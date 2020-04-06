Продаем и соседям, и в дальнее зарубежье: во время пандемии коронавируса Беларусь увеличила экспорт продуктов

Сейчас, когда во многих странах объявлен карантин и многие предприятия не работают, Беларусь готова увеличивать поставки продуктов на экспорт.

- Во время пандемии коронавируса мы увеличили объемы поставок продуктов в некоторые страны, - рассказал Алексей Богданов, начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия. - К нам обращаются представители иностранных государств для формирования дополнительных объемов поставок, в том числе для наполнения госрезервов мясной и молочной продукцией.

- Какие это страны?

- Сложно выделить какие-то отдельные страны, поскольку информация изменяется в оперативном режиме, но могу отметить, что поставки растут как на традиционные для нас рынки - страны Евразийского экономического союза и СНГ, Грузию, так и дальнего зарубежья, включая страны Европейского союза, Азии и Персидского залива.

- Экспорт каких продуктов увеличился?

- В основном это мясо-молочные продукты, картофель, мучные и макаронные изделия. В Беларуси за два месяца текущего года вырос объем производства молока и мяса на 6,9 и 5,6 процента соответственно, и за счет этого мы безболезненно для внутреннего рынка можем наращивать объемы экспортных поставок. Белорусский рынок при этом не пострадает, этот вопрос находится на постоянном контроле.

- Есть ли планы по увеличению поставок в Россию, где объявлены каникулы из-за коронавируса?

- Объем двусторонней торговли с Россией в этом году увеличился, причем белорусский экспорт еще до начала пандемии вырос на 5,5%, и мы готовы в случае необходимости рассмотреть вопрос об организации дополнительных поставок для обеспечения продовольственной безопасности братского нам российского народа.

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