Дети на игровой площадке в масках и респираторах. Как живет поселок под Гомелем, где нашли коронавирус

На Гомельщине число выявленных случаев заражения коронавирусом выросло до 32 - инфекцию нашли даже у 3-классника школы в агрогородке в Буда-Кошелевском районе. Затем в том же поселке медики в "скафандрах" забрали в больницу пенсионерку. А с понедельника вход в гомельские больницы закрыли. Возможно, эти события связаны.

На дверях областной клинической больницы распечатка: посещение пациентов запрещено по приказу областного управления здравоохранения «О введении режимно-ограничительных мероприятий» с целью «профилактики внутрибольничного распространения инфекции».

В гомельских больницах запретили посещать пациентовФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Пройти в больницу можно через приемное отделение, но дальше по коридору выставлен пост из медработников, за спиной которых надпись «Карантин». Прессу в администрации больницы встретили совсем неприветливо и отказали в комментарии.

Во всех гомельских больницах, куда мы дозвонились, ответили: с понедельника введен карантин, посещения пациентов запрещены.

УТРОМ ВЕРНУЛАСЬ ИЗ ОБЛАСТНОЙ БОЛЬНИЦЫ, А ВЕЧЕРОМ ЗАБРАЛИ В РАЙОННУЮ

По информации «КП», у пациентки одного из отделений областной клинической больницы подозревают коронавирус. Но выяснили мы это не в Гомеле, а в агрогородке Коммунар Буда-Кошелевского района. В агрогородке историю знают в подробностях: женщина лежала в Гомельской областной клинической больнице, а как только вернулась домой, ее сразу же увезли в районную больницу.

- Утром я забрал жену из областной больницы - супруге там делали операцию, и уже выписали. Приехали домой - и вскоре звонок. Говорят, собирайте вещи. Объяснили, что женщину из другого района, с которой жена лежала в палате в областной больнице, заподозрили коронавирус. В тот же вечер супругу забрали.

В квартире пенсионеров еще стоит запах антисептика - и там и в подъезде медслужбы провели специальную обработку.

- Звонил жене - она чувствует себя хорошо. Никаких симптомов у нее нет. Взяли пробу на коронавирус, ждем результатов.

«НЕДЕЛЮ СИДЕЛИ ДОМА, НО УЖЕ СИЛ НЕТ»

После того, как в Коммунаре забрали на изоляцию детей и нескольких взрослых, а затем еще и пенсионерку, многие жители агрогородка стали еще более внимательно относиться к своему здоровью. Некоторые пенсионеры вообще перестали выходить на улицу.

Маска и перчатки - привычный наряд девушек в КоммунареФото: Павел МИЦКЕВИЧ

- У меня хронические заболевания, никуда не хожу, боюсь заразиться, - прокричала нам с балкона пенсионерка.

Маски здесь надевают не только взрослые, но и дети. Смотрится жутковато: детсадовская и школьная ребятня катается на качелях, с горки на детской площадке, на велике в масках, а некоторые и в респираторах.

- Мы первый раз за неделю вышли на улицу, - признается молодая мама. - Детей в садик сейчас не водим, потому что наша воспитатель в больнице - она контактная. Говорят, ехала в маршрутке с мальчиком, у которого подтвердился коронавирус. Пока муж в отпуске, решили оставить детей дома. На улицу выходила только я, потому что на работу ездить приходиться. Выхожу только в маске. В сумочке с собой всегда антисептик, у дочери тоже.

Детей стараются оставлять дома, гулять на улице - уединенноФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Семья отменила запланированную поездку в Гомель, маршрут у мамы только один: дом-работа-магазин-дом.

На другой детской площадке с двумя малышами гуляет молодой папа. Он тоже сидел с детьми дома уже не один день:

- Устали в четыре стенах и я, и дети - сил нет. Решили своей семьей уединенно выйти на свежий воздух. Больше никуда. В автобусах не ездим, не ходим туда, где может быть много людей.

УЧИТЕЛЯ ДАЮТ ЗАДАНИЯ ЧЕРЕЗ VIBER

В школе, откуда забирали на изоляцию детей и педагогов, нас просят не проходить дальше вахты. К нам спускается директор и предлагает выйти на улицу. В руках у него респиратор.

- У всех, кого забрали в больницу под наблюдение, тесты на коронавирус дали отрицательный результат. Никаких симптомов ни у кого нет. Большинство уже отпустили, но самый близкий круг третьеклассника, у которого нашли коронавирус, оставили в больнице под наблюдением - чтобы подстраховаться. Это родственники и дети, которые сидели рядом с ним в классе, а также учитель, - рассказывает директор школы Михаил Борисевич. - У ребенка очень хорошая семья: многодетная, активная, спортивная.

Директор школы вышел с респиратором в рукахФото: Павел МИЦКЕВИЧ

По словам директора, заболевший мальчик, который лежит в Гомеле, тоже чувствует себя хорошо. Даже у его родителей тесты отрицательные. Школу сразу полностью обработали:

- Детей просили посидеть по домам. Через Viber учителя дают задания, обсуждают прочитанные произведения. Если понадобится, мы готовы перейти на дистанционное обучение, но пока готовимся к началу занятий после продленных каникул.

По последней официальной информации, состояние тренеров с COVID-19 из гомельской ДЮСШ, где заразился мальчик из Коммунара, удовлетворительное.

ПИШИТЕ НАМ! Если вы или ваши близкие заболели коронавирусом, у вас есть актуальные вопросы или факты по этой теме, вы медик и хотите что-то рассказать - пожалуйста, пишите нам на vir@phkp.by