«Не думайте, что выучите японский и послушаете Венскую оперу. Снижайте планку!». Людмила Петрановская о изоляции с детьми

Карантин в Беларуси официально не объявлен. Но есть те взрослые, которые самоизолировались или остались дома в связи с тем, что у них на предприятиях простой или выбран вариант работы на удаленке, а детям вдобавок продлили каникулы. Вот что сказала по этому поводу пресс-секретарь Минобразования Людмила Высоцкая 6 апреля - в первый день продления каникул:

- Если дети на каникулах остались дома, то необходимо соблюдать меры безопасности, включая элементарные гигиенические нормы, ограничения в передвижении и контактах. Кроме того, рекомендуем школьникам заняться самообразованием с использованием как учебных пособий, так и интернет-носителей.

Итак, некоторые белорусские семьи оказались на народном карантине. Как пережить его без потерь (в первую очередь психологических), рассказала известная московская психолог Людмила Петрановская в прямом эфире на своем вебинаре.

- Дети (а вместе с ними и родители) оказались в очень непростой, не свойственной для них, ситуации, - констатирует Людмила Владимировна. - Эта ситуация не будет короткой, но и бесконечно длинной не будет. Пройдет несколько недель или месяцев - и все это пойдет на спад.

«Увлекает бытовое. Готовите еду? Дайте ребенку макароны - пусть крошит»

Психолог рассказывает о том, как вести себя в замкнутом пространстве с детьми в зависимости от возраста.

- Самая сложная возрастная категория в этом случае - это тодлеры (дети от года до трех. - Ред.), - говорит Петрановская. - Занятий, которыми можно надолго их увлечь, много не придумаешь. Самостоятельные игры у них короткие, лезут они практически везде и хватают практически все.

Самое главное, говорит Петрановская, сразу снижайте планку!

- Одновременно работать, развлекать ребенка, готовить, убирать, а еще выучить японский язык и послушать Венскую оперу - невозможно! Особенно если у вас маленькие дети, - остужает инициативных мам и пап Людмила Владимировна. - Чем быстрее мы это поймем, тем лучше будет всем. Все идеально не будет: у вас будет бардак, вы не всегда будете регулярно питаться, не сможете полноценно работать, если у вас нет хотя бы двоих взрослых.

А теперь к развлечениям самых маленьких на карантине.

- Это могут быть любые занятия, которые «припаркуют» ребенка хоть на какое-то время, - говорит психолог. - Обычно увлекают нехитрые бытовые вещи, которые делаются параллельно с вашими домашними делами. Готовите еду? Дайте ребенку макароны - пусть он их покрошит, потом сварите в сломанном виде. Пусть раздирает кочан капусты. Лопаточки и половники тоже могут на полчаса развлечь.

Родителям дошкольников повезло чуть больше.

- Дети старше трех лет могут играть самостоятельно, а вы только подбрасываете идеи - например, из вашего детства, - советует Петрановская. - Сделайте шалаш под столом, сотворите куклу из платочков.

…Если ребенок-дошкольник на карантине занят, пожалуйста, не трогайте его, не устраивайте скандалы из-за того, что вы хотите, чтобы он читал или считал. Не нужно ему это все.

«Если у вас не Моцарт, снижайте требования»

Петрановская уверена, что карантин - это хороший повод пересмотреть ту парадигму, в которой вы жили в последние годы.

- У нас очень много семей строили жизнь вокруг детей: как ребенок учится, развивается, какой у него распорядок… Этот детоцентризм и в здоровое время часто имеет свои издержки, а в кризисное - совершенно неуместен, - категорична Петрановская. - Самые ценные люди сейчас - это способные работать взрослые. Задача - сохранять их, чтобы они могли позаботиться о детях и о пожилых, заработать на жизнь семье. Если ваша жизнь раньше была нарезанием кругов вокруг ребенка, сейчас самое время затормозить и подумать, не стоит ли это дело прекратить.

Конечно, это не значит, что о детях не нужно заботиться.

- Но если раньше взрослые могли подстраивать всю свою жизнь под какие-нибудь занятия ментальной арифметикой или музыкой, сейчас, если у вас не растет Моцарт, надо снижать градус требований к себе и к ребенку, - говорит психолог. - Важно, чтобы было удобно работающим взрослым. Я вас уверяю, это не отразится плохо на развитии детей.

