 343 случаев коронавирусной инфекции. Из них выздоровели 406 человек, умерли – 47. В Украине инфицированы 1 319 пациентов, зарегистрировано 38 летальных случаев. В Литве число заразившихся выросло до 843 человек, умерли 14 пациентов. В Латвии выявлено 542 случая COVID-2019, 1 человек умер. В Польше подтверждено 4 102 случая инфицирования, 94 пациента умерли.

ПИШИТЕ НАМ! Если вы или ваши близкие заболели коронавирусом, у вас есть актуальные вопросы или факты по этой теме, вы медик и хотите что-то рассказать - пожалуйста, пишите нам на vir@phkp.by

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как прошло Вербное воскресенье у белорусских католиков во время коронавируса (дальше...)

Антисептик своими руками, доставка лимонов и имбиря, богослужения онлайн: как пенсионерам в Беларуси уберечься от коронавируса (дальше...)