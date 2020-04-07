«Посещаемость выше, а контрольные проводить сложнее»: как школы в Беларуси переходят на дистанционное обучение

В Беларуси из-за пандемии коронавируса продлили каникулы: вместо одной недели дети не ходят в школу две. Но уже в ближайший понедельник, 13 апреля, школьники должны вернуться за парты.

- Дистанционное обучение у нас не предусмотрено Кодексом об образовании, - говорят нам в нескольких школах.

В Минобразования возможность дистанционного обучения никак не комментируют. Но несмотря на это в некоторых школах (чаще в частных) с детьми уже занимаются онлайн.

- Мы перешли на дистанционное обучение с 16 марта, - рассказывает директор частной школы «Стембридж» Наталья Искорцева. - Сперва просто стали проводить онлайн-уроки на интернет-площадке для видео-конференций. Но довольно быстро поняли, что дистанционное обучение - не то же самое, что очное. Это и не самообучение на интернет-платформах - а управляемый процесс с классом, учителем и образовательной средой, преимущественно электронной.

Особенно важно, что при дистанционном обучении предполагается большая учебная активность, самостоятельность и дисциплина от учеников. Нужен строгий регламент времени и графика самостоятельной работы. С контролем по результату.

Сейчас в частную школу, которая одна из первых стала учить школьников дистанционно, обращаются и из других учреждений образования. Приходят запросы от администрации школ и от учителей-энтузиастов - в том числе и из государственных школ.

- Мы прилагаем все усилия, чтобы повысить шансы на то, чтобы в государственных школах получилось организовать дистанционное обучение. Но вводных, от которых зависит, случится это или нет, много. Поэтому как там по теории вероятности? - улыбается Наталья Искорцева и рассказывает об отзывах на непривычную форму обучения. - После первой недели мы получили преимущественно очень теплую обратную связь от родителей. Они очень помогают и не ожидают суперкачества с первых же минут - это важно понимать всем, кто думает, что должна сразу получится “конфетка”. Дети реагируют по-разному: кому-то очень подходит такой формат: повысилась продуктивность работы, снизился стресс. Другие - более социальные - скучают по живому общению. Но в целом все отмечают, что лучше так, чем никак.

В школе признаются, что сложности при дистанционном обучении тоже есть.

- Первая из них - это цифровая грамотность учителей и детей, да и родителей. Не все учителя работали ранее в дистансе и с технологиями - этому надо учиться, - комментирует Наталья Искорцева. - Учимся в процессе, из-за чего первое время может страдать или качество, или скорость. Но с другой стороны, это же тоже учеба, только не по школьной программе.

Еще одна сложность в том, что не все родители готовы помогать дома детям (а дистанс того требует, особенно в начальной школе). И интернет порой может пропадать у кого-нибудь из участников.

Наталья делится интересными выводами, к которым пришли через пару недель дистанционной работы.

- Посещаемость в онлайне выше, чем в офлайне, а уроки требуют совершенно другого подхода в сравнении с традиционными. И это очень сильно увеличивает нагрузку на учителя, - приводит примеры Наталья Искорцева. - И контрольные дистанционно проводить сложнее. Нужно готовить задания так, чтобы их ни списать, ни нагуглить было нельзя. Дети, которые не мотивированы учиться, в дистанционном «выпадают» гораздо быстрее, разрыв в классе увеличивается. Человек - существо социальное, и живой контакт “глаза в глаза” никакая технология не заменит. Но раз так сложилось, что надо какое-то время без прямого контакта - значит, должна быть возможность хотя бы опосредованным способом, как минимум.

КСТАТИ

Платформа электронного обучения Знай.бай предлагает школам с 6 апреля до конца года бесплатно пользоваться премиум-функциями системы, чтобы упростить дистанционное обучение для школьников, учителей и родителей. Раньше такая возможность стоила 41.99 за год с одного ученика.

А КАК У НИХ?

В российских школах выдают сухпаек, а в Украине - учат по телевизору

В соседних странах школьники ушли на официальный карантин. И уже не первую неделю учатся дистанционно. Например, в Украине для учеников 5-11 классов информацию по 11 предметам начитывают по телевизору. В России карантин начался 23 марта. Интересно, что хоть дети и не ходят в школу, еду они по-прежнему получают. Родители приезжают за сухпайком.