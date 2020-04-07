2020-04-07T19:23:13+03:00
Общество
КП Беларусь

«11 человек в больнице, головной офис работает дистанционно». В БПС-Сбербанке рассказали о смерти сотрудника

В банке говорят, что мужчина умер от воспаления легких. Родственники считают, что он заразился вирусом на работе
Алеся ДОБЫШ
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После того, как у одного из работников банка выявили коронавирус, 12 его коллег отправили на лечение в больницуПосле того, как у одного из работников банка выявили коронавирус, 12 его коллег отправили на лечение в больницуФото: Святослав ЗОРКИЙ
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Тест на коронавирус одного из сотрудников банка показал положительный результат. После этого двенадцать человек отправили на лечение в больницу, рассказали в банке. Сейчас 11 сотрудников все еще в больницах.

- К глубокому сожалению всей команды, один из сотрудников ушел из жизни. У него было воспаление легких. Банк окажет всевозможную поддержку его семье, - рассказала Марина Осиповская, руководитель Штаба по профилактике и борьбе с коронавирусной инфекцией.

Родственники умершего 51-летнего водителя рассказывали "Нашай Ніве", что он был контактом первого уровня, его тест на коронавирус оказался положительным.

Изначально COVID-19 нашли у сотрудника головного офиса. В банке говорят, что он не контактировал с клиентами, но общался с коллегами. Этих сотрудников изолировали, они находились под надзором.

- Тем не менее банком принято решение о переводе сотрудников бэк-офиса (прежде всего головного офиса) на дистанционную работу. Так, в удаленном режиме будет работать более 80% сотрудников из административного здания, где выявлен факт заражения. Такой формат работы не повлияет на эффективность бизнес-процессов. Случай не затронул ни одно отделение банка, которое обслуживает физических и юридических лиц.

Совещания и встречи сотрудники теперь проводят в формате видеоконференций, от любых деловых поездок временно отказались, передвижения вне офиса свели к минимуму.

Банк к пандемии готовился: закупили около 20 тысяч масок, средства дезинфекции как для личного пользования, так и для обработки офисов.

- В помещениях ежедневно проводится уборка с использованием дезинфицирующих средств. Специальным средством обрабатываются поверхности: перила, поручни, кнопки лифтов, дверные и оконные ручки. Для всех доступны диспенсеры с антисептиком.

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