Фанат в противогазе, полупустые трибуны: брестское «Динамо» показало атмосферу матча

На выходных прошел третий тур чемпионата Беларуси, в котором было много интересного.

Чемпионат Беларуси: антирекорд посещаемости и меняющий подтрусники вратарь

Брестское «Динамо», прошлогодний чемпион, уступил мозырьской «Славии» - 1:2. Брестский клуб опубликовал атмосферное видео, показав, что было вокруг матча. В прошлом году были аншлаги (по 10 тысяч зрителей), а сейчас – около полутысячи болельщиков. Таковы реалии.

Лидер «Динамо» Артем Милевский ранее говорил, что «если кто-то чихнет – сразу несем градусник».

Для украинской программы «Великий футбол» Милевский еще раз рассказал о ситуации:

- Мы одни играем за весь мир. Шутки шутками, но мы обсуждаем эту тему. Переживаем, обсуждаем на базе кто чихнул, кто не чихнул. Для нас странно, что мы продолжаем играть. У нас по 50 человек на матчи ходит. Что здесь крутого. Но не нам это решать. Не то что боюсь заразиться коронавирусом, но предпринимаю меры, как любой человек в мире. Мою руки, не делаю лишних движений по городу. По маскам у нас где-то 60% на 40%, меньше в масках ходят, нет комендантского часа. Все работает, все открыто. Рестораны работают. Людей немного, все жалуются, народ стал пропадать где-то полторы недели назад. У нас все лежит на прилавках, гречки полно. Я ходил неделю назад в супермаркет и только что, много чего лежит – бери не хочу. Я не любитель этой всей темы, и так много разговоров. В соцсетях одно, в газетах другое. Где настоящие цифры по зараженным никто не знает.

Футболист рассказал, как играть, когда так мало людей:

- Для нас не привычно, что зрители не ходят. В прошлом сезоне к нам приходило 10 тысяч. А сейчас просто 10. Спасибо им, что приходят. Я не привык играть при таких пустых трибунах, но жизнь продолжается. Я людей прекрасно понимаю, это личное дело каждого. У каждого есть семья, дети. Мой отец сказал, что тоже не пошел бы на футбол. Я понимаю, страшно. А мы играем, в среду уже кубок. Зрители не приходят – не по кайфу играть. Но я не могу принимать решения. В команде все по-разному относятся к ситуации. Мы в Беларуси при любых раскладах доиграем чемпионат до декабря, у нас система весна-осень. Евро перенесли, товарищеских матчей не будет, вагон времени. Мне кажется, что в паузу подросла бы драва, газоны стали бы получше. Легионеры говорят – сделаем, как скажут. У Хачериди то температура, то гипс. Но уже вроде нормально. Ждем его, он уже попадал в заявку. Температура у него была еще до всех этих событий. Во вторник будет собрание, министры будут собираться с президентом – должны принять решение. В мире без футбола Милевский – домосед, который купить себе коврик, будет делать планку, а потом ложиться на диван, – цитирует Милевского ua.tribuna.com.

Полупустые трибуны и фанат в противогазе: футбол в Бресте в условиях коронавируса.

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