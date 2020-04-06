Итальянский опыт: что делать с домашними питомцами, если у хозяина обнаружили коронавирус?

- Обычно на вопрос «Что делать, если у меня нет никого, кто может забрать или выгуливать собаку?» мы даем стандартный ответ: сначала узнайте, есть ли соседи, родственники, друзья, готовые помочь. Если в ближайшем окружении никого не найдете, обращайтесь к волонтерам - но надо понимать, что их возможности не безграничны. В ситуации эпидемии всем, у кого есть домашние животные, не помешает заблаговременно найти несколько вариантов передержки, - советует пресс-секретарь Итальянской лиги защиты животных и окружающей среды (LEIDAA) Маттео Борги.

«Сын женщины, умершей от коронавируса, настаивал на усыплении ее здоровой собаки»

В Италии первые несколько недель эпидемии коронавируса кошки и собаки заболевших хозяев зачастую просто оказывались на улице, и лига создала волонтерскую службу спасения домашних питомцев LEIDAA for COVID-19 Emergency. В первые же часы работы волонтерам поступило 268 звонков.

- Некоторые обращения были поистине душераздирающими, - рассказала президент LEIDAA Микела Виттория Брамбилла. - Сын женщины, умершей от коронавируса, настаивал на усыплении ее здоровой собаки, опасаясь заражения. Женщина, у которой тесты дали положительный результат, а муж уже в тяжелом состоянии был в больнице, звонила в отчаянии: у них семь собак и четыре кошки - что с ними делать, непонятно…

К счастью, у ученых нет оснований полагать, что животные могут заразиться коронавирусом.

- Но есть вероятность, что домашние питомцы могут стать трансфером для вируса, - говорит Маттео Борги. - Поэтому, если вы нашли попечителя для животного, вторым шагом будет обсуждение техники безопасности.

Чтобы избежать заражения, попечителю необходимо использовать маску и перчатки, иметь при себе ошейник и поводок. Если вы выгуливаете чье-то животное, лучше связаться с владельцем по телефону, чтобы к вашему приходу собака была уже за дверью - без ошейника и поводка.

Если животное придется забрать, новому хозяину потребуется подготовить комнату, где четвероногий друг пройдет трехдневный карантин. Животным нужно будет тщательно вымыть лапы. Полностью вымыть животное лучше после прохождения трехдневного карантина.

«В Беларуси обнадежить владельцев домашних животных пока нечем»

- Если говорить о Беларуси, то владельцам домашних животных в нынешней ситуации в большей степени приходится рассчитывать на себя, - рассказала «Комсомолке» председатель правления Общества защиты животных «КиС» Светлана Землянская. - В стране около 27 организаций, которые работают на волонтерских началах, мы обсуждали наши возможности. Увы, сегодня ни одна из организаций не может уверенно обнадежить владельцев животных - мол, приходите к нам, поможем. Все приюты и так называемые домики, которыми владеют или арендуют общества, переполнены. Есть варианты платных передержек: волонтеры в соцсетях публикуют пост о конкретном животном и ждут, когда найдутся люди, которые могут взять собаку или кота. Цены на передержку в среднем такие: коты - 5 - 10 руб. в сутки, собаки - от 5 руб. в сутки.

Важно знать, что, если хозяина увозит «скорая», забрать животных из квартиры не сможет никто: работники ЖЭСа не имеют права войти в дом без милиции, животное рискует погибнуть в запертой квартире. Поэтому лучше о своем питомце позаботиться заранее.

Есть сайты петситтеров, оказывающих услуги выгула, передержки. Если средства позволяют, можно обратиться к ним. В сети есть и предложения людей, готовых бесплатно обеспечить уход за животным на время болезни хозяина, но важно знать, что по правилам в квартире разрешено содержать всего два животных. Можно также позвонить в социальную службу вашего города и узнать, работают ли они с волонтерами и могут ли организовать уход за животными, если хозяин попал в больницу.

БУДЬ В КУРСЕ!

В интернете появилось множество рецептов антисептиков для животных, в состав которых входит отбеливатель для белья. Это опасный способ обеззараживания - можно погубить питомца! Лучше вымыть лапы водой с мылом или протереть подушечки лап дезинфицирующим средством для рук, можно воспользоваться салфетками, разбавленными средствами на спиртовой основе.