С детьми лет семи и старше Людмила советует поговорить напрямую о том, что некоторые правила жизни сейчас изменятся.

- В подавляющем большинстве семей дети сейчас ничего не делают по дому, потому что они самые занятые: то школа, то музыка, то английский… На карантине у вас выросла нагрузка в плане быта: больше готовки, уборки - вся семья дома, все едят, хаос нарастает. Самое время пересмотреть распределение домашних обязанностей и активно включать детей в быт. Слава богу, они наконец-то научатся подметать пол, мыть посуду и пришивать пуговицы - это отличные навыки, которых современным детям катастрофически не хватает. Нужен нормальный партнерский разговор с ребенком: я на тебя рассчитываю, мне нужна твоя помощь. Это не должно быть актом воспитания или наезда: я больше не могу ходить по этой квартире, где все разбросано! Быстро убери!

«Если расслабите челюсть и кисти рук, гнев спадет»

- Конфликты и взаимные претензии все равно будут - замкнутое пространство поднимает уровень стресса, - предупреждает Людмила Петрановская. - Поэтому очень хорошо проводить вечерние ритуалы по эмоциональной поддержке друг друга. Чай, лампа, свечи, массажи, балкон, обмен позитивными посланиями…

Очень важно, отмечает Людмила Петрановская, чтобы дети дома двигались.

- Делитесь с детьми всеми играми, которые мы с вами знаем. Ведь современные дети не знают огромного количество детских развлечений, - высказывается Людмила Петрановская. - Это могут быть классики, которые можно нарисовать на полу, резиночка, игры с маленьким мячиком, «колечко-колечко, выйди на крылечко», игры с веревочками… Вспоминайте, вы во все это играли. Ваши дети будут ошеломлены, произведите на них впечатление!

Людмила Петрановская признается, что во время карантина ей многие задают вопрос: что делать, если сложно справиться с эмоциями, испытываешь раздражение или тревогу?

- Старайтесь сделать так, чтобы потом не жалеть о том, как вы общались с детьми в это время. Карантин закончится, и кризис закончится, а семья останется, нам с этими людьми еще много лет жить вместе, - говорит Петрановская.

Людмила Петрановская советует работать с телом.

- Если вы чувствуете агрессию и желание кричать, читать нотации - сокращайте свое пребывание в пространстве, - говорит психолог и объясняет. - Если стояли - сядьте, если сидели на стуле - сядьте на пол, нависали над ребенком - отойдите на шаг назад, размахивали руками - опустите руки. Если напряжена челюсть - расслабьте. Обычно агрессия вызывает напряжение челюсти и кистей рук. Если вы расслабите челюсть и кисти рук - гнев спадает. Если сядете на пол или низкую табуреточку, поймете, что в таком положении орать невозможно.

А вот если нахлынула тревога и паника, нужно получить опору.

- Сядьте удобно, почувствуйте вес своего тела, переобуйтесь из мягких тапочек в кеды или кроссовки - удобную и устойчивую обувь, - предлагает Петрановская. - Сделайте любые упражнения, в которых ноги устойчиво стоят на полу и вы чувствуете опору и свой вес. Подышите спокойно и медленно.

Любимая тема родителей, говорит Людмила Петрановская, это гаджеты. И психолог в этом вопросе достаточно демократична.

- Даже если ваш ребенок будет в три раза больше обычного смотреть ролики на YouTube и сидеть в интернете, не произойдет никаких фатальных последствий для его развития. Он не станет из-за этого псевдодебилом, и не псевдо- тоже не станет. Ничего страшного не произойдет! - уверена Людмила Владимировна. - Если это необходимо для вашего выживания, чтобы вы могли продолжать работать, - пусть будет так.

Да, нехорошо, чтобы ребенок сидел в телефоне 16 часов в сутки. Важны физкультминутки, важно проводить время вместе, играть в настолки, участвовать в домашних делах. Если это все есть, от сидения в гаджетах ничего не случится. И если у ребенка в руках планшет или телефон, не обязательно он тратит время зря.

- Это необычный стрессовый опыт, - резюмирует Петрановская. - Отнеситесь к нему по-другому: это возможность увидеть ребенка за месяц. Вы не бежите сломя голову. Это отличное время, чтобы поговорить с ребенком, улучшить отношения. Но если вы будете выносить ему мозг, разговоры не состоятся.