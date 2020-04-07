«Она бодрячком, но пропало обоняние»: у студентки БГЭУ выявили коронавирус, она сама попросилась на тест

В Телеграм-каналах появилась информация, что одна из студенток в общежитии БГЭУ заразилась коронавирусом.

«Комсомолка» позвонила в общежитие и узнала, что это действительно так.

- У девочки одной, студентки 4-го курса технологического университета, подтвержден диагноз, - рассказала нам заведующая общежитием №9 БГЭУ. - Госпитализировали ее в ночь с пятницы на субботу.

- А как соседки, которые с ней жили в одной комнате?

- У них все, Слава Богу, хорошо. Они под наблюдением врачей, находятся в больнице.

- Она сама обращалась к врачам?

- Она вызвала скорую. У нее был поставлен диагноз - ОРВИ. Было незначительное повышение температуры - до 38. Она была инциатором сдачи теста на коронавирус. В последствии она его сдала и подтверждается (коронавирус - Ред.). Мы с ней общались. Она бодрячком. Единственное, она говорит, что у нее пропало обоняние.

По словам заведующей общежития, дезинфекцию помещений в общежитии делали специальные люди.

- Дезинфекцию делали по маршруту, по которому девочка проходила. Также обрабатывали запасные выходы, комнату, где она проживала, комнату девочек, с которыми она общалась.

К слову, на страничке общежития №9 БГЭУ ВКонтакте появилось объявление для студентов. Их предупредили, что 7 апреля «будет осуществлён обход жилых блоков медработниками» с целью контроля за состоянием здоровья проживающих.

Тем, кто плохо себя чувствует, сказали обращаться в кабинет амбулатории, а при острой же необходимости звонить в 103.

Напомним, в Минске студентов-медиков из-за коронавируса закрыли на карантин в многоэтажном общежитии. Две недели молодые люди должны пробыть в изоляции - вход и выход из здания запрещен.

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