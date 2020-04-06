2020-04-06T16:11:36+03:00
Спорт
КП Беларусь

Англоязычные фанаты «Слуцка»: вратарь Панкратов спас бы даже «Титаник»

Благодаря названию «Слуцк» остановится одной из самых популярных белорусских команд в мире. Это может спасти клуб в условиях финансовых трудностей. А в США уже сочинили песню [видео]
Владимир КРИУЛИН
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Вратарь "Слуцка" Борис Панкратов празднует победу. Фото: ФК "Слуцк"Вратарь "Слуцка" Борис Панкратов празднует победу. Фото: ФК "Слуцк"
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В третьем туре чемпионата Беларуси «Слуцк» притормозил «Ислочь», которая шла без поражений - 3:2. Белорусские рефери продолжают показывать принципиальность. В концовке матча «Слуцк» решил сделать замену, Мурат Бураев так медленно покидал поле, что получил вторую желтую карточку: так команда осталась без замены, да еще и в меньшинстве.

Мы уже писали, что в США и Австралии появились поклонники «Слуцка». Даже сочинили песни (смотрите ниже). И какая разница, что иностранцы произносят «СлАцк», а не «СлУцк»?!

По сути, все это из-за восприятия названия: в Slutsk англоязычным людям читается Sluts (на сленге так называют женщин, оказывающих интимные услуги). «Слуцк» даже запустил краудфандинговую кампанию, рассчитывая, что иностранцы поддержат деньгами, ведь клуб испытывает финансовые трудности. На сайте уже дублируют новости на английском.

- Приятно, что за рубежом есть наши болельщики, - улыбался в эфире «Беларусь 5» главный тренер Виталий Павлов после победы. - Хорошо, что порадовали их. Они уже просят, чтобы были англоязычные репортажи. Будем искать того, кто мог бы проводить комментировать на английском языке.

В фан-группе FK Slutsk Worldwide в Facebook уже 3,5 тысячи участников. После победы иностранцы шутили, что вратарь Борис Панкратов играет так, что мог бы спасти и «Титаник». А Брюс Уиллис может уходить на пенсию - теперь спасать мир будет Борис.

Подробнее о третьем туре чемпионата Беларуси: антирекорд посещаемости и меняющий подтрусники вратарь.

Американский фанат "Слуцка" Энди Байана написал песню для команды.Источник: facebook.com/AndyBNY1

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